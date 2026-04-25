Presupuesto general 2026 en Honduras entra en vigencia tras su públicación en el Diario Oficial La Gaceta

El Congreso Nacional de Honduras aprobó el instrumento financiero que asciende a más de 444 mil millones de lempiras. (Foto: Archivo)

El Presupuesto General de la República correspondiente al año 2026 ha entrado oficialmente en vigencia tras su publicación este viernes en el Diario Oficial La Gaceta, consolidándose como el principal instrumento financiero del Estado para el próximo ejercicio fiscal.

El monto total asciende a 444,335 millones de lempiras, una cifra que refleja las prioridades del gobierno en áreas clave para el desarrollo nacional.

El documento había sido previamente aprobado en el Consejo de Ministros y posteriormente sometido a discusión en el Congreso Nacional de Honduras, donde recibió el respaldo de las principales fuerzas políticas.

El proceso incluyó jornadas de socialización y ajustes técnicos en distintos rubros del gasto público, lo que permitió construir consensos en torno a la distribución de los recursos.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo presupuesto es el incremento en sectores considerados estratégicos, como salud, educación e infraestructura. En el caso del sistema sanitario, la asignación presupuestaria pasa de 29,270 millones a 31,275 millones de lempiras, lo que representa un aumento de 2,004 millones.

Estos fondos estarán dirigidos a fortalecer la atención médica, mejorar el abastecimiento de medicamentos y ampliar la capacidad hospitalaria en distintas regiones del país.

Las autoridades han señalado que este incremento busca responder a las necesidades históricas del sistema de salud pública, que ha enfrentado limitaciones estructurales en cobertura y calidad de servicios.

La inversión en educación aumenta significativamente, con recursos destinados a fortalecer el sistema educativo y apoyar al magisterio. (Foto: La Gaceta)

La inversión también contempla la modernización de equipos médicos y el fortalecimiento de programas de atención primaria, especialmente en zonas rurales donde el acceso sigue siendo limitado.

En el ámbito educativo, el presupuesto experimenta un crecimiento aún más significativo. La asignación pasa de 42,755 millones a 46,460 millones de lempiras, lo que implica un aumento de 3,704 millones.

Este incremento permitirá fortalecer el sistema educativo nacional, con énfasis en el respaldo al magisterio, ajustes salariales, mejoras en infraestructura escolar y ampliación de la cobertura educativa.

Expertos consideran que este aumento podría contribuir a reducir brechas históricas en el acceso a la educación, especialmente en comunidades vulnerables. Asimismo, se espera que parte de los recursos se destinen a programas de capacitación docente y actualización curricular, con el objetivo de elevar la calidad educativa en el país.

El presupuesto también contempla inversiones en infraestructura, un sector clave para dinamizar la economía y generar empleo.

Aunque no se detallaron cifras específicas en todos los proyectos, las autoridades han adelantado que se priorizarán obras viales, mantenimiento de carreteras y proyectos de desarrollo urbano que permitan mejorar la conectividad y competitividad del país.

Durante su comparecencia ante el Poder Legislativo el día de la aprobación, el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, subrayó que el presupuesto no responde a intereses particulares ni a visiones de corto plazo.

Según explicó, se trata de un instrumento diseñado para ordenar las finanzas públicas y sentar bases sólidas para el desarrollo sostenible de Honduras.

El nuevo presupuesto prioriza áreas estratégicas como salud, educación e infraestructura en Honduras. (Foto: Cortesía)

“Hoy más que nunca, el país necesita que trabajemos juntos, que pongamos primero a Honduras, que entendamos que cuando invertimos bien, cuando priorizamos correctamente, cuando actuamos con responsabilidad”, expresó el funcionario durante su intervención, haciendo un llamado a la unidad nacional en torno a la gestión de los recursos públicos.

El titular de Finanzas también destacó la importancia de la disciplina fiscal y la transparencia en la ejecución del gasto, señalando que uno de los principales retos será garantizar que los fondos asignados se utilicen de manera eficiente y lleguen a los sectores que más lo necesitan.

El Presupuesto 2026 representa una oportunidad para impulsar el crecimiento económico, siempre y cuando se logre una ejecución adecuada, pero el contexto económico internacional y los desafíos internos, como la deuda pública y la informalidad, podrían influir en los resultados esperados.

Por otro lado, sectores de la sociedad civil han manifestado la necesidad de mantener mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas, con el fin de asegurar que los recursos públicos se manejen con transparencia.

La entrada en vigencia del presupuesto marca el inicio de un nuevo ciclo fiscal que estará bajo constante observación por parte de distintos actores nacionales. Su implementación será clave para determinar si las metas planteadas logran traducirse en mejoras concretas en la calidad de vida de la población.