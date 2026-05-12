Costa Rica

Hospital San Juan de Dios en Costa Rica incorpora robot único en Centroamérica para análisis automatizado de bacterias

El nuevo sistema tecnológico permite automatizar procesos microbiológicos, reducir tiempos de análisis y fortalecer la trazabilidad de muestras en estudios como urocultivos y tamizajes de embarazadas

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El sistema será utilizado en pruebas microbiológicas clave como urocultivos y tamizajes bacterianos en mujeres embarazadas. Crédito: CCSS
El sistema será utilizado en pruebas microbiológicas clave como urocultivos y tamizajes bacterianos en mujeres embarazadas. Crédito: CCSS

El Hospital San Juan de Dios dio un paso más hacia la modernización de sus servicios médicos con la incorporación de un sistema robótico automatizado para el análisis de bacterias, una tecnología considerada única en Centroamérica y que promete optimizar los procesos diagnósticos en el área de microbiología clínica.

Se trata del sistema WASPLab, un equipo de alta tecnología que permite automatizar la inoculación, incubación y monitoreo de muestras bacteriológicas que anteriormente debían procesarse de manera manual dentro del laboratorio clínico del centro médico.

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La incorporación del nuevo equipo busca mejorar la trazabilidad, la estandarización y los tiempos de respuesta en distintos análisis microbiológicos, incluyendo urocultivos, hisopados rectales y tamizajes realizados a mujeres embarazadas.

El sistema WASPLab utiliza brazos robóticos, incubación inteligente y monitoreo digital de muestras bacteriológicas.

La directora general del hospital, María Eugenia Villalta Bonilla, señaló que esta innovación forma parte de los esfuerzos institucionales por fortalecer la calidad diagnóstica y modernizar los servicios de salud pública.

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“Continuamos avanzando hacia procesos más innovadores y eficientes que fortalezcan la atención y la calidad diagnóstica para nuestros pacientes”, indicó la jerarca médica.

El sistema automatizado está compuesto por varios módulos especializados que permiten ejecutar distintas etapas del proceso microbiológico sin intervención manual directa. Entre sus componentes destacan brazos robóticos capaces de manipular tubos y placas de muestras, una incubadora inteligente con temperatura controlada y un sistema automatizado de transporte interno.

Uno de los brazos robóticos incluso fue bautizado por el personal como “Tarzán”, debido a su capacidad para desplazarse y mover materiales dentro del sistema automatizado.

Además, el equipo incorpora cámaras digitales de alta resolución y herramientas de análisis digital que permiten monitorear constantemente el comportamiento de las muestras incubadas.

La jefa del Laboratorio Clínico del hospital, Pamela Loaiza Yee, explicó que la automatización permite fortalecer significativamente el control de calidad y la eficiencia de los procesos.

La División de Microbiología del hospital también destacó que uno de los principales beneficios del nuevo sistema es la capacidad de mantener condiciones controladas durante todo el proceso de incubación bacteriana.

La doctora Elvira Segura Retana explicó que las muestras permanecen dentro de una incubadora inteligente a temperaturas que oscilan entre los 35 y 37 grados centígrados, con atmósferas controladas que favorecen el crecimiento de microorganismos para su posterior identificación.

Otro de los elementos clave del sistema es la trazabilidad digital. Cada muestra cuenta con un código de barras que contiene información específica del paciente y del estudio solicitado, lo que permite al robot identificar automáticamente el procedimiento que debe ejecutar en cada caso.

Este mecanismo reduce el riesgo de errores humanos y fortalece la seguridad en el manejo de muestras clínicas, uno de los aspectos más sensibles dentro de los laboratorios hospitalarios.

El nuevo equipo será utilizado especialmente para el análisis de muestras líquidas como urocultivos, hisopados rectales y pruebas de detección de Streptococcus agalactiae en mujeres embarazadas.

Esta bacteria representa un riesgo importante durante el embarazo, ya que puede transmitirse de la madre al recién nacido durante el parto y ocasionar infecciones graves en el bebé, incluyendo neumonía y meningitis.

Las autoridades médicas consideran que la automatización permitirá acelerar diagnósticos y mejorar la capacidad de respuesta clínica en pacientes que requieren atención oportuna.

El laboratorio clínico del Hospital San Juan de Dios sigue innovando por ofrecer resultados de calidad y en menor tiempo a sus pacientes. Cortesía: Teletica
El laboratorio clínico del Hospital San Juan de Dios sigue innovando por ofrecer resultados de calidad y en menor tiempo a sus pacientes. Cortesía: Teletica

La incorporación del WASPLab posiciona al Hospital San Juan de Dios como uno de los centros médicos más avanzados de la región en materia de automatización microbiológica y representa una apuesta por integrar inteligencia tecnológica a los servicios públicos de salud.

Especialistas consideran que este tipo de herramientas marcará el futuro de los laboratorios clínicos, permitiendo diagnósticos más rápidos, precisos y seguros en beneficio de miles de pacientes atendidos diariamente por la Caja Costarricense del Seguro Social.

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