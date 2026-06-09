Honduras

Agencias de Estados Unidos apoyarán fortalecimiento del Ministerio Público en Honduras

Cooperación incluye intercambio de información, capacitación y uso de tecnología para investigación criminal

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Ministerio Público Honduras
Estados Unidos apoyará al Ministerio Público de Honduras con asistencia técnica, capacitación e intercambio de información para fortalecer la investigación criminal y el combate al narcotráfico.

Estados Unidos apoyará al Ministerio Público de Honduras con asistencia técnica, capacitación e intercambio de información, según dijo el director de la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico, Ever Danilo Mejía.

El funcionario sostuvo que la cooperación busca fortalecer la investigación criminal y el combate al narcotráfico.

Mejía dijo que la comunicación con agencias estadounidenses es constante y que los primeros acercamientos ocurrieron tras el nombramiento del actual fiscal general, cuando se presentó el proyecto institucional del Ministerio Público.

“Estamos en comunicación permanente con el gobierno de Estados Unidos, con todas las agencias, y ellos nos van a apoyar. Esa fue una de las cuestiones que, en lo particular, y creo que en la de nuestros compañeros, caló para que tomáramos la decisión de trabajar acá, porque el gobierno de Estados Unidos, a través de su representación diplomática, cree en el proyecto del Ministerio Público y del Fiscal General”, expresó Mejía.

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Ilustración a lápiz de la frontera Honduras en Guasaule. Dos policías escoltan a un hombre, otros revisan un auto. Una mesa tiene herramientas y equipaje.
La cooperación incluye intercambio de información con el FBI, la DEA, el DHS y otras agencias de seguridad de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué agencias participan

El titular de la DNLC detalló que en esta cooperación se incluyen intercambios de información con agencias como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), además de otras entidades de seguridad de Estados Unidos.

Según Mejía, esta colaboración implica una “disposición enorme” de apoyo al fortalecimiento institucional del Ministerio Público, en especial en áreas vinculadas con la investigación criminal, el uso de tecnología y la formación especializada del personal.

En los años de servicio que tenemos nosotros, nunca había escuchado de ellos una disposición tan grande a colaborar, específicamente con el Ministerio Público”, afirmó.

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Capacitación para investigación

El funcionario señaló que la cooperación internacional también incluye programas de capacitación y la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar los procesos de investigación y análisis criminal.

También indicó que los funcionarios que integran la nueva estructura institucional cuentan con procesos de certificación y verificación respaldados por años de trabajo conjunto con agencias internacionales, un aspecto que, según dijo, fue evaluado por el fiscal general como parte de los criterios para los nombramientos.

Los funcionarios de la nueva estructura del Ministerio Público cuentan con procesos de certificación y verificación respaldados por años de trabajo con agencias internacionales.(Foto cortesía @hnpresidencia).
Los funcionarios de la nueva estructura del Ministerio Público cuentan con procesos de certificación y verificación respaldados por años de trabajo con agencias internacionales.(Foto cortesía @hnpresidencia).

Mejía sostuvo que este tipo de cooperación fortalece la capacidad del Estado hondureño para enfrentar estructuras del crimen organizado mediante un trabajo coordinado con organismos internacionales que, según afirmó, mantienen una relación activa y permanente con las autoridades nacionales.

La colaboración también podría facilitar la actualización de metodologías de investigación y la adopción de mejores prácticas utilizadas por organismos especializados en el combate al crimen organizado.

Este tipo de asistencia técnica resulta clave en un contexto donde las organizaciones criminales recurren cada vez más al uso de tecnología y mecanismos sofisticados para evadir los controles de las autoridades y ocultar sus operaciones ilícita.

El anuncio de esta cooperación ocurre en un momento en que las autoridades buscan fortalecer las investigaciones de casos complejos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado.

Estas nuevas herramientas, capacitación especializada y canales de intercambio de información podría representar un respaldo importante para agilizar procesos investigativos y mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de impartir justicia.

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