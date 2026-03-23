Honduras: el Hospital Escuela denuncia déficit financiero y exige auditoría a gestión anterior

El Hospital Escuela de Tegucigalpa enfrenta una crisis financiera que limita su capacidad para adquirir medicamentos y suministros médicos. (Foto cortesía Hospital Escuela)

El Hospital Escuela de Tegucigalpa, principal centro de referencia en atención médica para adultos, niños y mujeres embarazadas en Honduras, enfrenta una situación crítica marcada por una grave crisis financiera y un alarmante déficit de medicamentos.

El recién nombrado director, Darío Zúñiga, advirtió que la institución se encuentra “agónica”, argumentando que es necesaria una auditoría a la administración anterior de manera urgente, con el objetivo de esclarecer el destino de los fondos que deberían haber garantizado la operación básica del hospital, según recogieron medios locales.

Zúñiga señaló que la Secretaría de Salud sustrajo más de 140 millones de lempiras destinados a la compra de fármacos, pero únicamente reembolsó 66 millones, lo que dejó un faltante superior a 70 millones de lempiras, una suma cuyo paradero se desconoce hasta el momento, de acuerdo con sus declaraciones reproducidas por los medios de comunicación.

Esta es la cifra más relevante revelada hasta ahora sobre las inconsistencias financieras que golpean al centro hospitalario hondureño.

En la situación actual del Hospital Escuela, la falta de liquidez ha impedido la adquisición de insumos básicos y ha deteriorado los servicios médicos a tal nivel que, según Zúñiga, se ha visto afectada la capacidad de respuesta que posicionaba a este centro como el principal referente del sistema sanitario nacional.

El doctor recalcó que la auditoría solicitada permitirá determinar la disponibilidad real de fondos, cuantificar la deuda acumulada y establecer la existencia de responsabilidades administrativas en la gestión financiera del hospital.

La denuncia del director Darío Zúñiga revela un déficit de más de 70 millones de lempiras en los fondos destinados al hospital. (Foto cortesía Hospital Escuela)

De acuerdo con lo expuesto por Zúñiga a los medios locales, la denuncia sobre los fondos no solo pone en evidencia las deficiencias internas del Hospital Escuela, sino que también apunta hacia un posible patrón de manejo centralizado de recursos en el sistema de salud hondureño.

Zúñiga afirmó que este mecanismo habría impactado en otros hospitales donde se habrían retirado fondos para compras centralizadas de medicamentos “sin reintegrar la totalidad del capital”, lo que podría detonar una investigación más amplia sobre la gestión económica de los centros asistenciales del país.

La población hondureña y los gremios médicos han expresado su preocupación ante la denuncia y consideran imprescindible transparentar el flujo de fondos públicos destinados a la salud.

La intervención de la Secretaría de Salud, la magnitud de la deuda revelada y la posibilidad de irregularidades administrativas aumentan la presión sobre las autoridades para esclarecer los hechos y restaurar la confianza en el sistema hospitalario nacional.

Zúñiga enfatizó que el propósito central de la auditoría es asegurar que “los recursos lleguen realmente a los pacientes” y que el Hospital Escuela recupere su capacidad de brindar servicios de alta complejidad, función que le ha correspondido desde su fundación en 1969 bajo la administración de la Secretaría de Salud de Honduras, prestando servicios de 24 horas en áreas básicas y subespecialidades médicas.

La Secretaría de Salud de Honduras solo reembolsó 66 millones de lempiras de los 140 millones retirados para la compra de medicamentos. (Foto cortesía Hospital Escuela)

Darío Zúñiga: trayectoria y desafíos

El doctor Darío Zúñiga asumió la dirección del Hospital Escuela el 16 de marzo, durante la gestión presidencial de Nasry Asfura. Con una trayectoria iniciada en 2007 en el mismo centro asistencial, Zúñiga se desempeñó en el área de pediatría, lo que le otorga una perspectiva directa sobre las necesidades cotidianas de pacientes y trabajadores.

El nuevo director se comprometió públicamente a garantizar la atención integral de los más de 1 millón de personas que reciben servicios en el hospital cada año. Su prioridad, según lo comunicado por él mismo, será restituir la disponibilidad plena de medicamentos y asegurar que la crisis financiera no vuelva a poner en riesgo la vida ni la salud de los hondureños.

A raíz de la denuncia efectuada por Zúñiga, la expectativa sobre las posibles auditorías y revisiones institucionales genera incertidumbre, pero también abre un camino hacia una mayor claridad en la utilización de los recursos destinados a la red sanitaria pública del país.