Honduras: Material electoral para repetir elecciones en Guanaja es trasladado por mar tras impedir aterrizaje de avioneta denuncia presidente del CNE

El Consejo Nacional Electoral de Honduras reorganizó la logística y optó por enviar el material electoral a Guanaja por vía marítima desde Roatán. (Foto AP/Moisés Castillo)

El traslado del material electoral destinado a la repetición de los comicios municipales en el municipio insular de Guanaja, en el departamento de Islas de la Bahía, fue bloqueado este viernes cuando un grupo de manifestantes impidió el aterrizaje de la avioneta que transportaba los insumos para la votación prevista el domingo 15 de marzo.

Los manifestantes no solo evitaron el aterrizaje de la aeronave, también mantienen bajo ocupación el centro de acopio de material electoral en la isla, dificultando la organización del proceso, según la presidenta del CNE, Ana Paola Hall. Hall explicó en la red social X que el envío de insumos se realiza en cumplimiento de una resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y señaló la gravedad de las acciones que impidieron el aterrizaje: “Debemos confirmar que esta mañana no fue posible el aterrizaje de la aeronave con el material electoral, debido a la presencia de manifestantes”.

El bloqueo al avión en Guanaja llevó al CNE a desviar la aeronave a Roatán. Allí, el equipo reorganizó el traslado de las papeletas, urnas y actas, disponiendo que los recursos viajaran en una lancha custodiada por fuerzas de seguridad del Estado. Las autoridades indicaron que esta medida buscó superar la obstrucción y salvaguardar tanto la transparencia como la seguridad del evento electoral. El CNE afirmó que la coordinación con los efectivos responde a la necesidad de proteger el material y al personal encargado.

El proceso electoral en Guanaja sigue una resolución del Tribunal de Justicia Electoral, que busca garantizar la legalidad y transparencia del sufragio. (Foto: Redes sociales)

El TJE ordenó la repetición de las elecciones municipales en Guanaja, orientando el proceso a garantizar la legalidad y facilitar la participación ciudadana bajo normas de transparencia. Para esta jornada extraordinaria, se habilitaron cuatro centros de votación y trece Juntas Receptoras de Votos (JRV), operativos desde las 7:00 de la mañana. El padrón habilitado alcanza 4.211 personas, según datos del Consejo Nacional Electoral.

Los sitios dispuestos son la Escuela Cristóbal Colón, la Escuela José Trinidad Cabañas, la Escuela José Cecilio del Valle y la Escuela Modesto Rodas. La apertura simultánea en los cuatro puntos busca agilizar el proceso y favorecer el acceso ciudadano.

El objetivo, según el CNE, es permitir a los habitantes ejercer su derecho al sufragio en condiciones seguras y legítimas. La presidenta del organismo transmitió un mensaje a los residentes de la isla: “Invitamos a los pobladores de Guanaja a actuar con respeto a la ley y permitir que este proceso democrático se realice de forma pacífica y cívica”.

Frente al bloqueo y la alteración del orden, Ana Paola Hall confirmó que pidió respaldo al jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Benjamín Valerio, y al titular de la Secretaría de Seguridad, Gerzón Velásquez. La solicitud busca garantizar la protección del personal electoral, la seguridad física de los votantes y de los miembros de las JRV, así como custodiar el traslado de los insumos electorales.

Más de 4.200 ciudadanos están habilitados para votar en los cuatro centros de votación establecidos para la elección municipal extraordinaria en Guanaja. (Foto: REUTERS/Leonel Estrada)

El despliegue asignado a las Fuerzas Armadas incluye resguardar los centros de votación y custodiar el material electoral antes, durante y después de la jornada. Esta acción complementa la logística marítima definida tras el impedimento del aterrizaje.

El incidente que provocó el traslado por mar y la activación de apoyo militar evidencia las dificultades para asegurar la preservación del proceso democrático en una región donde convergen desafíos de logística y protesta social.

La preocupación oficial por la entrega puntual del material electoral guarda relación directa con el impacto que tendría una votación suspendida sobre la legitimidad del gobierno local. El CNE considera que respetar la resolución judicial es esencial para garantizar la voluntad popular. La elección extraordinaria del domingo representa un momento relevante para normalizar la vida institucional en Guanaja y cumplir con un proceso transparente y ajustado a la ley.