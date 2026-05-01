El presidente Arévalo envía mensaje por el Día del Trabajo y destaca el origen histórico de los derechos laborales en Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo destaca que los derechos laborales en Guatemala son resultado de la lucha colectiva y no concesiones estatales. (Fotografía: Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia)

En el Día Internacional del Trabajo, el presidente Bernardo Arévalo dirigió un mensaje en el que subrayó que los derechos laborales en Guatemala no son una concesión estatal, sino el fruto histórico de la organización y la lucha colectiva de miles de trabajadores. El mandatario afirmó que el trabajo digno, la justicia y las oportunidades para todos constituyen un compromiso irrenunciable de su gobierno. La conmemoración de este primero de mayo resalta la responsabilidad estatal de mejorar las condiciones laborales y de honrar las conquistas sociales forjadas en momentos clave de la historia nacional.

De acuerdo con las estimaciones oficiales citadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en un comunicado, más de 8,2 millones de guatemaltecos y guatemaltecas forman parte de la fuerza laboral del país. El organismo reportó que el 66,2 % de la población ocupada desempeña sus tareas en el sector informal, mientras que el 13,6 % enfrenta condiciones de subempleo. Esta situación representa desafíos estructurales que afectan tanto la estabilidad económica como el desarrollo inclusivo, según el Ministerio en su mensaje difundido por redes sociales.

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El presidente Arévalo homenajeó a la clase trabajadora de Guatemala y recordó que la actual legislación laboral es heredera directa de la Revolución del 20 de octubre de 1944. “Este compromiso nace de nuestra historia, de las conquistas alcanzadas desde la Revolución de Octubre, que nos enseñó que los derechos laborales no son una concesión otorgada por las autoridades, son el fruto de la lucha, la organización y la convicción de quienes han defendido la dignidad del trabajo”, afirmó el mandatario.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, presenta un mensaje sentado en un sillón con patrón. Detrás de él, se observa un retrato enmarcado y mobiliario de madera. El video muestra al mandatario dirigiéndose a la cámara. La secuencia finaliza con una pantalla azul mostrando su nombre y cargo oficial. Esta producción es un mensaje institucional con motivo del Día Internacional del Trabajo.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social reiteró en su comunicado que el acceso al trabajo constituye tanto un derecho individual como una obligación social. Respaldó su posición con la Constitución Política de la República, la cual garantiza la libre elección de empleo, la igualdad de remuneración, la protección contra el despido injustificado, una jornada laboral justa, el descanso semanal, las vacaciones y la libertad sindical. Además, la cartera recordó los compromisos internacionales asumidos por Guatemala, entre ellos la ratificación de convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo: el Convenio 87 sobre libertades sindicales, el Convenio 98 sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva, el Convenio 29 y el 105 sobre eliminación del trabajo forzoso, el Convenio 100 sobre igualdad de remuneración, el 111 sobre no discriminación, y los convenios sobre erradicación del trabajo infantil.

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El mismo comunicado advierte que la elevada proporción de empleo informal y subempleo representa un reto central para la administración pública, que debe priorizar la formalización progresiva del empleo, la reducción del subempleo, la igualdad de oportunidades, la seguridad y salud en el trabajo, así como el fortalecimiento de la inspección laboral.

La Revolución de 1944 como pilar de los derechos laborales actuales

La referencia al proceso histórico iniciado en 1944 constituye un elemento central en la narrativa oficial de este primero de mayo. Tanto el presidente Bernardo Arévalo como el Ministerio de Trabajo señalaron que los avances en derechos laborales tienen su origen en la organización y presión ejercida por la clase trabajadora durante la Revolución de Octubre. El jefe de Estado expresó: “Hoy más que nunca, reafirmamos esa responsabilidad: honrar esa historia y seguir trabajando para garantizar que el trabajo en Guatemala llegue a ser sinónimo de dignidad, justicia y oportunidades para todos”.

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La institucionalidad actual destaca la protección especial que la normativa laboral otorga a sectores vulnerables y el reconocimiento a los empleadores que cumplen con la legislación y fomentan relaciones laborales basadas en legalidad y respeto.

El Ministerio de Trabajo puntualizó que la meta de un país con mayores oportunidades y bienestar solo se alcanza mediante el diálogo social sostenido entre Estado, trabajadores y empleadores. Así, en el mensaje publicado para esta jornada se sintetiza: “Que esta conmemoración reafirme el compromiso del Estado, trabajadores y empleadores de construir un país con mayores oportunidades, donde el trabajo digno sea la base de bienestar, la justicia social y el desarrollo sostenible”.

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Guatemala enfrenta desafíos estructurales en el mercado laboral

Los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social muestran que, pese a la alta capacidad productiva reflejada en los 8,2 millones de ciudadanos activos laboralmente, la informalidad y el subempleo constituyen obstáculos para lograr la justicia social y la mejora real de la calidad de vida.

Entre las prioridades estratégicas del gobierno están la formalización del empleo, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la inspección laboral. En este contexto, la administración Arévalo reafirmó su adhesión a los estándares internacionales en materia de derechos laborales y al compromiso de fortalecer tanto la normativa como su cumplimiento.

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El mensaje institucional incluyó un reconocimiento al esfuerzo, dedicación y compromiso diario de los trabajadores guatemaltecos y a la contribución de los empleadores responsables con el cumplimiento de la ley.

La celebración del Día Internacional del Trabajo en Guatemala evidencia los progresos alcanzados en materia de derechos laborales y los desafíos pendientes, enmarcando la jornada bajo el signo de la memoria histórica y la reivindicación permanente de la dignidad laboral.

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