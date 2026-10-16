Policía muere al intentar impedir un asalto en un autolote en Honduras

Uno de los sospechosos regresó al lugar y disparó por la espalda al agente, quien quedó gravemente herido durante el enfrentamiento. (Foto: Cortesía)

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Un agente activo de la Policía Nacional de Honduras murió tras intentar frustrar un asalto en un autolote del bulevar Kuwait, en Tegucigalpa, donde las cámaras de seguridad registraron el enfrentamiento con los presuntos delincuentes y los momentos previos al ataque armado que terminó con su vida.

La víctima fue identificada como Otoniel Pastor García, quien se encontraba dentro del establecimiento, presuntamente interesado en comprar un vehículo.

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Lo que parecía una visita de rutina al negocio terminó en un episodio violento que quedó registrado en video y que ha provocado reacciones de indignación en las redes sociales.

Las grabaciones muestran al uniformado cerca de varios automóviles mientras dos motocicletas se desplazan por el establecimiento. En cada una viajaban dos personas, según se aprecia en las imágenes difundidas del incidente.

Una de las motocicletas continúa su recorrido hacia la salida, mientras la otra se aproxima al lugar donde estaba el policía. En ese momento, uno de los ocupantes presuntamente lo despoja de sus pertenencias, lo que desencadena la reacción del agente.

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Otoniel Pastor García, agente activo de la Policía Nacional, murió tras enfrentarse a presuntos asaltantes en un autolote del bulevar Kuwait, en Tegucigalpa. (Foto: Cortesía)

De acuerdo con la secuencia captada por las cámaras, cuando los sospechosos intentaban abandonar el autolote, Pastor García se abalanzó contra uno de ellos para evitar que escapara.

El forcejeo provocó que los dos ocupantes de la motocicleta cayeran al suelo, cerca de la entrada del establecimiento. El agente continuó enfrentándose a uno de los presuntos implicados, aparentemente una mujer, sin advertir que los otros dos individuos habían regresado al lugar.

En cuestión de segundos, uno de los sujetos que viajaba en la segunda motocicleta se acercó y disparó por la espalda al policía mientras este todavía forcejeaba con el otro sospechoso.

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Los impactos de bala dejaron gravemente herido al uniformado, quien cayó mientras los presuntos asaltantes aprovechaban la confusión para huir del establecimiento.

La secuencia evidencia la rapidez con la que se desarrolló el ataque y cómo la intervención de los otros implicados impidió que el agente pudiera controlar la situación.

La grabación del ataque podría ayudar a las autoridades a reconstruir los hechos e identificar a los presuntos responsables de la muerte del uniformado. (Video: Cortesía)

Después de recibir los disparos, el policía todavía intentó pedir ayuda mientras permanecía herido. En las imágenes también se observa que comenzó a perder sangre, mientras los responsables escapaban del lugar.

La agresión ocurrió en pocos segundos, durante un intento por detener a los sospechosos antes de que abandonaran el autolote. El material de seguridad constituye un elemento que podría contribuir a reconstruir los movimientos de los involucrados y establecer cómo se produjo el ataque.

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Después del tiroteo, personas que se encontraban en el lugar auxiliaron al policía y lo trasladaron de emergencia a un centro asistencial. Sin embargo, Otoniel Pastor García murió debido a la gravedad de las heridas que sufrió durante el ataque armado.

Hasta la información disponible, no se habían divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias exactas del asalto, las pertenencias que le habrían quitado al agente ni la identidad de los presuntos responsables.

Tampoco se habían proporcionado datos oficiales que permitieran establecer si alguno de los sospechosos resultó herido durante el forcejeo o si las autoridades habían concretado capturas relacionadas con el caso.

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La investigación deberá determinar la participación de cada uno de los individuos que aparecen en las grabaciones, además de establecer la secuencia completa de los hechos y las circunstancias que precedieron a los disparos.