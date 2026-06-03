Panamá

Panamá y Grecia coinciden en garantizar la navegación pacífica internacional y el flujo comercial

Presidentes José Raúl Mulino y Konstantínos Tasoúlas destacan la importancia de sus países para el comercio global

Guardar
Google icon
José Raúl Mulino, presidente de Panamá, y su homólogo griego, Konstantínos Tasoúlas, en el palacio presidencial de la República Helénica. (Presidencia Panamá)
José Raúl Mulino, presidente de Panamá, y su homólogo griego, Konstantínos Tasoúlas, en el palacio presidencial de la República Helénica. (Presidencia Panamá)

Como miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Panamá y Grecia tienen una “enorme responsabilidad” para garantizar la navegación pacífica internacional y el flujo del comercio mundial, ante la actual situación mundial.

En esto coincidieron los presidentes de ambos países, José Raúl Mulino y Konstantínos Tasoúlas, respectivamente, durante un encuentro que sostuvieron en el palacio presidencial de la república Helénica, donde igualmente destacaron la importancia de ambos países para el comercio mundial.

Grecia es el mayor usuario del hemisferio occidental de la bandera panameña en su marina mercante.

“Hoy estoy en su país como señal de compromiso, de trabajo serio y objetivo para proteger a quienes portan nuestra bandera, porque detrás de ellos hay deberes, derechos y una estructura sólida, garantizada por un Estado de derecho, lo que nos otorga una ventaja competitiva sobre las franquicias", dijo Mulino, de acuerdo con una nota de la presidencia panameña.

PUBLICIDAD

Pese a que ambas naciones se encuentran geográficamente distantes, existe un vínculo marítimo que es parte de la historia y de la identidad.

Gloria María de León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (izq) y Olga Kefalogianni, ministra de Cultura de Gracia, firmaron un acuerdo turístico. (Presidencia Panamá)
Gloria María de León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (izq) y Olga Kefalogianni, ministra de Cultura de Gracia, firmaron un acuerdo turístico. (Presidencia Panamá)

“También ambos defendemos los principios del derecho internacional, el multilateralismo, la democracia, la defensa de los derechos humanos y la navegación libre; como miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, promovemos estos principios en el marco de nuestros deberes", comentó Tasoúlas.

Tasoúlas fue condecorado por Mulino con la Orden Manuel Amador Guerrero en el grado de Gran Collar, una condecoración creada en 1953, por considerar que es un “defensor de la democracia, gestor de la cooperación marítima internacional e impulsador de la colaboración marítima de las autoridades de Panamá y la República Helénica”.

PUBLICIDAD

Luego de reunirse con el presidente Konstantínos Tasoúlas, el presidente panameño sostuvo una reunión bilateral este martes con el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis.

En este encuentro se abordaron temas de interés común para garantizar un comercio eficiente, la evolución de los procesos democráticos en Latinoamérica, así como temas relacionados con el sector marítimo y la industria naviera.

Ambos mandatarios fueron testigos de la firma de dos memorandos de entendimiento: uno de colaboración en materia de turismo y otro para el establecimiento de un mecanismo de consultas políticas.

Encuentro entre el presidente panameño, José Raúl Mulino (izq) y primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis. (Presidencia Panamá)
Encuentro entre el presidente panameño, José Raúl Mulino (izq) y primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis. (Presidencia Panamá)

Estos dos acuerdos, siempre según la nota de prensa oficial, fueron firmados tomando en consideración las buenas relaciones que existen entre los pueblos griego y panameño, buscando promover el desarrollo turístico entre ambas naciones, tanto en el sector público como en el privado.

El convenio turístico busca la cooperación institucional, intercambio de información y conocimientos especializados, información sobre promoción e inversión turística, innovación y digitalización del turismo, educación y formación profesional.

Este acuerdo tendrá una vigencia de cinco años y podrá ser renovado automáticamente por períodos iguales, salvo que cualquiera de las partes notifique su intención de darlo por terminado.

Por Panamá, firmó este acuerdo Gloria María de León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), mientras que por la República Helénica firmó Olga Kefalogianni, ministra de Cultura.

El segundo acuerdo fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, y en representación del Gobierno griego, Giorgio Gerapetritis, ministro de Relaciones Exteriores.

El Canciller panameño, Javier Martínez-Acha (izq), y Giorgio Gerapetritis, ministro de Relaciones Exteriores griego, firmaron un acuerdo en nombre de sus países. (Presidencia Panamá)
El Canciller panameño, Javier Martínez-Acha (izq), y Giorgio Gerapetritis, ministro de Relaciones Exteriores griego, firmaron un acuerdo en nombre de sus países. (Presidencia Panamá)

Este acuerdo de colaboración, agrega la información oficial, se da con la finalidad de fortalecer y consolidar las relaciones bilaterales existentes y la cooperación mediante el establecimiento de un mecanismo de consultas políticas y activar diferentes áreas de cooperación entre los dos países.

Se acordó sostener reuniones periódicas buscando examinar el desarrollo de las relaciones bilaterales, intercambiando opiniones sobre asuntos regionales e internacionales de interés común.

Las consultas se celebrarán alternativamente en Panamá y en Atenas, y también se podrán realizar al margen de conferencias y reuniones de organizaciones internacionales, incluida la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Temas Relacionados

PanamáGreciaJosé Raúl MulinoKonstantínos TasoúlasComercioMarítimo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El seguro de riesgos laborales en República Dominicana cambia con el decreto 287-26 y deja una novedad clave

El Consejo Nacional de Seguridad Social activó reglas renovadas con ajustes en cobertura, trámites y prestaciones, además de un giro que impacta desde el inicio del vínculo laboral y otras modalidades vigentes

El seguro de riesgos laborales en República Dominicana cambia con el decreto 287-26 y deja una novedad clave

Comerciante costarricense desaparece en Bogotá tras última comunicación con su pareja

Familiares buscan a Alejandro Calderón Hernández, visto por última vez el 29 de mayo en la capital colombiana y quien viajó para comprar productos en el país suramericano

Comerciante costarricense desaparece en Bogotá tras última comunicación con su pareja

El Salvador registra incremento sostenido de enfermedades eruptivas, pero sólo 19 casos confirmados de sarampión

Cerca de quinientos casos de fiebre eruptiva han sido atendidos en la red de salud nacional, relacionados principalmente con varicela, rubéola y sarampión, todas prevenibles con una vacunación adecuada y a tiempo

El Salvador registra incremento sostenido de enfermedades eruptivas, pero sólo 19 casos confirmados de sarampión

Ministerio Público “no detendrá la lucha contra la corrupción” en República Dominicana

El compromiso institucional de combatir el desvío de fondos públicos fue destacado por Reynoso, quien resaltó el impacto negativo de estas acciones en los servicios esenciales y la importancia de agotar las vías legales en todos los casos

Ministerio Público “no detendrá la lucha contra la corrupción” en República Dominicana

El autor Arquímedes González denuncia extensión de represión de Nicaragua a refugiados en Centroamérica

La obra documenta crímenes y métodos de hostigamiento sufridos por exiliados, resaltando asesinatos y atentados impunes, así como el uso de mecanismos diplomáticos y financieros en la persecución de opositores

El autor Arquímedes González denuncia extensión de represión de Nicaragua a refugiados en Centroamérica

TECNO

Gemini Spark o Gemini 3.5: qué IA elegir según las necesidades del usuario

Gemini Spark o Gemini 3.5: qué IA elegir según las necesidades del usuario

El coche eléctrico que responde a tu voz: así funciona la interacción con Gemini de Google

Por qué la salida a Bolsa de SpaceX de Musk podría “destapar una botella” de inversiones para más empresas

Windows 11 puede ser gratuito: en qué casos se puede obtener el sistema operativo sin costo

Cómo crear listas y filtros personalizados en WhatsApp para separar clientes, proveedores y chats personales

ENTRETENIMIENTO

El hijo de Clint Eastwood habla sobre el futuro del actor en el cine a sus 96 años

El hijo de Clint Eastwood habla sobre el futuro del actor en el cine a sus 96 años

Así fue la última sesión fotográfica de Marilyn Monroe antes de su muerte

Martin Scorsese respalda a una empresa de IA con la que podría crear próximas películas

La escena de ‘Friends’ que cambió la carrea de Brooke Shields

Millie Bobby Brown comparte cómo ha cambiado su vida desde que se convirtió en madre

MUNDO

Inteligencia artificial y robots en residencias desafían la relación tradicional entre asistencia humana y soluciones tecnológicas para los silvers

Inteligencia artificial y robots en residencias desafían la relación tradicional entre asistencia humana y soluciones tecnológicas para los silvers

Ganó un jet privado en un concurso de MrBeast y fue detenido en Paraguay con 261 kilos de marihuana

Estados Unidos golpea el corazón financiero digital de Irán y sanciona a cuatro exchanges de criptomonedas

Estados Unidos frustró ataques iraníes con misiles y drones contra Kuwait, Bahréin y embarcaciones en el Golfo Pérsico

Venezuela exige a las petroleras que generen su propia energía para sus proyectos