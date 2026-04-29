Alcaldía de San Salvador Centro refuerza acciones preventivas ante la temporada de lluvias

La alcaldía de San Salvador Centro refuerza su estrategia de prevención de desastres durante la época lluviosa mediante la limpieza de drenajes y trabajo comunitario. (Foto cortesía Desechos Sólidos San Salvador)

La administración de San Salvador Centro ha puesto en marcha una estrategia integral de prevención para reducir riesgos de desastres durante el período lluvioso, enfocando los esfuerzos en la limpieza de drenajes, el trabajo comunitario y la aplicación de sanciones para quienes incumplan las normativas sobre residuos sólidos.

Las autoridades municipales han intensificado las labores de limpieza en puntos críticos para evitar anegamientos y desbordes. Willian Hernández, director de Protección Civil Municipal, explicó que “la acumulación de basura en tragantes y drenajes afecta la gestión de riesgos, ya que provoca inundaciones en calles y comunidades”,señaló a través de una entrevista radial. Hernández advirtió que el problema de los residuos no solo tiene consecuencias visuales, sino que también compromete la salud pública y la seguridad de los habitantes. “Estamos buscando un San Salvador Centro ordenado y limpio. La seguridad ya la tenemos, ahora va la otra parte: ordenar nuestra casa”, afirmó Hernández. Según el funcionario, la gestión permanente de desechos es crucial para evitar emergencias, ya que incluso un pequeño papel puede iniciar una cadena de taponamientos y desbordes.

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El plan municipal ha intensificado la limpieza en puntos críticos para evitar inundaciones y anegamientos causados por la acumulación de basura en tragantes. (Foto cortesía Desechos Sólidos San Salvador)

Por su parte, Germán Muñoz, director de Desechos Sólidos de San Salvador Centro, detalló que la alcaldía ejecuta campañas de limpieza en los cinco distritos del municipio, apoyadas por una red de 115 rutas de recolección, con recorridos casa por casa y servicios especiales. “Tenemos un servicio ininterrumpido y horarios establecidos, además de ejes preferenciales donde el camión recolector pasa hasta cuatro veces al día. La inversión en este plan supera el millón de dólares y ya hemos recolectado cerca de 15 mil toneladas de residuos en la fase previa al invierno”, indicó Muñoz. Recalcando que la acumulación reiterada de desechos en lugares donde el equipo municipal ya ha limpiado refleja la falta de compromiso de parte de algunos ciudadanos e instituciones.

La alcaldía ha instalado aproximadamente 800 basureros en plazas, parques y paradas de autobús, con el objetivo de facilitar la disposición adecuada de residuos durante el tránsito y la recreación. Muñoz precisó que estas papeleras están destinadas a residuos pequeños y no para bolsas grandes, que deben entregarse directamente al servicio de recolección domiciliaria. En zonas de difícil acceso, como pasajes estrechos, el personal municipal recoge las bolsas directamente en la puerta de las viviendas.

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La recolección ininterrumpida de desechos cuenta con 115 rutas y servicios personalizados en los cinco distritos de San Salvador Centro. (Foto cortesía Desechos Sólidos San Salvador)

Las acciones preventivas incluyen la limpieza de 211 kilómetros lineales de ríos y quebradas, así como 50 bóvedas, donde se han retirado más de 11 mil toneladas de desechos. Además, se han intervenido 58 mil unidades de tragantes, pozos y tuberías, se han realizado podas preventivas en 12 mil árboles para evitar riesgos de caída y deslizamientos.

De forma paralela, en materia de control sanitario, se ejecutan campañas de fumigación para mitigar criaderos de zancudos en espacios donde suelen acumularse residuos que retienen agua, como llantas y envases.

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El municipio cuenta con 29 albergues habilitados antes del inicio formal de la temporada de lluvias, equipados con catres, colchonetas y kits de higiene. Hernández explicó que “no estamos instalando albergues en medio de la emergencia, los preparamos antes como parte de la cultura de prevención”.

Se han retirado más de 11 mil toneladas de desechos de 211 kilómetros de ríos y quebradas, además de limpiar 58 mil tragantes y podar 12 mil árboles para reducir riesgos. (Foto cortesía Desechos Sólidos San Salvador)

La administración municipal también ha fortalecido la relación con más de 200 comisiones comunales y juntas directivas para informar sobre los horarios de recolección y resolver obstáculos logísticos. Para denunciar infracciones, la población puede comunicarse de manera anónima con la delegación municipal, que ha aplicado sanciones que oscilan entre $50 y $2,200 dólares, según la gravedad del incumplimiento.

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Muñoz subrayó que “la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos ensucia”, y llamó a la corresponsabilidad ciudadana para mantener el orden y la limpieza.