Honduras: el exfiscal Johel Zelaya confirma su salida del Ministerio Público tras publicación oficial

El informe de destitución del fiscal general fue entregado oficialmente, iniciando la fase decisoria que corresponde al pleno legislativo en Honduras. (Foto: Congreso Nacional)

La publicación en el Diario Oficial La Gaceta confirmó la destitución de Johel Zelaya como fiscal general, marcando el cierre de una etapa al frente del Ministerio Público de Honduras. El exfuncionario decidió despedirse públicamente a través de su cuenta de X, transmitiendo un mensaje en el que recalcó serenidad y firmeza.

“Me voy con la frente en alto, tranquilo, sin deudas con mi conciencia y con la firme convicción de haber actuado conforme a la ley”, afirmó Johel Zelaya. El exfiscal general subrayó que afronta el fin de este ciclo con calma y responsabilidad personal.

En sus palabras iniciales, Zelaya agradeció el respaldo incondicional de Dios y de su familia, a quienes señaló como su principal sustento durante los periodos más exigentes de la función pública.

Extendió reconocimiento al equipo del Ministerio Público, resaltando que fiscales y empleados sostienen a la institución mediante esfuerzo constante y sacrificio diario.

El Congreso Nacional de Honduras inicia juicio político contra Johel Zelaya, generando controversia por los plazos restringidos para la defensa del fiscal. (Foto: Archivo)

El exfiscal aludió a sus amigos y colaboradores, con énfasis en quienes le ofrecieron apoyo en circunstancias adversas. Dijo que ese acompañamiento “representa una de las mayores fortalezas obtenidas durante su periodo en el cargo”.

Reflexión sobre su gestión y desafíos enfrentados

Durante su mensaje, Zelaya resaltó que trató de impulsar acciones que estimó necesarias para el Ministerio Público, aunque reconoció que estas medidas “generaron incomodidad en algunos sectores”.

Según su testimonio, se enfrentó a “estructuras que, en sus palabras, han funcionado por años sin ser visibilizadas”, lo que sugiere obstáculos anclados en el sistema.

En cuanto a quienes promovieron su destitución, el exfiscal general sostuvo que será el tiempo quien juzgue el desenlace de lo ocurrido, optando por evitar confrontaciones y dejando que la historia evalúe el proceso.

La suspensión inmediata del fiscal general Johel Zelaya incluye el nombramiento interino de Marcio Cabaña para asegurar la continuidad del Ministerio Público. (Foto: Cortesía)

Contexto de la destitución y reacciones

La salida oficial de Johel Zelaya se consumó tras la publicación en el Diario Oficial, que dio vigencia a la decisión tomada el sábado. Frente a la noticia, Zelaya recurrió nuevamente a la comunicación directa con la sociedad hondureña y reiteró haber dejado el cargo con la conciencia tranquila y la confianza de haber actuado conforme a la legalidad.

La remoción de Zelaya como fiscal general provocó ecos en varios sectores. En su despedida, el exfiscal manifestó agradecimiento a quienes confiaron en su labor, destacando que se lleva ese respaldo como un legado personal de su gestión.

El caso

Johel Antonio Zelaya Álvarez, fiscal general de Honduras desde noviembre de 2023, fue suspendido de su cargo el 25 de marzo de 2026, según información de medios locales.

Marcio Cabañas asumió de manera interina la dirección de la Fiscalía tras la salida de Zelaya.

Durante su gestión, Zelaya protagonizó controversias que incluyeron críticas públicas de parte de exfiscales, quienes en enero de 2025 denunciaron —según laprensa.hn— que sus declaraciones sobre investigaciones a magistrados de la Corte Suprema podían comprometer la independencia entre poderes del Estado.

A finales de 2025, la exfiscal Francia Medina, vinculada al caso de 88 millones de lempiras sustraídos del Banco Central de Honduras, expresó a radiohrn.hn que era un “chivo expiatorio” del entonces fiscal general y que se habían implantado pruebas en su contra.

En diciembre de 2025, la exfiscal Nilia Ramos cuestionó la legalidad de la publicación de audios sobre supuestos delitos electorales, enfatizando a radiohrn.hn que “tales acciones no están permitidas por la ley y podrían constituir un ilícito”.

La carrera de Zelaya incluyó períodos como asesor legal en la Procuraduría General del Ambiente, funciones en Hondutel y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, así como el ejercicio privado de la abogacía, según es.wikipedia.org.

En febrero de 2024, el Congreso Nacional ratificó a Zelaya como fiscal general con 110 votos a favor, para un período originalmente vigente hasta 2029.