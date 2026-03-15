¿Dónde rinde más el dinero? Los sectores que bajaron y los que presionaron el bolsillo hondureño durante febrero 2026

El costo real de la canasta básica y los servicios educativos reconfigura el presupuesto de las familias hondureñas en este inicio de 2026. (Cortesía: Google Gemini)

Mientras las familias hondureñas ajustan sus presupuestos para el inicio del ciclo escolar y enfrentan alzas en productos básicos, el panorama económico muestra señales de estabilidad macroeconómica, pero con desafíos directos al bolsillo del consumidor.

Según el más reciente informe del Banco Central de Honduras (BCH), llamado Índice de Precios al Consumidor durante febrero de 2026, la inflación interanual se desaceleró hasta situarse en un 3.46% en el segundo mes del año manteniéndose dentro del rango de tolerancia establecido por las autoridades.

​Sin embargo, detrás de esta cifra general de inflación mensual del 0.40%, se esconde una realidad de contrastes: un vegetal de consumo popular lidera las alzas, mientras que la tecnología y los viajes ofrecen un respiro inesperado.

​El “fenómeno” del pataste y la mesa hondureña

​Durante febrero en el sector agrícola, el pataste o chayote (también conocido como güisquil) se convirtió en el producto con el mayor incremento mensual, registrando una subida de 17.39%. Este aumento no es aislado; el rubro de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas experimentó una variación del 0.43%, impulsada también por el banano verde (7.62%), el tomate (3.54%) y los lácteos como el queso semiseco (2.24%).

​Estas alzas responden a factores que van más allá del mercado local: menores cosechas derivadas de condiciones climáticas adversas y el incremento en los costos de insumos importados, como fertilizantes.

El pataste lideró el incremento de precios en alimentos básicos, con una subida mensual de 17.39% debido a menores cosechas e insumos más caros. (Cortesía: Agrocoso)

​Educación y combustibles: Los motores del gasto

​Como es habitual en el segundo mes del año, el sector Educación fue uno de los principales determinantes del IPC, con un aumento del 2.93%. Las familias enfrentaron mayores costos en matrículas y mensualidades, especialmente en el nivel primario, que fue el grado académico con mayor peso en este incremento.

​A esto se suma la presión del sector Transporte, que subió un 1.13%. El alza internacional en los precios del petróleo, alimentada por tensiones geopolíticas globales, se trasladó directamente a las bombas locales: la gasolina súper aumentó un 4.04%, la regular un 3.00% y el diésel un 3.57%.

El sector Educación registró un aumento del 2.93% en matrículas y mensualidades primarias, impulsando el gasto familiar al inicio del ciclo escolar. (Cortesía: GlobalPlayground)

​El alivio: Tecnología y cielos abiertos

​No todas son noticias difíciles para el consumidor. En el lado opuesto de la balanza, la división de Información y Comunicaciones registró una caída del 1.22%. Los hondureños vieron reducciones significativas en los servicios de cable, internet residencial y telefonía móvil, con una baja del 4.07% debido a nuevos ajustes comerciales que favorecieron al usuario final.

​Asimismo, el sector turismo y transporte aéreo aprovechó la temporada baja. Los pasajes de avión encabezaron las disminuciones de precios con una caída del 4.79%. Otros productos que bajaron de precio fueron la cebolla, el gas licuado de uso doméstico, el arroz y hasta los televisores.

Los pasajes aéreos registraron una baja del 4.79% durante febrero, aliviando el gasto en turismo en comparación con periodos anteriores. (Cortesía: Honduras.com)

​Un país de variaciones regionales

​El informe destaca que el costo de vida no se movió igual en todo el territorio. La región Norte experimentó la inflación más alta del mes (0.53%), influenciada fuertemente por la actualización de costos escolares. En contraste, las zonas Oriental y Occidental registraron las variaciones más bajas (0.27%), en parte gracias a ofertas en educación superior para incentivar la matrícula.

​En conclusión, aunque Honduras logra mantener sus indicadores macroeconómicos bajo control, el “micro-impacto” en la canasta básica y los servicio