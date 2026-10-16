Honduras

Dos niños entran a cortar lichas y terminan heridos tras ataque de pitbulls en Honduras

Dos niños resultaron heridos tras ingresar a una propiedad privada en la colonia Los Pinos, en La Ceiba, Atlántida, para cortar lichas, sin advertir que en el terreno había perros de raza pitbull

El Cuerpo de Bomberos recibió la alerta a las 12:23 del mediodía y movilizó a sus elementos para auxiliar a las víctimas. (Foto: Cortesía)
El Cuerpo de Bomberos recibió la alerta a las 12:23 del mediodía y movilizó a sus elementos para auxiliar a las víctimas. (Foto: Cortesía)
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Dos menores de edad resultaron heridos tras ser atacados por perros pitbull en una propiedad privada de la colonia Los Pinos, en La Ceiba, Atlántida, en el litoral atlántico de Honduras. Los pequeños habrían ingresado al terreno para cortar lichas cuando fueron sorprendidos por los animales.

El incidente movilizó al Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos recibieron la alerta a las 12:23 del mediodía y se desplazaron hasta el lugar para auxiliar a los menores. Los socorristas les brindaron atención prehospitalaria, mientras se conocían los primeros detalles de lo ocurrido.

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De acuerdo con la información preliminar, los niños entraron al predio sin percatarse de la presencia de los canes. Una vez dentro de la propiedad privada, los perros los atacaron y les provocaron heridas cuya gravedad no ha sido precisada por las autoridades.

Entre los primeros datos conocidos sobre el caso se encuentra que uno de los pequeños habría sufrido una mordedura en la pierna izquierda. Sin embargo, hasta el momento no se ha divulgado un informe detallado sobre las lesiones que presentaba cada una de las víctimas.

Los niños habrían ingresado a una propiedad privada para cortar lichas cuando fueron sorprendidos por los animales. (Foto: Cortesía)
Los niños habrían ingresado a una propiedad privada para cortar lichas cuando fueron sorprendidos por los animales. (Foto: Cortesía)

Tampoco se ha confirmado oficialmente si ambos menores fueron trasladados al Hospital General Atlántida para recibir atención médica, ni se ha informado sobre su estado de salud después del ataque.

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La información preliminar señala que los niños pretendían cortar lichas en el terreno privado, pero no se ha detallado cómo ingresaron al inmueble ni si había personas presentes cuando ocurrió el ataque.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos relacionados con los ataques de perros de esta raza y la importancia de mantener medidas de prevención para evitar que estos animales entren en contacto con personas en circunstancias que puedan representar un peligro.

El ataque registrado en La Ceiba recuerda otros episodios recientes ocurridos en Honduras en los que menores de edad han resultado gravemente heridos por perros de esta raza.

Uno de esos casos ocurrió en San Pedro Sula, Cortés, donde un niño fue atacado por un perro pitbull que le arrancó una oreja.

Dos perros pitbull marrones ladrando con la boca abierta en una calle de tierra con basura, rodeados de casas de ladrillo y coloridas bajo un cielo parcialmente nublado.
En San Pedro Sula, otro menor sufrió graves lesiones cuando un perro pitbull le arrancó una oreja durante un ataque. (Foto: Imagen Generada con IA)

El hecho generó preocupación por las consecuencias físicas que pueden dejar este tipo de agresiones, especialmente cuando las víctimas son menores de edad.

Las lesiones provocadas por mordeduras de perros pueden variar dependiendo de la zona afectada, la fuerza del animal y el tiempo que transcurra antes de recibir asistencia médica.

En los casos que involucran a niños, la atención inmediataresulta fundamental para evaluar la gravedad de las heridas y determinar el tratamiento necesario.

Aunque cada incidente presenta circunstancias particulares, estos episodios mantienen vigente la discusión sobre la tenencia responsable de animales, la seguridad en las propiedades privadas y las medidas que deben adoptarse para reducir el riesgo de ataques.

El caso del perro Zeus, que atacó mortalmente a un hombre, figura entre los antecedentes de ataques caninos que han causado conmoción en Honduras. (Foto: Twitter @oscargutiez)
El caso del perro Zeus, que atacó mortalmente a un hombre, figura entre los antecedentes de ataques caninos que han causado conmoción en Honduras. (Foto: Twitter @oscargutiez)

Otro antecedente que causó conmoción fue el de un hombre que murió después de ser atacado por un perro pitbull. El caso se sumó a los episodios que han despertado inquietud en el país por las consecuencias que pueden tener los ataques de perros de gran fuerza física.

Los ataques con desenlaces fatales representan los casos más graves de este tipo de incidentes y ponen de manifiesto la necesidad de investigar las circunstancias en las que ocurren, así como las condiciones de manejo y control de los animales involucrados.

La prevención depende de factores como la supervisión, el manejo adecuado, el control del animal y las condiciones de seguridad del lugar donde permanece.

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