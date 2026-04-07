Gobierno destina 6 mil millones de lempiras en subsidios y ayudas a energía y combustibles

El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, advierte sobre el límite inmediato de fondos y la necesidad de evaluaciones periódicas para sostener los subsidios. (Foto: Cortesía)

El gobierno de Honduras destina actualmente más de seis mil millones de lempiras a subsidios energéticos y alivios temporales a los combustibles, una cifra que revela la magnitud del esfuerzo fiscal para contener el aumento de precios que afecta a la población y, al mismo tiempo, expone la dificultad de mantener este apoyo sin comprometer la estabilidad de las cuentas públicas.

El ministro Emilio Hércules precisó que mientras se presupuestaron 680 millones de lempiras para subsidios a combustibles, la presión sobre las finanzas estatales ha sido superior a lo contemplado inicialmente, situación que atribuyó a la volatilidad internacional y a la política de proteger directamente el gasto de los consumidores.

Además, remarcó que el Estado asume un gasto semanal de más de 90 millones de lempiras, unos 360 millones mensuales, solo en subsidios a combustibles, lo cual representa un esfuerzo continuo para evitar que los incrementos globales se trasladen al consumidor local.

En respuesta a la pregunta sobre el impacto a corto y mediano plazo, Hércules sostuvo que “son más de seis mil millones de lempiras que salen del impuesto de los hondureños para poder ayudar en materia energética y de combustibles”.

El titular de Finanzas insistió en que el margen de maniobra financiera del gobierno es limitado: “se llegará hasta donde alcance la cobija”, afirmó al instar a la prudencia y el ahorro, poniendo de relieve la imposibilidad de sostener indefinidamente esta política sin fuentes frescas de ingreso.

El subsidio energético focalizado cubre 100% a los hogares con consumos menores a 150 megavatios mensuales, beneficiando a los sectores más vulnerables. (Foto: Redes sociales)

El responsable de la cartera de Finanzas detalló que el gobierno mantiene un subsidio total para los hogares con menor consumo de energía: específicamente, quienes utilizan menos de 150 megavatios mensuales reciben una cobertura completa.

Esta medida, planteada como un alivio directo para los sectores más vulnerables, seguirá sujeta a monitoreos semanales para definir hasta cuándo podrá sostenerse.

“Se tienen que hacer mediciones semanales hasta ver hasta dónde aguanta el gobierno con los subsidios y ayudas temporales”, declaró Hércules, anticipando ajustes en función de la evolución fiscal y económica nacional.

La sostenibilidad de esta política, sostuvo Hércules, dependerá exclusivamente de la capacidad recaudatoria, todo ajuste en los subsidios debe financiares con los impuestos que pagan los ciudadanos.

Esto obliga a elegir entre mantener los beneficios actuales redistribuyendo recursos existentes o reducir otros gastos, un dilema que podría generar tensiones en áreas estratégicas de la administración pública, según el planteo.

El titular del Ministerio de Finanzas puntualizó que el país enfrenta compromisos inevitables que condicionan su margen de acción fiscal. Entre ellos, destacó el pago regular de salarios a empleados públicos —en particular maestros y médicos—, así como la obligación de cumplir con entidades multilaterales y proveedores.

Estas obligaciones, enfatizó Hércules, consumen una parte sustantiva del gasto estatal y limitan la capacidad de prolongar o expandir los subsidios, según señaló.

El presupuesto general de Honduras para 2026 ascenderá a 444 mil millones de lempiras, con énfasis en gasto social, inversión y protección contra el aumento del costo de vida. (Foto: VisualesIA)

A este contexto restrictivo se le suma el peso del endeudamiento: Honduras enfrenta una deuda externa aproximada de 3,300 millones de dólares, producto de préstamos suscritos en años recientes, lo cual añade presión sobre los recursos disponibles para políticas sociales.

Hércules resaltó que la atención a este servicio de deuda debe negociarse con el resto de la agenda presupuestaria, según detalló.

Mirando hacia el año próximo, el ministro anunció que el Presupuesto General 2026 alcanzará los 444 mil millones de lempiras, monto que refleja tanto las necesidades operativas del Estado como el énfasis en gasto social e inversión, de acuerdo con el desglose expuesto el martes pasado.

La propuesta presupuestaria, en vías de recibir aprobación del Consejo de Ministros, resultará determinante para clarificar el futuro de las subvenciones y los recursos destinados a amortiguar el costo de vida.

Por ahora, la política oficial consiste en mantener los subsidios “mientras sea posible”, admitiendo que las restricciones fiscales impiden pensar en una permanencia indefinida.

Cualquier decisión sobre la continuidad o modificación de estas medidas dependerá, en última instancia, de la evolución fiscal interna y de factores externos, así como de la capacidad estatal para administrar con eficiencia unos recursos públicos sometidos a múltiples presiones.