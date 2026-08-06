Tensión en Medio Oriente: aseguran que es inviable el acuerdo sobre estrecho de Ormuz entre Irán y Omán

Revelaron que el acuerdo propuesto sobre paso de Ormuz no es viable para el sector del transporte marítimo.

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Un acuerdo propuesto entre Irán y Omán que otorgaría a Teherán el control sobre los buques que entran al golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz no es fácilmente viable debido a las sanciones de Estados Unidos y las cláusulas restrictivas de las pólizas de seguro sobre cualquier pago, según indicaron cuatro fuentes del sector.

Hasta que los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel a finales de febrero desencadenaron la guerra en Irán, esta estrecha vía navegable era la principal ruta para cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y otros bienes esenciales. Estaba abierta libremente a todos los buques sin que se exigieran tasas.

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El control del estrecho ha sido el principal escollo en los esfuerzos por poner fin al conflicto.

Las sanciones de Estados Unidos y las cláusulas de las pólizas de seguro dificultan la viabilidad del plan sobre el estrecho de Ormuz. (REUTERS/Stringer)

Según la última propuesta, Teherán podría intervenir, si fuera necesario, en el tráfico entrante, mientras que el tráfico saliente seguiría una ruta entre Irán y Omán, con autorización de salida concedida a través de Omán tras notificarlo a Irán, declaró esta semana a Reuters una fuente iraní de alto rango.

El tránsito por las vías navegables internacionales “de forma segura, previsible y sin obstáculos innecesarios es fundamental para la resiliencia de las cadenas de suministro, la estabilidad económica y la seguridad energética”, afirmaron esta semana las principales asociaciones navieras del mundo en una carta abierta.

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El control del estrecho de Ormuz se convirtió en el principal escollo en los esfuerzos por poner fin al conflicto. (REUTERS/ARCHIVO)

La introducción de tasas obligatorias en el estrecho en concepto de tránsito o de servicios es “un peaje en todo menos en el nombre”, indicó la misiva, que fue enviada a la agencia de transporte marítimo de la ONU.

“Sentaría un precedente que podría socavar el marco jurídico reconocido internacionalmente que rige los estrechos utilizados para la navegación internacional y el paso de tránsito”, señaló.

Lo que se conoce como “sistema de separación del tráfico en ambos sentidos” fue adoptado por la agencia de transporte marítimo de la ONU en 1968 con el acuerdo de los países de la región. Este procedimiento creó el actual sistema de rutas marítimas que divide los corredores de navegación a través de aguas iraníes y omaníes.

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(REUTERS)