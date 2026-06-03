Costa Rica

El secuestro virtual se dispara en 2026 en Costa Rica: denuncias casi se cuadruplican en cinco meses

De enero a mayo de 2026 se reportaron 58 casos, frente a solo 8 en el mismo periodo del año anterior. San José encabeza las estadísticas y los expertos alertan sobre nuevas modalidades de engaño

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Vista lateral de una persona hablando por teléfono fijo mientras usa un teclado de computadora. La pantalla muestra redes sociales y ventanas emergentes con el texto 'Fake you Prize'.
En tan solo cinco meses, denuncias por secuestro virtual en Costa Rica ya superan a las del 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los primeros cinco meses de 2026, Costa Rica registró un incremento sin precedentes en los casos de secuestro virtual, según datos oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ.) Las denuncias pasaron de 8 entre enero y mayo de 2025 a 58 en el mismo lapso de 2026, lo que representa un aumento de más del 600%. Las autoridades destacan a San José como la provincia más afectada, seguida por Cartago y Alajuela.

El secuestro virtual es una modalidad delictiva en la que los criminales logran engañar a las víctimas mediante llamadas telefónicas, haciéndoles creer que un familiar está secuestrado y exigiendo dinero a cambio de su supuesta liberación. Los delincuentes utilizan información obtenida de redes sociales o bases de datos filtradas para hacer el engaño más creíble, sin que exista un secuestro real. Este delito no requiere la privación física de la libertad y se basa en la manipulación y el miedo.

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El fenómeno afecta principalmente a las provincias más pobladas. En el último año, San José acumuló 82 denuncias, mientras que Cartago y Alajuela sumaron 27 y 23 respectivamente. Entre los cantones, Pérez Zeledón, San José y Alajuela lideraron la cantidad de reportes, con 12, 12 y 11 casos cada uno.

Las autoridades atribuyen el incremento a la diversificación de las tácticas empleadas por los delincuentes. En muchos casos, los criminales aprovechan la información disponible en redes sociales para personalizar las amenazas y aumentar la credibilidad del engaño. Los registros muestran que octubre y noviembre de 2025 fueron los meses con mayor cantidad de denuncias, alcanzando 21 y 20 respectivamente.

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Especialistas en ciberseguridad advierten que la rápida propagación de este delito pone en alerta a toda la población, especialmente a adultos mayores y personas con escaso acceso a tecnología. Recomiendan desconfiar de llamadas de números desconocidos, evitar compartir información personal en línea y contactar de inmediato a las autoridades en caso de recibir una amenaza.

La autoridades costarricenses intensifican campañas de prevención y refuerzan la coordinación con organismos internacionales para rastrear el origen de las llamadas y desarticular las redes que operan desde el exterior. La tendencia ascendente en los registros oficiales genera preocupación y exige respuestas rápidas y efectivas por parte de las instituciones.

Vista trasera de una persona ingresando datos de una tarjeta de crédito azul en una laptop, mientras sostiene un teléfono fijo en su oído.
Autoridades piden ser cautelosos con lo que se publica en redes sociales y no dar números de tarjetas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para evitar convertirse en víctima

Seguir las siguientes medidas podría hacerlo disminuir el riesgo de ser víctima de secuestro virtual:

  • Desconfiar de llamadas de números desconocidos, especialmente si provienen del extranjero o de números privados.
  • Evitar compartir información personal o familiar en redes sociales o plataformas digitales públicas, ya que los delincuentes suelen buscar datos específicos para personalizar el engaño.
  • No proporcionar nombres, direcciones ni datos bancarios durante llamadas inesperadas.
  • En caso de recibir una amenaza, intentar comunicarse de inmediato con el familiar supuestamente secuestrado por otros medios.
  • Cortar la llamada y contactar a las autoridades antes de realizar cualquier pago o transferir dinero.
  • Informar a familiares y amigos acerca de este tipo de delitos y mantener canales de comunicación abiertos para actuar con rapidez.
  • Denunciar el hecho a la policía, incluso si no se llegó a concretar el pago.

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