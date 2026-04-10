Honduras: Incendian otro centro educativo en Guanaja tras anuncio del CNE, sobre repetición de elecciones el próximo domingo 12 de abril

Previo a las elecciones convocadas para el próximo domingo, comienzan de nuevo los disturbios, el más reciente anunció fue la quema de un centro educativo, destinado para servir como centro de votación. (Foto: Redes sociales)

El municipio de Guanaja, en el departamento de Islas de la Bahía, Honduras, enfrentará la repetición de sus elecciones municipales el próximo 12 de abril de 2026, luego de que el Consejo Nacional Electoral declarara inválido el proceso anterior a causa de graves irregularidades, incluidos disturbios y un incendio en uno de los centros de votación.

La repetición de los comicios municipales en Guanaja, dispuesta por el CNE tras los incidentes ocurridos en la votación anterior, tiene como objetivo fundamental garantizar un proceso electoral legal, confiable y transparente.

La nueva jornada del 12 de abril de 2026 será vigilada por observadores nacionales e internacionales y reforzada por un mayor despliegue de fuerzas del orden, en un contexto marcado por la incertidumbre política y la preocupación social ante nuevos brotes de violencia, según confirmó el principal organismo electoral.

En la sesión del 30 de enero de 2026, el Tribunal de Justicia Electoral emitió la resolución que oficializó la repetición total de los comicios municipales en Guanaja, limitando la convocatoria exclusivamente a la elección del alcalde.

Las autoridades electorales subrayaron que el proceso se desarrollará en la totalidad de las Juntas Receptoras de Votos del municipio, con el objetivo de que todos los ciudadanos habilitados participen bajo garantías de igualdad y transparencia.

Diversos incidentes recientes, como el incendio en un centro educativo ocupado por manifestantes, han elevado la alarma social antes de los comicios en Guanaja. (Foto: Cortesía)

El proceso electoral previo, originalmente programado para el 15 de marzo de 2025, fue suspendido tras la sucesión de incidentes, como altercados durante la jornada, la obstrucción de la labor de los funcionarios y un incendio dentro de una escuela que funcionaba como centro de votación.

Estos episodios, explicó el Consejo Nacional, comprometieron la integridad del escrutinio y motivaron la anulación de los resultados. En la nueva cita electoral solo podrán postularse los candidatos Kristen Sheray Borden Bush, del Partido Liberal de Honduras, y Rollin Dion Kelly Huriston, del Partido Nacional de Honduras.

A pocos día de la repetición del proceso, la tensión en el municipio se ha incrementado. Un reciente incidente en un centro educativo, tomado por manifestantes mientras los alumnos permanecían fuera del recinto, culminó con un conato de incendio en el interior. El hecho ha disparado la alarma entre la población y avivado la demanda de medidas de seguridad adicionales antes del 12 de abril.

Distintos sectores sociales han expresado inquietud ante la posibilidad de que la repetición de los comicios se vea, una vez más, perjudicada por episodios de violencia o graves alteraciones del orden, lo que pone a prueba la capacidad de las autoridades electorales y de seguridad para disciplinar el proceso.

La medida de repetir la elección cuenta con respaldo en algunos sectores como garantía de transparencia, pero también enfrenta rechazos públicos.

La nueva convocatoria surge tras incidentes y disputas que sacudieron a la comunidad, mientras el debate sobre la legitimidad sigue dividiendo a vecinos y autoridades (Foto: Cortesía)

La vicealcaldesa de Guanaja, Jill Haylock, manifestó su oposición a la nueva convocatoria y afirmó: “Los habitantes del municipio ya expresaron su voluntad en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025”.

Haylock argumenta que su compañero de fórmula, Rollin Dion Kelly Huriston, resultó electo, que se emitieron credenciales y que los resultados fueron publicados oficialmente antes de la anulación, lo que la llevó a cuestionar la decisión del Consejo por dar marcha atrás sobre los documentos ya emitidos.

Además, Haylock criticó la intervención del alcalde de Roatán, Ron McNab, por opinar públicamente sobre la situación política de Guanaja y sugirió que existen intereses externos influyendo en el debate local.

Expertos electorales son del criterio que, la repetición de las elecciones, aunque respaldada en derecho, expone la urgencia de reformas que fortalezcan la prevención de violencia electoral y los mecanismos de resolución de disputas, por lo que el congreso nacional continua con la deuda de demostrar un verdadero compromiso y aprobar leyes y proyectos encaminados a evitar que actos como estos sigan sucediendo en el país.