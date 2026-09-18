Honduras refuerza cooperación con EEUU contra el narcotráfico afirma ministro de seguridad

Gerzón Velásquez, ministro de Seguridad de Honduras, informó sobre la coordinación internacional que mantiene el país para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. (Foto: Cortesía)

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Así lo informó este jueves el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, quien explicó que las instituciones hondureñas mantienen comunicación permanente con sus homólogas de otros países y, particularmente, con agencias y autoridades de Estados Unidos.

El funcionario detalló que la cooperación contempla acciones coordinadas entre las instituciones de seguridad y las Fuerzas Armadas de Honduras y Estados Unidos, con énfasis en la planificación de operaciones, intercambio de inteligencia y seguimiento a estructuras relacionadas con el tráfico de drogas.

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Velásquez señaló que, hasta el momento, no se han divulgado públicamente resultados específicos de las operaciones desarrolladas bajo el Escudo de las Américas. Sin embargo, aseguró que existe un trabajo conjunto entre las instituciones participantes para compartir información y planificar acciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.

“Hay una coordinación permanente, hay intercambio de información, hay planificación conjunta”, explicó el titular de Seguridad al referirse a la cooperación internacional que mantiene Honduras.

En cuanto al componente financiero de la iniciativa, el ministro aclaró que Honduras no ha recibido recursos adicionales directamente a través del Escudo de las Américas.

Honduras mantiene cooperación con Estados Unidos mediante intercambio de información y planificación de operaciones contra estructuras vinculadas al tráfico de drogas. (Foto: Archivo)

No obstante, indicó que el país mantiene otros mecanismos de cooperación con el Gobierno estadounidense, principalmente por medio de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), dependencia del Departamento de Estado de Estados Unidos.

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De acuerdo con Velásquez, luego de una certificación del Gobierno estadounidense, Honduras podrá acceder a fondos adicionales canalizados mediante la INL.

Estos recursos estarían destinados a respaldar a instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y a fortalecer determinadas unidades especiales de las Fuerzas Armadas hondureñas.

La cooperación entre ambos países se mantiene así a través de diferentes mecanismos, mientras las autoridades hondureñas buscan ampliar sus capacidades para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Las declaraciones de Velásquez se producen un día después de que Estados Unidos diera a conocer su determinación para el año fiscal 2027 sobre los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas.

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La determinación estadounidense incluye a 23 países, entre ellos Honduras. La lista contempla a Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

Las autoridades hondureñas aseguran que existe una coordinación permanente con agencias federales estadounidenses en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. (Foto: Cortesía)

Sin embargo, la propia administración estadounidense establece una diferencia entre figurar en esta clasificación y ser señalado por “fallar demostrablemente” en los esfuerzos contra las drogas.

Para el año fiscal 2027, Estados Unidos designó específicamente a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia como países que, durante los 12 meses anteriores, no realizaron esfuerzos sustanciales para cumplir sus obligaciones internacionales en materia de lucha contra los narcóticos. Honduras no forma parte de ese grupo.

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Además, la determinación estadounidense aclara que la inclusión de un país en la lista de principales territorios de tránsito o producción de drogas no necesariamente refleja los esfuerzos antidrogas de su Gobierno ni su nivel de cooperación con Estados Unidos.

Según el documento, la clasificación responde, entre otros factores, a condiciones geográficas, comerciales y económicas que facilitan el tránsito o la producción de drogas o de sustancias utilizadas como precursores, incluso cuando los gobiernos desarrollan medidas de control y aplicación de la ley.

Al referirse nuevamente a la permanencia de Honduras en esta clasificación, el ministro de Seguridad sostuvo que “no es algo nuevo” y explicó que uno de los principales factores está relacionado con la ubicación geográfica del país.

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Honduras permanece en la lista estadounidense de principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027. (Imagen realizada con IA)

Honduras se encuentra en una zona utilizada históricamente como ruta de tránsito entre áreas productoras de drogas y los principales mercados de consumo, particularmente hacia Norteamérica.

Por ello, la permanencia de Honduras en la denominada “Major Drug Transit or Major Illicit Drug Producing Countries” no implica por sí misma una acusación de que el Gobierno hondureño haya dejado de combatir el narcotráfico.

La determinación también mantiene abierto el espacio para la cooperación bilateral entre Honduras y Estados Unidos, particularmente mediante intercambio de inteligencia, operaciones coordinadas y programas de asistencia dirigidos a fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de combatir el tráfico de drogas.

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