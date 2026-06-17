Honduras

“La que está ahí adentro es mi hija”: Tragedia y dolor tras el asesinato de dos jóvenes en Honduras

Un ataque armado perpetrado por sicarios en motocicleta dejó como saldo dos mujeres muertas y tres hombres heridos de gravedad en la colonia Montefresco, comunidad de El Pino, en El Porvenir, Atlántida

Guardar
Google icon
Elementos policiales acordonan la entrada de la vivienda en la colonia Montefresco, donde quedaron los cuerpos sin vida de Yaritza Murillo y Katherine Oliva (Cortesía El Atlántico HN).
Elementos policiales acordonan la entrada de la vivienda en la colonia Montefresco, donde quedaron los cuerpos sin vida de Yaritza Murillo y Katherine Oliva (Cortesía El Atlántico HN).

El silencio habitual de la colonia Montefresco, en la aldea El Pino del municipio de El Porvenir, Atlántida, se rompió abruptamente la noche de ayer 16 de junio.

En un instante, el sonido de las motocicletas precedió a una ráfaga de disparos que transformó una reunión de amigos en una escena de dolor, muerte y desesperación.

Allí, en la entrada de una vivienda donde compartían de forma amena, quedaron los cuerpos sin vida de dos jóvenes que apenas empezaban a vivir: Yaritza Leonela Murillo Gómez, de 20 años, y Katherine Tatiana Oliva Bardales, de 19 años. Ambas, descritas preliminarmente como amas de casa y unidas por una cercana amistad, se convirtieron en las nuevas víctimas mortales de un ataque armado sorpresivo y despiadado.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los reportes policiales preliminares, el grupo compuesto por las dos muchachas y tres jóvenes de sexo masculino fue abordado por sujetos fuertemente armados que se conducían en dos motocicletas. Sin mediar palabra alguna, los atacantes abrieron fuego de manera indiscriminada contra el grupo, dejando una estela de casquillos y gritos en la escena.

Tras la huida de los sicarios, los cuerpos de socorro y la Policía Nacional se movilizaron con rapidez al sector. Lamentablemente, para Yaritza y Katherine ya no había nada que hacer; los múltiples impactos de bala segaron sus vidas de manera casi instantánea en la entrada del inmueble.

PUBLICIDAD

Por su parte, los tres hombres sobrevivientes, identificados como Leonardo Joel Flores (35 años), German Ramos (25 años) y Kevin Ordóñez, presentaban heridas de gravedad y fueron trasladados de emergencia bajo pronóstico reservado al Hospital Atlántida en la ciudad de La Ceiba.

Un violento ataque armado en el sector El Pino, La Ceiba, dejó como saldo dos mujeres fallecidas y tres hombres heridos. Según el informe policial, un grupo de jóvenes se encontraba departiendo cuando fueron sorprendidos por sicarios en motocicleta que abrieron fuego sin mediar palabra.

Mientras la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), bajo el acompañamiento técnico del Ministerio Público, procesaba la escena del crimen buscando indicios para identificar a los autores materiales, a las afueras de la morgue local el dolor se transformaba en palabras.

Desde las tres de la mañana, la madre de Katherine Tatiana esperaba con el corazón destrozado que le entregaran el cuerpo de su hija. En declaraciones a medios locales, recordó con nostalgia el último contacto con la joven: “Se despidió de mí y me dijo que regresaba hoy”.

La madre relató que Katherine no tenía hijos, se dedicaba a los quehaceres del hogar y se encontraba en el lugar junto a su pareja sentimental, quien presuntamente figura entre los heridos ingresados en el centro hospitalario. Al igual que el resto de los familiares de las víctimas en Atlántida, su exigencia ante las autoridades y los cuerpos de inteligencia es rotunda: justicia y que el doble asesinato no quede sumido en la impunidad.

En medio de una escena del crimen acordonada por la policía, la madre de Katherine Tatiana Oliva comparte su desgarrador testimonio.

Honduras bajo fuego: el imparable aumento de la criminalidad y los feminicidios

El violento suceso en El Porvenir no es un hecho aislado, sino el reflejo de una problemática estructural: Honduras sigue aumentando de manera alarmante sus casos de criminalidad y violencia de género. Pese a la implementación de estados de excepción parciales y el despliegue de fuerzas de seguridad en puntos críticos, el control de los grupos criminales y los ataques con armas de fuego continúan cobrando vidas diariamente, ensañándose de forma particular con las mujeres y los jóvenes.

Las dinámicas de la violencia en zonas como el departamento de Atlántida muestran la vulnerabilidad de las comunidades rurales y semiurbanas ante estructuras delictivas que operan con total impunidad en motocicletas. Organizaciones de derechos humanos y observatorios de la violencia señalan con preocupación que los homicidios múltiples o masacres donde pierden la vida tres o más personas y los ataques directos en viviendas particulares se han vuelto cotidianos.

El caso de Yaritza y Katherine engrosa las frías estadísticas de muertes violentas de mujeres en el país, una epidemia silenciosa que sitúa a Honduras con una de las tasas de feminicidios más altas de la región de América Latina.

Temas Relacionados

HondurasHomicidioCrimenPorvenirAtlántida

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Por qué Panamá creó una escuela de inteligencia y contrainteligencia?

El Gobierno considera que los riesgos actuales también se desarrollan en redes informáticas, plataformas digitales y operaciones de influencia.

¿Por qué Panamá creó una escuela de inteligencia y contrainteligencia?

Compras y retiros con tarjetas podrían quedar bajo vigilancia del régimen en Nicaragua

El envío podría ser mensual e incluir operaciones con crédito y débito realizadas dentro y fuera del país, con datos sobre montos, comercios, servicios, ubicaciones y plataformas digitales usadas por los clientes

Compras y retiros con tarjetas podrían quedar bajo vigilancia del régimen en Nicaragua

República Dominicana volverá a acoger en 2026 el diálogo regional del World Governments Summit

El encuentro para América Latina y el Caribe se celebrará el 20 y 21 de noviembre en Cap Cana y prevé reunir a cerca de 400 asistentes, entre autoridades, organismos internacionales y líderes empresariales

República Dominicana volverá a acoger en 2026 el diálogo regional del World Governments Summit

Congreso hondureño aprueba en primer debate reformas que dividen la ENEE en tres empresas

El Congreso Nacional dio luz verde en primer debate a un paquete de reformas al subsector eléctrico que plantea una reestructuración profunda

Congreso hondureño aprueba en primer debate reformas que dividen la ENEE en tres empresas

¡Fiebre canalera en África! Niños de Hyper Kids Africa dedican una coreografía a la selección de Panamá

Mientras la marea roja cuenta los minutos para el crucial debut de Panamá frente a Ghana, un video desde el continente africano ha paralizado las plataformas digitales

¡Fiebre canalera en África! Niños de Hyper Kids Africa dedican una coreografía a la selección de Panamá

TECNO

Los errores más comunes al comprar un teléfono para un adulto mayor y cómo evitarlos

Los errores más comunes al comprar un teléfono para un adulto mayor y cómo evitarlos

Si te han hackeado tu cuenta de WhatsApp estos son los pasos que debes seguir para salvarla

La inesperada razón por la que la inteligencia artificial podría estar haciéndote trabajar más y no menos

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, la pareja con más seguidores del Mundial 2026

Cómo calibrar la batería de tu Android para que dure más tiempo

ENTRETENIMIENTO

Murió Daveigh Chase, la actriz de Samara en “El aro”

Murió Daveigh Chase, la actriz de Samara en “El aro”

La novia de Oliver Tree pide respeto tras la tragedia: “No necesito ver chismes sobre otras mujeres”

El lado oculto de Star Wars, contado por Katy O’Brian: vestuarios incómodos y recuerdos imborrables

Productor de Oliver Tree revela cómo se salvó del accidente aéreo en Brasil: “Ahora te debo la vida, hermano”

“Michael” ya hizo historia: el biopic del Rey del Pop superó a “Bohemian Rhapsody” en la taquilla mundial

MUNDO

El régimen talibán habilitó el matrimonio de niñas a partir de los 10 años en Afganistán

El régimen talibán habilitó el matrimonio de niñas a partir de los 10 años en Afganistán

El corazón de París suma una librería flotante a los pies de Notre Dame, con noches de música y libros sin costo

Ucrania podrá fabricar bajo licencia misiles de EEUU y de otros países del G7 para defenderse y atacar en profundidad territorio ruso

El G7 celebró el respaldo de Trump a una línea más dura contra Rusia por la guerra en Ucrania

Los cinco momentos más memorables de la cumbre del G7 en Francia: “Soy el jefe”