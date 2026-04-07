Procuraduría de Honduras impulsa una transformación técnica y refuerza su lucha contra la corrupción

En el marco del 69 aniversario de la Procuraduría General de la República (PGR), el Dr. Dagoberto Aspra, Procurador General, reafirma el compromiso de la institución con la defensa jurídica y la protección de los intereses del Estado, destacando los pilares de justicia, honor e integridad./(PGR Honduras)

Durante su aniversario número sesenta y nueve, la Procuraduría General de la República de Honduras (PGR) reafirmó su compromiso en la lucha técnica y sostenida contra la corrupción, destacando una transformación institucional orientada a fortalecer sus capacidades en la defensa del Estado.

En un video publicado en las redes sociales de la institución, el procurador general Dagoberto Aspra Iglesias, subrayó la importancia de consolidar una estructura más eficiente y con mayor rigor jurídico, en línea con los retos actuales en materia de transparencia y legalidad.

De acuerdo con el audiovisual, la institución ha impulsado durante el último año una reingeniería interna que ha permitido a sus equipos jurídicos abordar casos de alto perfil, enfocando sus esfuerzos en la recuperación de bienes, la prevención de daños al erario y el fortalecimiento de mecanismos preventivos.

“La defensa del Estado no se limita a la representación en juicio, implica una actuación estratégica y preventiva”, sostuvo Aspra Iglesias en el mismo video.

Según un reporte oficial de la Procuraduría General de la República, entre 2025 y 2026 la entidad resolvió con éxito varios procesos relevantes en tribunales nacionales e internacionales. Entre los logros recientes, la PGR destacó el retiro de dos demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que sumaban en conjunto más de 400 millones de dólares.

Además, la representación legal del Estado evitó el pago de más de 175 millones de lempiras en procesos judiciales y recuperó más de 31 millones de lempiras para el patrimonio estatal. La gestión también incluyó la obtención de laudos arbitrales favorables por cifras superiores a los 291 millones de lempiras, de acuerdo con información difundida por PGR.

La Procuraduría General de la República ha reportado la recuperación de más de 31 millones de lempiras para el Estado en el último año./ (PGR Honduras)

La entidad enfatizó que su rol va más allá de la defensa tradicional, enfocándose en la consolidación de criterios técnicos y jurídicos sólidos para anticipar y neutralizar prácticas ilícitas que afectan al Estado.

Entre las acciones más recientes, la PGR coordinó con la Unidad Fiscal de Transparencia y Fiscalización (UFTF) la recepción de más de 500 expedientes relacionados con irregularidades en informes de gastos de campaña, reflejando un enfoque integral y proactivo en materia de control interno y sanción administrativa.

En el ámbito ambiental y de recursos naturales, la Procuraduría impulsó operativos que permitieron la recuperación de espacios públicos y la protección de especies en riesgo, subrayando la ampliación de sus competencias hacia temas de interés social y económico.

Además, la institución ha fortalecido la capacitación de su personal en áreas laborales y de derechos humanos, colaborando con organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), según lo reportado por PGR Honduras.

En materia de transparencia, la Procuraduría presentó ante el Congreso Nacional la Memoria Anual 2025, en la que reportó avances en la defensa ambiental, la gestión de demandas administrativas y la recuperación de activos. La entidad también participó en la presentación pública del informe final del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) sobre el asesinato de Berta Cáceres, lo que refuerza su papel en la protección de los derechos humanos.

Dagoberto Aspra Iglesias fue juramentado como procurador general de Honduras en en febrero de este año./(PGR de Honduras)

Durante el periodo 2022-2026, la Procuraduría General de la República enfrentó con éxito múltiples demandas de inversionistas internacionales y consolidó su posición como garante de la legalidad y los intereses de la nación. El procurador general Dagoberto Aspra Iglesias reiteró que los principios institucionales no son meros enunciados, sino la base para construir confianza y legitimidad frente a la ciudadanía.

El aniversario sesenta y nueve de la institución marca un punto de inflexión en la ruta hacia una gestión más técnica, eficiente y firme frente a la corrupción y los desafíos legales que enfrenta Honduras en el contexto regional y global.