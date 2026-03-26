Honduras

Aprueban ley de empleo parcial en Honduras

La aprobación se produce en respuesta al estancamiento y la crisis del mercado laboral, donde la inseguridad y el alto grado de informalidad han limitado el acceso a empleos estables

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La nueva normativa laboral responde al aumento del desempleo y la informalidad que afecta a jóvenes y trabajadores vulnerables en Honduras. (Cortesía: Congreso de Honduras)
La nueva normativa laboral responde al aumento del desempleo y la informalidad que afecta a jóvenes y trabajadores vulnerables en Honduras. (Cortesía: Congreso de Honduras)

El Congreso Nacional de Honduras aprobó en una votación que evidenció el alineamiento de cuatro fuerzas políticas y la oposición de la bancada mayoritaria, la nueva Ley de Empleo a Tiempo Parcial, diseñada para ofrecer alternativas formales de empleo a quienes no pueden acceder a jornadas completas en el sector formal.

Durante la sesión legislativa, la mayoría conformada por el Partido Nacional, el Partido Liberal, Democracia Cristiana y el Partido Innovación Unidad Social Demócrata impulsó la rápida discusión y aprobación de la ley.

El diputado Fernando Castro, a nombre de la bancada liberal, solicitó la dispensa de dos debates y el tratamiento conjunto de los veinticuatro artículos del proyecto para facilitar su tramitación, medida que fue aceptada por el pleno.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió la urgencia de la medida y expresó que su objetivo es “atender la necesidad de generar oportunidades laborales” para quienes han perdido sus fuentes de ingreso en los últimos años.

Uno de los argumentos centrales expuestos por la comisión dictaminadora y señalados durante el debate apuntó a recuperar más de 45 mil empleos que, según los promotores, se perdieron tras la derogación del régimen de jornada por hora.

La exposición indica que Honduras enfrenta hoy una crisis de desempleo intensificada por la falta de mecanismos flexibles de contratación, agravando la situación de miles de jóvenes que combinaban trabajo y estudio y hoy se encuentran marginados del mercado formal.

La legislación laboral hondureña equilibra la flexibilidad empresarial con el acceso proporcional a la seguridad social y derechos de los trabajadores. (Foto: Redes sociales)
La legislación laboral hondureña equilibra la flexibilidad empresarial con el acceso proporcional a la seguridad social y derechos de los trabajadores. (Foto: Redes sociales)

La Ley de Empleo a Tiempo Parcial aspira a establecer un marco normativo que regule las relaciones laborales de jornada reducida, equilibrando la flexibilidad que demandan los empleadores con garantías de protección y acceso proporcional a beneficios como la seguridad social para los trabajadores.

De este modo, busca evitar la sustitución de empleos de jornada completa por los de tiempo parcial y, al mismo tiempo, ofrecer alternativas formales a estudiantes y personas con responsabilidades de cuidado que no pueden desempeñar una jornada convencional.

La comisión dictaminadora detalló que el proceso de socialización de la ley, que se extendió durante sesenta días, permitió el aporte de centrales obreras, organizaciones empresariales, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, la Secretaría de Finanzas, universidades, juristas laborales y el Colegio de Abogados de Honduras.

Este trabajo resultó en mecanismos internos de control para prevenir fraudes y abusos empresariales, como respuesta al principal temor expresado por organizaciones sindicales sobre la posible sustitución de plazas estables por empleos precarios.

En el debate también estuvo presente la demanda del sector privado de mayor flexibilidad en la organización de las jornadas laborales. El dictamen señala que el texto legal define parámetros de seguridad jurídica para las empresas y trabajadores, siempre resguardando el acceso a la seguridad social y derechos laborales proporcionales.

El proceso de socialización incluyó sindicatos, centrales obreras, sector privado y instituciones estatales para garantizar la participación de todos los sectores en la Ley de Empleo a Tiempo Parcial. (Foto: Redes sociales)
El proceso de socialización incluyó sindicatos, centrales obreras, sector privado y instituciones estatales para garantizar la participación de todos los sectores en la Ley de Empleo a Tiempo Parcial. (Foto: Redes sociales)

La ley también recibió respaldo por su compatibilidad con estándares internacionales, especialmente con el Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que promueve la consulta tripartita entre el gobierno, empleadores y trabajadores.

La aprobación de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial surge ante la urgencia por atender el crecimiento del subempleo y la informalidad característicos del mercado laboral hondureño.

El resultado legislativo marca el inicio de una nueva etapa en la política laboral nacional, cuyo desarrollo quedará en manos de las autoridades responsables de ejecutar y supervisar el nuevo marco, procurando no debilitar las condiciones de los trabajadores hondureños.

El dictamen precisa que la ley no tiene como propósito incrementar la precarización laboral, sino incorporar al sistema legal actividades que en la actualidad se desarrollan fuera de toda protección.

Entre los elementos relevantes de la normativa se destaca la garantía de acceso proporcional a la seguridad social y otros beneficios laborales, con mecanismos pensados para evitar que las empresas reduzcan la estabilidad del personal o suplanten empleos de jornada completa.

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