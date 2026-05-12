Honduras: Detienen a exalcalde Adán Fúnez por su presunta implicación en el asesinato de ambientalista

La Policía Nacional captura al exalcalde de Tocoa implicado en crimen de Juan López

La Policía Nacional de Honduras ejecutó la captura del exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, señalado dentro de las investigaciones por el asesinato del ambientalista y regidor municipal Juan López, crimen ocurrido el 14 de septiembre de 2024 en el municipio de Tocoa.

De igual forma, las autoridades confirmaron la captura de Héctor Méndez, quien también es señalado como sospechoso de haber participado en el crimen del ambientalista, según el Ministerio Público, su detención forma parte del mismo expediente investigativo que busca esclarecer la estructura detrás del asesinato.

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De acuerdo con el director de la Policía Nacional, Rigoberto Ossegera Mass, el operativo que permitió la detención se desarrolló tras un proceso de vigilancia de más de veinticuatro horas en una zona montañosa del departamento de Colón, donde finalmente fue ubicado el exedil.

El funcionario afirmó que la institución policial mantiene su compromiso de hacer cumplir la ley sin excepciones y que las acciones operativas forman parte de los esfuerzos permanentes de investigación en casos de alto impacto.

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“Estamos para hacer cumplir la ley”, reafirmó la autoridad policial respecto a la operación que concluyó con la captura del exfuncionario municipal.

Acciones conjuntas

El Ministerio Público confirmó que Adán Fúnez es investigado como presunto autor intelectual del asesinato del ambientalista Juan López, dentro de una línea de investigación que continúa abierta y que ya ha incluido la detención de otros supuestos implicados.

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Las acciones policiales incluyeron allanamientos, capturas previas y análisis de dispositivos electrónicos para esclarecer el homicidio.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, detalló que la operación fue ejecutada en coordinación con la Policía Nacional y que el caso se sustenta en un conjunto de indicios recabados a lo largo del proceso investigativo. Entre estos, se encuentran análisis técnicos, testimoniales y evidencias obtenidas en diligencias previas.

Mora precisó que las investigaciones abarcan no solo a los autores materiales del crimen, sino también a posibles responsables intelectuales, con el objetivo de esclarecer completamente la estructura detrás del asesinato.

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¿Quien era Juan López?

El asesinato de Juan López generó fuerte impacto nacional e internacional. El ambientalista era reconocido por su labor en defensa de los recursos naturales en la zona del Bajo Aguán y por su participación en organizaciones comunitarias que cuestionaban proyectos extractivos en la región.

Foto de archivo de personas que protestan para exigir al Ministerio Público que investigue y procese a la "estructura criminal" del asesinato del ambientalista Juan López, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

Además de su activismo, López se desempeñaba como regidor de la alcaldía de Tocoa por el partido Libertad y Refundación (Libre), lo que dio al caso una dimensión política adicional debido a los vínculos partidarios entre víctima y señalado.

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Tras el crimen, distintos sectores sociales, organizaciones ambientales y líderes religiosos denunciaron que el ambientalista había recibido amenazas previas, mientras organismos internacionales advirtieron sobre la situación de riesgo que enfrentan los defensores del ambiente en Honduras.

Según versiones oficiales difundidas durante el proceso, las investigaciones han incluido allanamientos, capturas previas y análisis de dispositivos electrónicos, con el fin de reconstruir los hechos y determinar responsabilidades individuales dentro del caso.

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El Ministerio Público reiteró que el expediente continúa en desarrollo y que en las próximas horas se ampliará la información sobre la situación jurídica de Fúnez, así como los cargos que podría enfrentar ante los tribunales competentes.

El caso Juan López se mantiene como uno de los procesos judiciales de mayor atención en el país, tanto por la relevancia del crimen como por las implicaciones sociales y ambientales que ha generado en el departamento de Colón y en el movimiento ambientalista hondureño.

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