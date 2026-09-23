Congreso Nacional en Honduras espera propuestas para reformar la Ley de Empleo Parcial

Alberto Cruz afirmó que el 78% de los empleados enfrenta precariedad laboral por falta de contratos y cobertura social.

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El Congreso Nacional se prepara para recibir y analizar las propuestas del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) relacionadas con una posible reforma a la Ley de Empleo Parcial. La iniciativa será socializada primero con representantes del sector privado y luego trasladada a otros actores del ámbito laboral.

El diputado Alberto Cruz, presidente de la Comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales del Legislativo, explicó que la comisión recibió instrucciones para atender con prontitud los planteamientos que presente la empresa privada y avanzar en un proceso de diálogo antes de que las propuestas sean sometidas a una discusión más amplia.

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Cruz detalló que ya comenzaron los contactos con el sector privado y anunció una reunión para conocer directamente los planteamientos que el Cohep pretende incorporar a la legislación.

La Ley de Empleo Parcial fue aprobada el 25 de marzo por el Congreso Nacional en medio de diferencias entre las bancadas políticas. (FOTO: Proceso HN)

“Ya iniciamos el proceso de acercamiento con este sector (privado) para que podamos reunirnos el día de mañana (miércoles) a las 10:00 de la mañana en el Congreso Nacional y conocer la socialización de parte de ellos”, manifestó el parlamentario.

Propuestas revisadas

De acuerdo con el presidente de la comisión, los planteamientos que presente el COHEP no pasarán directamente a una discusión con los demás sectores: primero serán analizados por los integrantes de la Comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales.

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El objetivo, explicó Cruz, será revisar el contenido de las propuestas y determinar su viabilidad antes de trasladarlas a las organizaciones que también participan en la discusión de temas laborales.

Una vez concluido ese análisis, los planteamientos serían socializados con las centrales obreras, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon).

La intención es que la eventual reforma sea debatida entre los distintos sectores vinculados al empleo y que las modificaciones propuestas sean sometidas a revisión antes de avanzar dentro del Congreso Nacional.

Entre los planteamientos que, según Cruz, forman parte de las propuestas del sector privado figura la posibilidad de ampliar el alcance de la Ley de Empleo Parcial para incluir a las alcaldías y al sector público.

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Ese punto deberá ser analizado por la comisión legislativa antes de determinar si puede incorporarse a una eventual reforma. El diputado señaló que uno de los primeros pasos será revisar cada propuesta y establecer si resulta jurídica y técnicamente viable.

La discusión ocurre en un escenario en el que distintos sectores han planteado la necesidad de revisar las condiciones bajo las cuales se desarrolla el trabajo a tiempo parcial en Honduras.

Más de medio millón trabajan a tiempo parcial

Cruz afirmó que el 78% de los empleados enfrenta precariedad laboral, situación que, según explicó, está relacionada con la ausencia de contratos, falta de cobertura del seguro social y el incumplimiento de disposiciones del Código del Trabajo.

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El congresista sostuvo que esas condiciones representan uno de los elementos que deben considerarse durante cualquier discusión sobre modalidades de contratación y empleo.

La discusión sobre empleo parcial deberá equilibrar las necesidades de contratación con los derechos de los trabajadores.

La situación adquiere relevancia en el debate sobre el empleo parcial porque la revisión de la legislación deberá equilibrar las necesidades de contratación con los derechos y garantías de los trabajadores.

Cruz señaló también que más de medio millón de trabajadores hondureños laboran a tiempo parcial, cifra que, según su planteamiento, refleja la importancia de establecer reglas claras para ese segmento del mercado laboral.

La eventual reforma busca, de acuerdo con lo expuesto por el diputado, abordar las condiciones en las que se desarrolla ese tipo de empleo y establecer un marco que pueda ser debatido entre empleadores, trabajadores, autoridades gubernamentales y representantes municipales.

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Por ahora, el proceso se encuentra en una etapa inicial, a la espera de que el COHEP presente formalmente sus propuestas ante la Comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales.

Después de conocerlas, los diputados deberán evaluar su contenido y determinar cuáles planteamientos pueden continuar hacia una fase de socialización con las centrales obreras, la Secretaría de Trabajo y la Amhon.