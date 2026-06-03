Christiansen rota a Panamá ante República Dominicana

Fotografía de archivo del seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, quien este lunes ha recibido el anuncio de que el último partido de preparación de su plantilla para el Mundial de 2026 se jugará el 3 de junio contra República Dominicana en el estadio Rommel Fernández, de la capital del país. EFE/ Bienvenido Velasco

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen confirmó este martes que introducirá variantes en el equipo durante el amistoso frente a República Dominicana, partido que utilizará para observar futbolistas, ajustar detalles de cara al Mundial y minimizar el riesgo de lesiones antes del partido ante Ghana el próximo 17 de junio en Toronto.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, Christiansen explicó que realizará “ciertos cambios en el equipo entre comillas titular, porque los titulares son los primeros que saldrán al campo”, con el objetivo de “dar minutos a la gente que lo necesite y a otros darle menos”. Según lo recogido por EFE, el entrenador busca repartir la carga de juego para llegar con el grupo en la mejor forma posible al inicio del torneo.

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El técnico hispanodanés recordó que, dentro de la preparación para la Copa del Mundo, el partido más relevante disputado hasta ahora fue ante Brasil, mientras que el duelo del próximo sábado frente a Bosnia en San Luis será una prueba para definir el esquema y los nombres definitivos. “El partido contra Bosnia nos dará más luz sobre lo que queremos jugar en la Copa del Mundo”, afirmó el seleccionador, citado por EFE.

Christiansen insistió en que la prioridad en este tramo final de la preparación es preservar la condición física del plantel. “La prioridad será que ningún jugador salga lesionado”, remarcó el entrenador, que admitió una preocupación especial por ese aspecto a pocos días del debut. Aun así, consideró que existe margen para afinar tanto la preparación física como los aspectos tácticos antes del estreno en el Grupo L frente a Ghana.

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“Queremos dejar un buen sabor de boca”, expresó Christiansen.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Panamá - Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento Luis Matador Tejada, Ciudad de Panamá, Panamá - 26 de mayo de 2026. Jugadores de Panamá durante el entrenamiento. REUTERS/Enea_lebrun

Lo que dejó la derrota ante Brasil

“Vamos a intentar sacar el mejor resultado posible porque siempre las victorias maquillan un poco lo que pasó, como el seis-dos del partido pasado ante Brasil”, señaló el entrenador. El amistoso ante los sudamericanos dejó enseñanzas para el plantel panameño, tanto en el plano ofensivo como defensivo. “El partido de Brasil nos ha traído muchas cosas positivas. Incluso lo negativo se vuelve positivo”, explicó el seleccionador, según recoge EFE.

República Dominicana, Christiansen valoró el desempeño del equipo caribeño en la pasada Copa Oro, donde integró el mismo grupo que México. “La República Dominicana en la Copa Oro se presentó muy bien. Hizo una muy buena participación”, destacó el técnico, quien anticipó un partido exigente.

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Los desafíos del Grupo L

“Enfrentarse a selecciones de primer nivel obliga a minimizar los errores y cuando se cometen contra equipos como Brasil, Croacia, Inglaterra o Ghana te pueden castigar”, declaró Christiansen en conferencia, enfatizando que la corrección de fallas será determinante para las aspiraciones de Panamá en el Grupo L.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Panamá - Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento Luis Matador Tejada, Ciudad de Panamá, Panamá - 26 de mayo de 2026. El entrenador de Panamá, Thomas Christiansen, durante el entrenamiento. REUTERS/Enea Lebrun

El seleccionador concluyó que el equipo deberá corregir esos detalles si quiere “sacar puntos y soñar” con avanzar a la siguiente ronda del torneo. El amistoso ante República Dominicana será la despedida del equipo ante la afición y el último test previo al viaje mundialista, una oportunidad para ajustar el funcionamiento colectivo y observar a futbolistas con menos rodaje.

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EFE informó que el partido contra Bosnia, previsto para el próximo sábado en San Luis, será el ensayo antes del debut del 17 de junio frente a Ghana en Toronto.