Honduras

“Honduras nos une”: Asfura pide dejar diferencias políticas durante la celebración de independencia

El presidente reivindicó la soberanía y aseguró que Honduras necesita trabajar como “un gran equipo” para generar empleo, atraer inversión y responder a problemas acumulados durante décadas.

El presidente Asfura pidió que las fiestas patrias sirvan para recordar la identidad y los orígenes de Honduras. (FOTO: Presidencia de Honduras)
El presidente Asfura pidió que las fiestas patrias sirvan para recordar la identidad y los orígenes de Honduras. (FOTO: Presidencia de Honduras)
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El presidente Nasry Asfura utilizó su discurso por los 205 años de independencia de Honduras para hacer un llamado a dejar temporalmente de lado las diferencias políticas y colocar la identidad nacional en el centro de la celebración.

Desde el Estadio Nacional “Chelato” Uclés, el mandatario sostuvo que el 15 de septiembre pertenece a todos los hondureños y no debe entenderse como una jornada partidaria.

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No es un día político, es un día que le pertenece a Honduras”, afirmó Asfura, al señalar que la fecha debe servir para recordar “quiénes somos, de dónde venimos” y aquello que genera orgullo nacional.

Asfura colocó buena parte de su mensaje alrededor del concepto de soberanía.

El presidente sostuvo que esta no debe limitarse a los discursos ni a los actos cívicos de septiembre, sino expresarse diariamente mediante el respeto al territorio, los símbolos nacionales y el trabajo de los ciudadanos.

También mencionó la bandera, el escudo, la guacamaya roja, el pino, la orquídea y el Himno Nacional como elementos de identidad compartida.

Durante su discurso citó una extensión territorial de 112.492 kilómetros cuadrados. Sin embargo, una medición oficial más reciente divulgada este año sitúa la superficie de Honduras en aproximadamente 112.777 kilómetros cuadrados.

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Asfura aseguró que su Gobierno trabaja en educación, salud, empleo, seguridad e infraestructura. (FOTO: Presidencia de Honduras)
Asfura aseguró que su Gobierno trabaja en educación, salud, empleo, seguridad e infraestructura. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Aunque el mandatario pidió separar la fecha de la política partidaria, también utilizó la intervención para presentar parte de la agenda de su administración.

Asfura afirmó que su Gobierno trabaja en educación, salud, seguridad, empleo, infraestructura, apoyo al campo y desarrollo de las comunidades, áreas que describió como necesidades acumuladas durante décadas.

Hay un rumbo, hay un plan”, aseguró.

Su mensaje estuvo acompañado por un llamado a que ciudadanos, emprendedores y empresarios formen parte del crecimiento económico del país.

Los actos en el Estadio Nacional formaron parte de la conmemoración nacional del 205 aniversario de independencia. (FOTO: Presidencia de Honduras)
Los actos en el Estadio Nacional formaron parte de la conmemoración nacional del 205 aniversario de independencia. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Otro componente del discurso estuvo enfocado en la economía.

Asfura sostuvo que Honduras necesita facilitar condiciones para los pequeños emprendedores y fortalecer la seguridad jurídica como mecanismo para atraer inversión nacional y extranjera.

El mandatario presentó la ubicación geográfica del país, sus recursos naturales y su capacidad productiva como ventajas que podrían utilizarse para generar mayores oportunidades.

Ese planteamiento conecta con una de las prioridades económicas que su Gobierno ha venido defendiendo durante 2026: mejorar las condiciones para la inversión mientras intenta ordenar las finanzas públicas y enfrentar problemas estructurales como energía, empleo e infraestructura.

Asfura pronunció su discurso por los 205 años de independencia desde el Estadio Nacional. (FOTO: Presidencia de Honduras)
Asfura pronunció su discurso por los 205 años de independencia desde el Estadio Nacional. (FOTO: Presidencia de Honduras)

El tono central del discurso fue, sin embargo, la unidad nacional.

Asfura pidió construir una visión compartida sobre el rumbo del país y sostuvo que los problemas de Honduras no podrán resolverse únicamente desde el Gobierno.

“Eso solo lo podemos hacer con una Honduras unida, sin diferencia”, expresó.

La frase resume el mensaje que el mandatario quiso proyectar durante su primera celebración del 15 de septiembre como presidente: una conmemoración enfocada menos en partidos y más en identidad, trabajo y responsabilidad colectiva.

Después de 205 años de independencia, el reto planteado por Asfura fue llevar el concepto de soberanía más allá de los símbolos.

Su mensaje fue que la independencia también debe medirse en oportunidades, instituciones que funcionen y capacidad para construir un país donde los hondureños puedan desarrollarse.

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