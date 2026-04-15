¿Una película de los hermanos Hemsworth? Qué falta para que Chris, Liam y Luke se reúnan en la pantalla grande

El proyecto cinematográfico con los tres hermanos Hemsworth se encuentra estancado por los compromisos contractuales de Chris Hemsworth (The Grosby Group)

El interés por ver a los tres hermanos Hemsworth en una película conjunta sigue latente entre fanáticos y la industria, pero Luke Hemsworth confirmó que este proyecto aún no puede concretarse debido a los compromisos contractuales de Chris, quien tiene su agenda ocupada al menos por los próximos dos años.

El desafío de coordinar agendas en la familia Hemsworth

La posibilidad de reunir a Luke, Chris y Liam Hemsworth en un solo filme ha sido discutida tanto por los propios actores como por medios especializados.

Según explicó Luke Hemsworth en declaraciones a la revista estadounidense People, la principal dificultad radica en la intensa agenda internacional de Chris Hemsworth, involucrado actualmente en varias producciones de alto perfil.

Luke Hemsworth confirma que, aunque existe interés, los proyectos individuales y contratos vigentes frenan el largometraje conjunto de la familia (AFP)

Luke detalló que, aunque la intención existe y los tres hermanos mantienen contacto frecuente para buscar alternativas, la coincidencia de ventanas laborales resulta inviable en el corto plazo.

Además, la logística para llevar adelante un proyecto familiar se complica por la dispersión geográfica: mientras Chris reside la mayor parte del tiempo en Australia y viaja constantemente a Estados Unidos y Europa, Liam y Luke alternan sus bases entre continentes. Esta situación limita la posibilidad de concretar el rodaje de una película que los tenga como protagonistas.

Proyectos recientes y compromisos individuales

Durante los últimos años, cada uno de los hermanos Hemsworth ha reforzado su carrera con proyectos individuales. Chris Hemsworth permanece vinculado a la saga de Marvel y a películas de acción como Extraction, además de desarrollar producciones propias para plataformas de streaming.

Liam Hemsworth asumió el rol principal de The Witcher, sumando otro compromiso que retrasa la esperada película familiar Hemsworth

Por su parte, Liam Hemsworth ha sido elegido recientemente como protagonista de la serie The Witcher en reemplazo de Henry Cavill, lo que implica un calendario de rodaje exigente.

Luke Hemsworth, consolidado en la televisión australiana y en series como Westworld, también alterna producciones en cine y TV tanto en Australia como en Estados Unidos.

Según la revista Variety, la suma de estos compromisos explica por qué, hasta el momento, no se ha avanzado en un guion ni en negociaciones formales para un largometraje conjunto. En palabras de Luke Hemsworth, “la voluntad está, pero el calendario no nos da tregua”.

La presión del público y antecedentes en Hollywood

Luke Hemsworth reconoce que la expectativa por una película familiar ha crecido con los años, impulsada por ejemplos previos de hermanos actores que lograron coincidir en grandes producciones de Hollywood (REUTERS/Amr Alfiky)

El interés por ver a los Hemsworth compartir pantalla no solo proviene de sus seguidores, sino también de estudios y productores que identifican un potencial éxito de taquilla en la combinación de sus nombres.

Esta expectativa se alimenta de experiencias pasadas en Hollywood donde familias de actores protagonizaron proyectos conjuntos, como los hermanos Baldwin o los Wilson. Sin embargo, en aquellos casos, la coincidencia de agendas y la disposición de los estudios jugaron un papel fundamental.

Luke Hemsworth señaló que la familia recibe propuestas y guiones preliminares, pero ninguno ha logrado coincidir con la disponibilidad de los tres actores. La industria reconoce el atractivo de una película familiar, aunque la magnitud de los compromisos internacionales de Chris y Liam, en particular, sigue siendo una barrera.

El fenómeno Hemsworth y su impacto en la industria

El fenómeno Hemsworth trasciende la actuación, con impacto global en marketing, eventos internacionales y campañas publicitarias, ampliando sus compromisos personales (REUTERS/Mario Anzuoni)

La imagen de los Hemsworth ha alcanzado una dimensión global que trasciende la actuación, convirtiéndose en un fenómeno de marketing y representación australiana en el cine internacional.

Chris Hemsworth, en especial, ha sido embajador de marcas y eventos internacionales, lo que suma obligaciones más allá del rodaje. Por su parte, Liam y Luke mantienen una presencia activa en campañas publicitarias y eventos benéficos, aumentando la dificultad de encontrar una coincidencia en sus agendas.

De acuerdo con el portal de estadísticas alemán Statista, las búsquedas en Google relacionadas con una posible película conjunta de los Hemsworth han mostrado picos cada vez que alguno de ellos estrena una producción importante, reflejando el interés constante del público por verlos juntos en la pantalla grande.

Perspectivas a futuro y posibilidades de concreción

Las búsquedas sobre una posible película conjunta de los Hemsworth alcanzan picos en Google cada vez que uno de ellos estrena una producción destacada (The Grosby Group)

Aunque el anhelo de una colaboración familiar sigue presente, los propios hermanos reconocen que la realidad de la industria y los compromisos asumidos hacen que, al menos en los próximos años, la película conjunta siga siendo más una posibilidad que un proyecto concreto.

Luke Hemsworth ha insistido en que, cuando se presente una oportunidad real, la familia la aprovechará, pero por ahora priorizan sus carreras individuales y respetan los contratos ya firmados.

El caso de los Hemsworth ilustra cómo la popularidad y la agenda de los grandes estudios pueden ser tanto un motor como un obstáculo para proyectos familiares en el cine contemporáneo. Mientras tanto, los seguidores deberán conformarse con las apariciones individuales de Chris, Liam y Luke, a la espera de que el calendario les otorgue, finalmente, una coincidencia.