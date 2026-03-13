Nasry Asfura anuncia que seguirá al mando en Salud, prepara decreto sobre el IHSS y confirma subsidio a combustibles

La anulación de los pasaportes diplomáticos vitalicios responde a denuncias de mal uso por parte de exfuncionarios hondureños, según el mandatario. (Foto: Cortesía)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, ha confirmado la convocatoria inmediata a un Consejo de Ministros para aprobar un decreto de emergencia dirigido al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). También anunció la cancelación de los pasaportes vitalicios y el próximo envío al Congreso Nacional de un proyecto de presupuesto general para 2026, con una cifra muy inferior a los 469 mil millones de lempiras solicitados en 2025.

La anulación de los pasaportes diplomáticos vitalicios cobra especial peso tras las declaraciones de Asfura sobre su mal uso por exfuncionarios: “todo se anulará porque significaron un abuso”.

En materia de subsidios, Asfura describió cómo Honduras enfrenta un repunte en los precios internacionales del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente. Explicó que el gobierno está “analizando cómo podemos ayudar con la nueva escala de precios que entra en vigente el próximo lunes”, y enfatizó que cualquier subsidio representa recursos que dejarán de invertirse en educación, salud e infraestructura.

Añadió: “al final terminamos pagándolo, entonces se reduce el apoyo a la educación, infraestructura o salud, cualquier inversión”. El presidente pidió esperar a una normalización internacional.

El gobierno de Honduras transfiere 700 millones de lempiras y entrega kits de maquinaria a los 298 municipios como parte de su política de modernización. (Foto: Cortesía)

Asfura también informó que esta semana se transfirieron unos 700 millones de lempiras a las municipalidades y se implementa la entrega del kit de maquinaria para los 298 gobiernos municipales, cumpliendo compromisos de modernización y apoyo institucional.

El presidente Nasry Asfura afirmó que en 2026 no se completarán los hospitales cuya construcción comenzó bajo el gobierno anterior. Detalló que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) financia dos centros médicos y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) uno más, mientras otros tres hospitales financiados con fondos nacionales están en revisión presupuestaria. Especificó: “Ninguno de estos proyectos será concluido durante el presente año”, con lo cual despejó expectativas de finalización inmediata.

Respecto a operaciones prioritarias en el sistema sanitario, anticipó que antes de fin de mes comenzarán las primeras cirugías para reducir la mora, y los hondureños podrán consultar en línea el costo de cada procedimiento realizado, fomentando transparencia administrativa.

La política financiera del sector salud fue detallada por Asfura al precisar: “2 mil millones de lempiras presupuestados en 2025”, la misma cantidad prevista para 2026 y 2027 en laboratorios moleculares. Cuestionó la pertinencia de estos montos y manifestó: “Eso no tiene sensatez, hay que invertirlo en salud, no vamos a invertir en ponernos a fabricar medicina”.

La transparencia sanitaria en Honduras incorpora la consulta en línea de los costos de cirugías y procedimientos médicos en el sistema público. REUTERS/Fredy Rodriguez

La agenda inmediata del gobierno incluye la convocatoria urgente a un Consejo de Ministros para sancionar el decreto de emergencia en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. El mandatario reiteró que el fideicomiso para la compra de medicamentos, se aplicará también al Seguro Social.

Aunque Asfura mantiene actualmente la dirección de la Secretaría de Salud dentro del gabinete, evitó asegurar que permanecerá en el puesto hasta el final del mandato, pero confirmó su continuidad actual.

Consultado sobre la construcción del Hospital del Sur junto a ciudadanos chinos, Asfura indicó que el contrato sigue vigente y que será necesario concluir la obra conforme a los compromisos adquiridos.

Asfura remarcó su rechazo al incumplimiento laboral en la administración pública: “puedo soportar cualquier cosa, pero al haragán no lo tendré en mi administración”. Invitó a los hondureños a observar el avance nacional en las obras de bacheo e invitó a que “cada hondureño pueda salir a visitar sus familias, a tomarse un descanso, a poder hacer ese comercio interno y el turismo interno que tanto necesitamos” durante la próxima Semana Santa.