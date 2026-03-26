Honduras

Tras su destitución, Johel Zelaya presenta recurso de inconstitucionalidad y desafía juicio político: “No voy a renunciar”

El ex funcionario sostiene que la acción legal busca impedir la aplicación del decreto ejecutivo 51-2013, núcleo normativo del proceso en su contra.

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El fiscal general suspendido busca impedir la aplicación del decreto ejecutivo 51-2013, núcleo legal del proceso por el que enfrenta posible destitución. (Foto: Congreso Nacional de Honduras)
El fiscal general suspendido busca impedir la aplicación del decreto ejecutivo 51-2013, núcleo legal del proceso por el que enfrenta posible destitución. (Foto: Congreso Nacional de Honduras)

El ex fiscal general de la república Johel Zelaya tras su destitución oficial en el congreso nacional, anunció la presentación un recurso de inconstitucionalidad ante la Comisión Especial del Congreso Nacional, en el marco del juicio político que evaluó su futura destitución.

El nuevo recurso interrumpe formalmente los plazos y refleja la creciente tensión entre el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver ahora esta controversia constitucional.

Durante su comparecencia ante la comisión legislativa, Zelaya reiteró su negativa a renunciar y denunció la existencia de un acuerdo político previo para su reemplazo, así como de una “negociación” definida de antemano.

En los últimos bloques de su intervención, acusó al Partido Liberal de actuar en contra de la ciudadanía al respaldar el procedimiento. Este señalamiento implica consecuencias políticas directas para sus adversarios y acentúa la disputa partidaria.

La excepción de inconstitucionalidad que planteó Zelaya constituye un mecanismo que, según detalló, puede presentarse en cualquier etapa del juicio antes de dictarse sentencia, a diferencia de otros recursos de protección que solo son aplicables en fases concretas del procedimiento.

Esto habilita la suspensión de normas consideradas contrarias a la Constitución, llevando el conflicto político al terreno judicial.

Mario Pérez, presidente de la Comisión Especial, confirma que el Congreso remitirá el recurso de Zelaya a la Sala de lo Constitucional por falta de competencia. (Foto: Congreso Nacional)
Mario Pérez, presidente de la Comisión Especial, confirma que el Congreso remitirá el recurso de Zelaya a la Sala de lo Constitucional por falta de competencia. (Foto: Congreso Nacional)

El presidente de la Comisión Especial, Mario Pérez, señaló que el órgano legislativo carece de competencia para resolver recursos constitucionales de este tipo, motivo por el cual remitirán el planteamiento de Zelaya a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, única instancia legalmente facultada para pronunciarse.

Esta vía podría provocar un doble proceso, político y judicial, sobre el futuro inmediato de Zelaya.

En una intervención notoria ante la comisión, Zelaya afirmó: “Si quieren ponerme las chachas y llevarme preso que lo hagan”, dejando ver una actitud desafiante y rechazo a la presión política. Defendió la legitimidad de su permanencia y afirmó no haber incurrido en ninguna acción que justifique su destitución.

Además, reclamó falta de tiempo para preparar la defensa, lo que considera una vulneración a su derecho de defensa y posible fundamento para próximas impugnaciones legales.

A medida que avanza el juicio político en el Congreso Nacional, la atención se dirige hacia la Corte Suprema de Justicia, responsable de establecer si el decreto ejecutivo puede ser considerado inconstitucional.

El Partido Liberal es acusado por Zelaya de actuar en contra de la ciudadanía al respaldar el proceso de juicio político, intensificando la disputa partidaria. (Foto: Cortesía)
El Partido Liberal es acusado por Zelaya de actuar en contra de la ciudadanía al respaldar el proceso de juicio político, intensificando la disputa partidaria. (Foto: Cortesía)

Las acusaciones de Zelaya sobre negociaciones y reemplazos pactados, aún sin confirmación oficial, intensifican la tensión en el sistema político hondureño y alimentan opiniones respecto a la injerencia de intereses partidarios en las decisiones institucionales. De acuerdo con Zelaya, “todo el procedimiento ya está definido de antemano”, lo que plantea que los compromisos políticos prevalecen sobre la legalidad.

Este episodio redefine el papel de los recursos legales en la política hondureña y reactiva el debate sobre el resguardo de derechos fundamentales en procesos de alto nivel político.

La permanencia de Johel Zelaya en su cargo, bajo su compromiso de enfrentar cualquier intento de destitución y descartando la renuncia, traslada la disputa tanto al ámbito legal como institucional. La expectativa en torno al desenlace del juicio y la reacción de la Corte Suprema de Justicia domina la agenda, mientras se discute el equilibrio de poderes y la transparencia de los procedimientos en Honduras.

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