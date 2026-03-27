Honduras

Conmoción en Honduras: niña de cuatro años fue enviada sedada dentro de una caja hacia La Mosquitia

Según informaron medios locales, las autoridades trabajan para identificar responsabilidades y responder a la demanda urgente de familiares y defensores de la niñez, que exigen el retorno inmediato de la menor a un entorno seguro y la sanción de los autores del traslado, calificado por sus allegados como “cruel e inhumano”.

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Las autoridades inician una investigación penal para esclarecer las responsabilidades en el traslado irregular y cruel de la menor de cuatro años. (Foto: Destacada)
Las autoridades inician una investigación penal para esclarecer las responsabilidades en el traslado irregular y cruel de la menor de cuatro años. (Foto: Destacada)

Una niña de cuatro años fue trasladada sedada y oculta en una caja de cartón desde Roatán hacia la región de La Mosquitia, en Honduras, lo que desató alarma social y una investigación penal tras revelarse graves daños a su salud y denuncias sobre la implicación de terceros.

El dato más inquietante surgió durante la noche, cuando un trabajador del barco que cubría la ruta marítima advirtió movimientos extraños dentro de una caja aparentemente normal. Al abrirla, encontró a la menor en estado crítico, con debilidad extrema y sin capacidad de respuesta, lo que determinó la intervención de la tripulación para evitar un desenlace fatal.

Este episodio fue narrado por la cuidadora y testigos citados por el medio, quienes detallaron que la caja solo tenía pequeños orificios para permitir el paso del aire y que la niña habría permanecido varias horas encerrada bajo sedación, lo que agravó su condición al limitar la ventilación y el movimiento.

La protagonista del hecho fue identificada inicialmente bajo el cuidado de Mirna Juárez, quien explicó al medio que la madre biológica dejó a la menor bajo su tutela debido a su propia situación de inestabilidad y, posteriormente, intentó recuperarla en diversas ocasiones sin consentimiento legal.

Organizaciones de protección infantil y familiares demandan el regreso inmediato de la menor a un entorno seguro y la sanción de los responsables. (Foto: Redes sociales)
Organizaciones de protección infantil y familiares demandan el regreso inmediato de la menor a un entorno seguro y la sanción de los responsables. (Foto: Redes sociales)

La versión recogida indica que el episodio crítico se precipitó cuando la madre solicitó compartir un corto tiempo con su hija, para después no devolverla, motivando la denuncia formal ante las autoridades judiciales.

La investigación penal en curso no descarta la participación de varios implicados en el traslado irregular. Las autoridades de Roatán reconocen, según los testimonios recabados, que hay indicios de colaboración de otras personas, ampliando la hipótesis de que el traslado no fue cometido en soledad, sino mediante la intervención de terceros.

La abuela materna, quien también había ejercido funciones de cuidado, brindó un testimonio donde recordó que la niña había expresado claramente su temor a ser retirada del entorno habitual: “Me dijo que no quería irse”. Esta declaración, difundida por los familiares, ha marcado el tono de la reacción pública y ha reavivado el debate sobre la eficacia de los mecanismos de protección a la infancia.

Expertos en protección infantil y organizaciones defensoras de los derechos de la niñez cuestionaron la existencia de deficiencias en el control de tránsito marítimo e insular. Subrayaron que la falta de protocolos estrictos facilita la ocurrencia de traslados clandestinos de menores sin la debida verificación, lo cual amenaza la seguridad de la población infantil en regiones aisladas.

Expertos señalan la ausencia de protocolos estrictos para protección de la infancia en rutas marítimas, exponiendo a los niños a vulnerabilidad extrema. (Foto: Destacada)
Expertos señalan la ausencia de protocolos estrictos para protección de la infancia en rutas marítimas, exponiendo a los niños a vulnerabilidad extrema. (Foto: Destacada)

Actualmente, la menor permanece bajo observación médica en La Mosquitia debido a la gravedad de su estado tras el confinamiento y la sedación prolongada, situación que podría acarrear secuelas físicas y psicológicas de largo plazo. Su familia pidió la intervención urgente de las autoridades para su retorno y atención especializada.

La fiscalía de la niñez en Roatán evalúa sanciones penales contra la madre biológica y cualquier persona que haya facilitado el acto, a raíz del riesgo extremo al que fue expuesta la niña. Organizaciones civiles demandan, además de la sanción a los responsables, la implantación de protocolos más rigurosos de protección y supervisión para niños en tránsito, tanto en zonas marítimas como insulares.

El seguimiento al caso será decisivo para restablecer la confianza en las instituciones dedicadas a la protección de menores en Honduras, mientras la recuperación de la niña y su reintegración a un entorno protegido permanecen como prioridad

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