Honduras

Erradican 80 mil arbustos de coca y destruye laboratorio rústico en Honduras

La zona intervenida abarca diez manzanas de terreno en el área montañosa de la aldea Nueva Vida, donde los equipos antidrogas localizaron aproximadamente 80.000 plantas de coca, cada una de hasta dos metros de altura, lo que evidencia un cultivo en etapa avanzada y próximo a la cosecha.

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La operación antidrogas abarcó diez
La operación antidrogas abarcó diez manzanas de terreno agrícola, donde se localizó un avanzado cultivo de coca listo para la cosecha. (Foto: Fuerzas Armadas)

Una operación de erradicación de cultivos ilícitos llevada a cabo por equipos especializados de la Policía Nacional de Honduras resultó en la destrucción de una plantación de cerca de 80 mil arbustos de coca y la desarticulación de un laboratorio clandestino destinado al procesamiento de pasta base de coca en la aldea Nueva Vida, municipio de Tocoa, departamento de Colón.

Estas acciones, enmarcadas en una ofensiva contra las estructuras del narcotráfico, se centran en uno de los territorios más difíciles de controlar debido a la agreste y compleja geografía, lo que refuerza la importancia estratégica de la intervención para debilitar la producción y el tráfico de drogas en la región, según informó la Policía Nacional.

Según el reporte oficial de los entes de seguridad, este hallazgo pone de relieve la magnitud de las operaciones ilícitas en el norte de Honduras, una región frecuentemente utilizada por organizaciones criminales para instalar cultivos y laboratorios lejos de la vigilancia institucional.

Durante el operativo, que inició el miércoles y se extendió hasta este viernes, participaron agentes especializados de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), ambos integrados en la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF). Estas unidades realizaron la tala y destrucción de los arbustos de coca, en cumplimiento de los protocolos orientados a frenar la producción de derivados de la hoja y la posterior transformación en cocaína con potencial para ser canalizada a mercados nacionales o internacionales, según los equipos de investigación.

Las autoridades hallan y destruyen
Las autoridades hallan y destruyen un laboratorio rústico para procesar pasta base de coca, debilitando infraestructuras del narcotráfico. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)

El despliegue operativo incluyó inspecciones en los alrededores para detectar otros posibles focos de cultivo y la búsqueda de insumos y materiales utilizados para el procesamiento ilegal. Las autoridades confirmaron que, además del impacto inmediato de la eliminación del cultivo y el laboratorio, la operación tiene un valor adicional al aportar información relevante sobre las redes responsables de estas actividades ilícitas.

Junto al gran cultivo, los agentes localizaron un laboratorio rústico empleado para extraer pasta base de coca. Esta instalación, levantada en una zona remota y de difícil acceso, evidenció el uso de diversos químicos para convertir la hoja en pasta base, un producto intermedio fundamental para la posterior producción de cocaína. Las autoridades detallan que que el laboratorio fue completamente destruido y que se revisaron los alrededores en busca de ingredientes y herramientas, buscando debilitar la infraestructura del narcotráfico y cortar la cadena de suministro desde su inicio.

La destrucción de este tipo de instalaciones es considerada por las autoridades como una acción prioritaria que permite interrumpir el ciclo de producción antes de que la droga llegue a etapas avanzadas de refinamiento y distribución.

La compleja geografía de la
La compleja geografía de la aldea Nueva Vida dificultó el acceso de las fuerzas antidrogas, que contaron con apoyo aéreo policial. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)

Los equipos se desplazaron diariamente a pie por senderos y caminos precarios para alcanzar la plantación, lo que obligó a un despliegue excepcional de recursos logísticos y humanos. El terreno, caracterizado por ser montañoso y con reducidos accesos, históricamente facilita la instalación de cultivos y laboratorios ocultos, dificultando la acción de las autoridades.

El operativo contó con el apoyo de un helicóptero institucional de la Policía Nacional, utilizado tanto para misiones de vigilancia aérea como para transporte de suministros básicos alimentos, agua, para los agentes destacados en la zona durante jornadas prolongadas. La observación desde el aire permitió identificar rutas de ingreso y escape y examinar sectores próximos en busca de otras posibles plantaciones ilícitas

El resultado inmediato del operativo es la eliminación de una importante cantidad de plantas de coca y el cierre de un punto crítico de producción de pasta base. Según la Policía Nacional, estas acciones se enmarcan en la estrategia nacional para debilitar al narcotráfico desde sus primeros eslabones productivos, impidiendo la generación de insumos base para la elaboración de cocaína y la posterior distribución a través de redes ilícitas.

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