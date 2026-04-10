Honduras

Honduras: Incendian otro centro educativo en Guanaja tras anuncio del CNE, sobre repetición de elecciones el próximo domingo 12 de abril

La decisión responde a la necesidad de restaurar la confianza ciudadana y garantizar una contienda electoral bajo estrictas condiciones de seguridad y supervisión, según informó el Consejo Nacional Electoral.

Guardar
Previo a las elecciones convocadas para el próximo domingo, comienzan de nuevo los disturbios, el más reciente anunció fue la quema de un centro educativo, destinado para servir como centro de votación. (Foto: Redes sociales)
Previo a las elecciones convocadas para el próximo domingo, comienzan de nuevo los disturbios, el más reciente anunció fue la quema de un centro educativo, destinado para servir como centro de votación. (Foto: Redes sociales)

El municipio de Guanaja, en el departamento de Islas de la Bahía, Honduras, enfrentará la repetición de sus elecciones municipales el próximo 12 de abril de 2026, luego de que el Consejo Nacional Electoral declarara inválido el proceso anterior a causa de graves irregularidades, incluidos disturbios y un incendio en uno de los centros de votación.

La repetición de los comicios municipales en Guanaja, dispuesta por el CNE tras los incidentes ocurridos en la votación anterior, tiene como objetivo fundamental garantizar un proceso electoral legal, confiable y transparente.

La nueva jornada del 12 de abril de 2026 será vigilada por observadores nacionales e internacionales y reforzada por un mayor despliegue de fuerzas del orden, en un contexto marcado por la incertidumbre política y la preocupación social ante nuevos brotes de violencia, según confirmó el principal organismo electoral.

En la sesión del 30 de enero de 2026, el Tribunal de Justicia Electoral emitió la resolución que oficializó la repetición total de los comicios municipales en Guanaja, limitando la convocatoria exclusivamente a la elección del alcalde.

Las autoridades electorales subrayaron que el proceso se desarrollará en la totalidad de las Juntas Receptoras de Votos del municipio, con el objetivo de que todos los ciudadanos habilitados participen bajo garantías de igualdad y transparencia.

Diversos incidentes recientes, como el incendio en un centro educativo ocupado por manifestantes, han elevado la alarma social antes de los comicios en Guanaja. (Foto: Cortesía)
Diversos incidentes recientes, como el incendio en un centro educativo ocupado por manifestantes, han elevado la alarma social antes de los comicios en Guanaja. (Foto: Cortesía)

El proceso electoral previo, originalmente programado para el 15 de marzo de 2025, fue suspendido tras la sucesión de incidentes, como altercados durante la jornada, la obstrucción de la labor de los funcionarios y un incendio dentro de una escuela que funcionaba como centro de votación.

Estos episodios, explicó el Consejo Nacional, comprometieron la integridad del escrutinio y motivaron la anulación de los resultados. En la nueva cita electoral solo podrán postularse los candidatos Kristen Sheray Borden Bush, del Partido Liberal de Honduras, y Rollin Dion Kelly Huriston, del Partido Nacional de Honduras.

A pocos día de la repetición del proceso, la tensión en el municipio se ha incrementado. Un reciente incidente en un centro educativo, tomado por manifestantes mientras los alumnos permanecían fuera del recinto, culminó con un conato de incendio en el interior. El hecho ha disparado la alarma entre la población y avivado la demanda de medidas de seguridad adicionales antes del 12 de abril.

Distintos sectores sociales han expresado inquietud ante la posibilidad de que la repetición de los comicios se vea, una vez más, perjudicada por episodios de violencia o graves alteraciones del orden, lo que pone a prueba la capacidad de las autoridades electorales y de seguridad para disciplinar el proceso.

La medida de repetir la elección cuenta con respaldo en algunos sectores como garantía de transparencia, pero también enfrenta rechazos públicos.

La nueva convocatoria surge tras incidentes y disputas que sacudieron a la comunidad, mientras el debate sobre la legitimidad sigue dividiendo a vecinos y autoridades (Foto: Cortesía)
La nueva convocatoria surge tras incidentes y disputas que sacudieron a la comunidad, mientras el debate sobre la legitimidad sigue dividiendo a vecinos y autoridades (Foto: Cortesía)

La vicealcaldesa de Guanaja, Jill Haylock, manifestó su oposición a la nueva convocatoria y afirmó: “Los habitantes del municipio ya expresaron su voluntad en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025”.

Haylock argumenta que su compañero de fórmula, Rollin Dion Kelly Huriston, resultó electo, que se emitieron credenciales y que los resultados fueron publicados oficialmente antes de la anulación, lo que la llevó a cuestionar la decisión del Consejo por dar marcha atrás sobre los documentos ya emitidos.

Además, Haylock criticó la intervención del alcalde de Roatán, Ron McNab, por opinar públicamente sobre la situación política de Guanaja y sugirió que existen intereses externos influyendo en el debate local.

Expertos electorales son del criterio que, la repetición de las elecciones, aunque respaldada en derecho, expone la urgencia de reformas que fortalezcan la prevención de violencia electoral y los mecanismos de resolución de disputas, por lo que el congreso nacional continua con la deuda de demostrar un verdadero compromiso y aprobar leyes y proyectos encaminados a evitar que actos como estos sigan sucediendo en el país.

Temas Relacionados

HonduraseleccionesrepeticiónGuanajaMunicipalidadesCNEdomingodesacuerdos

Últimas Noticias

Ocho militares hondureños enfrentan juicio por el fallecimiento de un civil en Choloma

La acusación, presentada por la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, involucra a miembros de la Policía Militar del Orden Público que habrían participado en un operativo donde perdió la vida Ricardo Alberto Umaña Gómez

Ocho militares hondureños enfrentan juicio por el fallecimiento de un civil en Choloma

El Salvador: Salud detecta casos de sarampión, conoce sus síntomas y cómo protegerte

Con once casos importados detectados en territorio salvadoreño, el Ministerio de Salud intensifica la vigilancia y la respuesta sanitaria para evitar la propagación del virus

El Salvador: Salud detecta casos de sarampión, conoce sus síntomas y cómo protegerte

La aerolínea Copa Airlines proyecta operar 88 destinos y 420 vuelos diarios en 2026

El plan presentado por la empresa incluye la incorporación de más de una veintena de aeronaves, el fortalecimiento de la red de rutas, la generación de nuevos puestos de trabajo e inyectar millones a la economía de Panamá, de acuerdo con sus proyecciones oficiales

La aerolínea Copa Airlines proyecta operar 88 destinos y 420 vuelos diarios en 2026

“No sabemos si está vivo o muerto”: taxista desaparece tras salir a trabajar en Guatemala

El caso de un trabajador que no retornó tras cumplir con su jornada en Ciudad de Guatemala llevó a la movilización de recursos policiales y voluntarios, generando inquietud y expectativa entre organizaciones civiles y religiosas

“No sabemos si está vivo o muerto”: taxista desaparece tras salir a trabajar en Guatemala

La Cámara de Diputados de República Dominicana impulsa programa para liderazgo joven femenino

El programa desarrollado en Santo Domingo busca fortalecer la representación y formación de lideresas dominicanas entre 18 y 25 años, promoviendo la participación política

La Cámara de Diputados de República Dominicana impulsa programa para liderazgo joven femenino

TECNO

Un robot que solo necesita calor para moverse: el nuevo invento de ingenieros de Princeton

Un robot que solo necesita calor para moverse: el nuevo invento de ingenieros de Princeton

Si usas WhatsApp Web, puede que aparezcas en línea aunque no estés conectado: cómo evitarlo

Pokémon Champions llega a Nintendo Switch: estos son los códigos y bonos de lanzamiento

¿Qué son las frutinovelas? El extraño fenómeno de la IA que tiene a todos llorando y conectados

Cómo hacer frutinovelas con IA: tutorial paso a paso para crear tu propio drama viral

ENTRETENIMIENTO

Phil Collins se reencuentra con su hijo Mathew y sorprende su gran parecido físico

Phil Collins se reencuentra con su hijo Mathew y sorprende su gran parecido físico

‘Malcolm el de en medio’: fecha y hora del estreno de su regreso en Latinoamérica

Una foto escolar de Chad Michael Murray genera sorpresa en redes sociales por la transformación del actor

El legado de The Rock: Simone Johnson rompe moldes y deja su huella en la lucha libre como Ava Raine

Lisa Kudrow y el lado menos visto del éxito en televisión: “Hay que encontrar oportunidades en el rechazo y seguir intentando”

MUNDO

Trump y Starmer acordaron impulsar un “plan práctico” para reabrir el estrecho de Ormuz y normalizar el tráfico marítimo

Trump y Starmer acordaron impulsar un “plan práctico” para reabrir el estrecho de Ormuz y normalizar el tráfico marítimo

De símbolo del Renacimiento italiano a tragedia en el Atlántico: el Andrea Doria y la noche que cambió la historia naval

El fenómeno Joopiter, la plataforma de Pharrell Williams que conecta arte, lujo y cultura pop en subastas únicas

Tragedia en el canal de la Mancha: murieron cuatro migrantes arrastrados por corrientes al intentar cruzar de Francia a Reino Unido

Polonia interceptó otro avión espía ruso sobre el Báltico