La Expomóvil 2026 reunirá a 81 marcas y más de 350 modelos en Costa Rica

La feria automotriz contará con la participación de marcas internacionales como Porsche, Leap, Wuling y NIO, ampliando la oferta para los consumidores. Cortesía: Expomóvil Costa Rica

La Expomóvil 2026 reunirá a 81 marcas y más de 350 modelos, convirtiendo a Costa Rica en un punto de encuentro para la innovación automotriz. Los asistentes podrán participar en la rifa de tres vehículos nuevos y acceder a una de las exhibiciones más completas del país.

De acuerdo con la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (AIVEMA), la exhibición tendrá lugar del 16 al 26 de abril en el Centro de Eventos Pedregal, ocupando más de 33,000 metros cuadrados. En esta edición destaca el regreso de Porsche a la feria y la incorporación por primera vez de marcas como Leap, Wuling y NIO, ampliando las opciones para los consumidores, indicó Carlos Aguilar, director ejecutivo de la entidad.

Durante el evento estará habilitada una rifa con tres vehículos: un Mitsubishi Destinator a gasolina con capacidad para siete pasajeros, un pick-up diésel Great Wall Poer y un Dongfeng Nammi 06 eléctrico. Para participar, los visitantes deben registrarse en el sitio oficial y escanear los códigos QR disponibles en las agencias participantes. Sólo quienes completen todo el proceso serán considerados para el sorteo, a realizarse la semana posterior al cierre, según AIVEMA.

La Expomóvil constituye un espacio clave para explorar, comparar y vivir la experiencia de la industria automotriz en Costa Rica, según Carlos Aguilar de AIVEMA. Cortesía: Expomóvil Costa Rica

La mayor oferta y respaldo en la industria automotriz de Costa Rica

La feria ofrecerá 81 marcas y más de 350 modelos de vehículos, motocicletas, cuadraciclos y motos de agua. Además, contará con áreas reservadas para accesorios, incluyendo llantas, lubricantes, dispositivos de seguridad, ceras y servicios de spa automotriz. Diversas aseguradoras y entidades financieras participarán activamente, entre ellas Davivienda como patrocinador principal, junto con Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Popular, BAC, Davibank y las financieras de cada agencia, según detalló AIVEMA.

Los visitantes podrán asistir de lunes a sábado de 11:00 a 22:00 y los domingos de 11:00 a 19:00. El costo de la entrada es de ₡3,500 (USD 6) y se puede adquirir de forma digital en www.expomovilcr.com, permitiendo ingreso directo. Niños menores de 12 años y adultos mayores no pagan. El estacionamiento, administrado por Pedregal, cuesta ₡4.000.

La intervención de agencias oficiales garantiza respaldo posventa, acceso a repuestos y asistencia técnica certificada. AIVEMA remarca que adquirir unidades con garantía comprobada y aprovechar las promociones exclusivas durante la feria es esencial, así como recibir orientación con asesores certificados sobre mantenimiento y alcances de la garantía.

El evento automotriz asegura el respaldo posventa, acceso a repuestos y asistencia técnica certificada a través de agencias oficiales presentes en la feria. Cortesía: Expomóvil Costa Rica

Aniversario de AIVEMA y posicionamiento regional

La edición 2026 marcará el 50° aniversario de AIVEMA, creada en 1976 para conectar importadores y distribuidores de vehículos, motocicletas, camiones pesados, autobuses y maquinaria agrícola e industrial. Desde sus inicios, la organización promueve la actualización tecnológica, la mejora continua, el cumplimiento de buenas prácticas empresariales y el respeto hacia los consumidores.

Para Carlos Aguilar, director ejecutivo de AIVEMA, la feria automotriz “es el espacio donde los costarricenses pueden explorar la oferta más completa del mercado, comparar opciones y vivir la experiencia automotriz en un solo lugar”. El directivo sostiene que estos eventos permiten fortalecer el parque automotor y consolidan el compromiso del sector con la calidad y la innovación en Costa Rica.