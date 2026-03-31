Más de 20 impactos de bala: La rabia con la que ejecutaron a dos hermanos tras ser raptados en Honduras

Peritos forenses recolectan más de una veintena de casquillos de bala en la zona donde se perpetró el doble asesinato (Foto cortesía Go Tv Honduras).

La madrugada del domingo 29 de marzo de 2026 quedará grabada en la memoria colectiva de los habitantes de Tegucigalpa como una de las jornadas más lúgubres de los últimos años. El hallazgo de dos cuerpos en la residencial Altos del Trapiche no solo representó un acto de violencia extrema, sino que desnudó una persecución sistemática y despiadada contra una sola familia.

Este caso, que ha conmocionado a la opinión pública hondureña, refleja la crudeza con la que operan las estructuras criminales y la vulnerabilidad de la seguridad ciudadana. Eran aproximadamente las 6:00 de la mañana cuando residentes de la zona, que se preparaban para las celebraciones del Domingo de Ramos, descubrieron una escena dantesca en la acera de la calle principal.

Dos cuerpos jóvenes yacían sin vida, rodeados de casquillos de bala. Las víctimas fueron identificadas posteriormente como María Fernanda Torres Sánchez (23 años) y su hermano Jonathan Mauricio Torres Sánchez (18 años).

Hermanos: Jonathan Mauricio Torres Sánchez y María Fernanda (Foto cortesía Hernández Danilo).

La brutalidad del ataque fue evidente desde el primer momento. Según informes forenses preliminares, ambos hermanos presentaban múltiples impactos de bala, la mayoría de ellos concentrados en el rostro y el cráneo. Esta modalidad, conocida en el ámbito criminal como una “firma de odio o silenciamiento”, dificultó inicialmente la identificación plena de los jóvenes.

Los vecinos de la residencial informaron haber escuchado una ráfaga de aproximadamente 25 disparos durante la madrugada, lo que indica que el lugar no fue solo un sitio de liberación de cuerpos, sino el escenario mismo de la ejecución.

Un exterminio sistemático: El trágico historial de la familia Torres Sánchez

La reconstrucción de los hechos por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) sugiere que la tragedia comenzó horas antes, lejos del lugar del hallazgo. Alrededor de las 11:00 p.m. del sábado 28 de marzo, un comando armado compuesto por entre 6 y 13 individuos irrumpió violentamente en la vivienda de la familia, ubicada en la aldea Las Pozas, sector de Mateo, cerca de Las Casitas.

Testigos relataron que algunos de los atacantes vestían indumentaria similar a la de agentes policiales y portaban armas de grueso calibre. Los hermanos fueron sacados por la fuerza de su hogar y subidos a una camioneta roja que partió con rumbo desconocido.

A pesar de que un familiar se presentó esa misma noche en la posta policial de Las Brisas para denunciar el rapto, la respuesta no fue lo suficientemente rápida para evitar el fatal desenlace.

Peritos forenses recolectan más de una veintena de casquillos de bala en la zona donde se perpetró el doble asesinato (Foto cortesía Go Tv Honduras).

Lo que convierte este doble asesinato en un evento de impacto nacional es el aterrador contexto previo. Apenas doce días antes, el 17 de marzo de 2026, la familia Torres Sánchez ya había sido golpeada por la tragedia. Según los medios hondureños un joven identificado como Jabes Yared Torres Sánchez, fue asesinado a tiros mientras se encontraba en una llantera en el sector de Las Casitas.

Con la muerte de María Fernanda y Jonathan, pertenecen a una misma familia que han sido ejecutados en menos de dos semanas. Esta secuencia de crímenes apunta inequívocamente a un objetivo de exterminio total del núcleo familiar.

Agentes de la Policía Nacional custodiaron por varias horas el perímetro en Altos del Trapiche, donde quedaron los cuerpos de los hermanos (Foto cortesía Go Tv Honduras).

Investigaciones y clamor de justicia

Hasta el momento, las autoridades de la Secretaría de Seguridad no han realizado capturas vinculadas directamente con este triple asesinato. Las líneas de investigación son complejas y se debaten entre varias hipótesis: desde conflictos de tierras o venganzas personales, hasta posibles vínculos con estructuras de maras y pandillas que operan en la zona suroccidental de la capital.

La sociedad civil y diversas organizaciones de derechos humanos han levantado su voz para exigir una investigación exhaustiva. El caso de los hermanos Torres Sánchez es un recordatorio doloroso de que la violencia en Honduras tiene rostros jóvenes y sueños truncados.