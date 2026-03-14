Hondureño se viraliza en tik tok por hacer un retrato de Nayib Bukele con un compás

El artista hondureño @tioamodibujar causa sensación en TikTok con su obra dedicada al presidente de El Salvador. (Cortesía: @tioamodibujar)

Un retrato digital del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, realizado por el artista hondureño Josué Nolasco, conocido en plataformas como @tioamodibujar, ha generado una ola de reacciones y comentarios en redes sociales. La obra, publicada recientemente en TikTok, Facebook e Instagram, destaca por el nivel de detalle y la técnica visual aplicada, atributos que han consolidado a Nolasco como una figura relevante en el arte digital de la región.

La pieza, dedicada al mandatario salvadoreño, ha sido tema de conversación entre seguidores y usuarios de distintas plataformas. Josué Nolasco de Honduras, cuenta con millones de seguidores y se ha posicionado por su capacidad para aceptar retos creativos propuestos por su comunidad, transformando cada encargo en una obra distintiva. Según la descripción de sus perfiles, el artista aborda desde retratos de personalidades de la cultura popular hasta figuras del entretenimiento, empleando técnicas variadas que incluyen lápiz sobre papel y pintura sobre cartón.

Un retrato hecho con un compás. (Cortesía: @Tioamodibujar)

En esta ocasión, el retrato de Nayib Bukele ha captado la atención por la precisión en los detalles y el estilo propio de Nolasco, quien recibió comentarios positivos destacando la calidad de su trabajo. “Cada trazo suma a una experiencia visual única”, menciona uno de los seguidores en la publicación viral. Este tipo de interacción ha sido recurrente en las cuentas de Nolasco, donde la comunidad suele proponer desafíos complejos, como la realización de dibujos utilizando solo un compás en un retrato de Bukele. Nolasco remarcó que solo tenía el instrumento de geometría.

La viralización de la obra coincide con el crecimiento de la audiencia de Nolasco en TikTok, plataforma en la que se han compartido decenas de videos mostrando el proceso creativo detrás de sus piezas más reconocidas. De acuerdo con las estadísticas públicas, algunos de estos contenidos superan fácilmente el millón de visualizaciones, lo que refuerza el impacto de su propuesta artística en la región.

Para sus seguidores habituales, la publicación del retrato de Bukele representa otro ejemplo del alcance de Nolasco en el ámbito digital, así como de la diversidad de técnicas que ha logrado dominar. “No hay límites para la creatividad cuando se combina talento con dedicación”, escribió un usuario en Instagram, reflejando el reconocimiento que ha recibido el artista hondureño.

El retrato digital de Nayib Bukele creado por Josué Nolasco destaca por su realismo y precisión artística en redes sociales. (Cortesía: @Tíoamodibujar)

La figura de Bukele para los artistas internacionales

La figura de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha motivado la creación de obras de arte y contenido digital por parte de jóvenes artistas y creadores de contenido en distintos países de América Latina. Retratos, pinturas y figuras virales han circulado en redes sociales como muestra de admiración por la gestión del mandatario salvadoreño.

Entre los casos más destacados se encuentra el de Guillermo Checa, joven artista de Perú, quien viajó a El Salvador para entregar personalmente un lienzo con la imagen del presidente. Checa incorporó elementos de la cultura peruana y la bandera salvadoreña en su obra, buscando simbolizar el acercamiento entre ambos países. Según relató el propio artista en redes sociales, “es un honor compartir el arte y el aprecio de mi país por el liderazgo de Bukele”.

La tendencia no se limita al territorio salvadoreño. En Honduras, el artista plástico Josué Nolasco alcanzó notoriedad en TikTok e Instagram tras crear un retrato de Bukele utilizando un compás, técnica que despertó miles de comentarios y reacciones positivas. Nolasco remarcó en sus publicaciones que el retrato fue realizado como un reconocimiento a las políticas públicas impulsadas desde el gobierno salvadoreño.

El fenómeno incluye también a creadores en el propio El Salvador. El pintor Javier Gallardo elaboró un retrato de Nayib Bukele junto a su hija Layla, trabajo artístico que le permitió acceder a una beca en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (CENAR). Gallardo compartió en sus redes que “la figura de Bukele inspira a jóvenes artistas a plasmar la realidad nacional desde distintas perspectivas”.

En Perú, un grupo de jóvenes participó en el carnaval de Cajamarca con un muñeco gigante que representa al presidente salvadoreño. La figura, alusiva a las políticas de seguridad y orden implementadas en El Salvador, fue exhibida como parte de las celebraciones populares, según reportó Infobae. Los organizadores señalaron que “la imagen de Bukele ha traspasado fronteras y se ha convertido en símbolo de cambio”.

Las manifestaciones artísticas y digitales a favor de Bukele reflejan la presencia del mandatario en el imaginario juvenil latinoamericano, así como la utilización de las redes sociales como canal de expresión política y cultural.