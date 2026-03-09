El presidente de Honduras solicitará a Estados Unidos revisión del TPS para migrantes

U.S. President Donald Trump shakes hands with Honduras' President Nasry Asfura as they attend the "Shield of the Americas" Summit in Miami, Florida, U.S., March 7, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

El reciente anuncio de Nasry ‘Tito’ Asfura, presidente de Honduras, ha generado nuevas expectativas en torno a la política regional y a la situación de miles de migrantes hondureños en Estados Unidos.

La gestión de Asfura para lograr una revisión del Estatus de Protección Temporal (TPS) se produce en un contexto de creciente incertidumbre para quienes viven bajo esa protección migratoria desde hace más de dos décadas.

Honduras busca alternativas ante la amenaza al TPS

Según una nota publicada por la agencia EFE el domingo, el mandatario hondureño confirmó que ya inició contactos con autoridades de Estados Unidos para analizar el futuro del TPS, que actualmente ampara a más de 55,000 hondureños.

Este beneficio se otorgó tras el devastador paso del huracán Mitch en 1998 y ha permitido a muchas personas residir y trabajar legalmente en territorio estadounidense durante más de 26 años. Algunos beneficiarios incluso cuentan con estancias de hasta 35 años.

De acuerdo con Asfura, según cita EFE, la conversación con el secretario de Estado, Marco Rubio, sirvió para exponer la realidad de quienes podrían quedar desprotegidos ante la posible cancelación de este régimen migratorio.

La preocupación se ha intensificado tras el reciente fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que habilita al Gobierno estadounidense a avanzar con la finalización del TPS para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal.

Decenas de hondureños sostienen pancartas y banderas estadounidenses mientras marchan dirección a la Casa Blanca hoy, en Washington (EE.UU.). EFE/Lenin Nolly

En palabras del presidente hondureño, la única solución estructural para evitar la migración irregular consiste en fortalecer la inversión y la creación de empleo en Honduras. Asfura aseguró que su gobierno apuesta por políticas que permitan retener el talento nacional y evitar la fuga de capital humano hacia el extranjero.

Para los hondureños amparados por el TPS, la administración de Asfura ha solicitado formalmente a Estados Unidos una revisión de su estatus migratorio, en vista de que miles de familias han echado raíces en ese país durante décadas y se enfrentan a la amenaza de ser deportadas si se elimina la protección.

Apoyo a la coalición militar de Estados Unidos contra el narcotráfico

Durante su participación en una cumbre de aliados en Miami, Asfura respaldó abiertamente la coalición militar liderada por Estados Unidos para combatir a los carteles de la droga en Latinoamérica. El presidente destacó que esta iniciativa puede suponer un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico, la extorsión y otros delitos relacionados.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, resaltó que el eje del acuerdo consiste en el uso de la fuerza militar para destruir a los carteles. Según Trump: “De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están”.

Asfura valoró el alineamiento de principios y objetivos entre los países asistentes, subrayando que la seguridad estratégica y la generación de empleo son esenciales para alcanzar la prosperidad en la región.

El presidente hondureño consideró que el encuentro en Miami permitió avanzar hacia una mayor unidad en América, al compartir enfoques sobre inversión y combate al crimen organizado.

Revisión de acuerdos con China y posible giro diplomático

El jefe de Estado hondureño anunció que su gobierno evalúa los convenios firmados con China por la administración anterior, antes de decidir si mantiene o modifica la actual política exterior. Asfura afirmó que su prioridad es obtener las mejores condiciones comerciales y de desarrollo para Honduras.

En marzo de 2023, la gestión de la expresidenta Xiomara Castro había decidido romper relaciones con Taiwán para establecer vínculos diplomáticos con Pekín. Ahora, la administración de Asfura revisa si conviene continuar con esta política o buscar alternativas que favorezcan más al país.

La administración de Nasry Juan Asfura impulsa la reincorporación de Honduras al CIADI tras la salida oficial en agosto de 2024 bajo el mandato anterior

Asfura evitó precisar si Honduras retomará las relaciones con Taiwán, pero reiteró que el objetivo es encontrar los acuerdos más ventajosos para la nación centroamericana y su población.

Nuevos escenarios para Honduras en política interna y exterior

La gestión de Asfura se desarrolla en un momento crucial para la región y para miles de migrantes hondureños. Por un lado, el país busca fortalecer su posición ante grandes potencias y redefinir alianzas estratégicas. Por otro, enfrenta el reto de proteger a sus ciudadanos en Estados Unidos y frenar la migración forzada mediante la creación de oportunidades en el territorio nacional.

El presidente hondureño ha remarcado que su administración prioriza la atracción de inversiones y la creación de empleo como herramientas fundamentales para el desarrollo. Con la revisión de acuerdos internacionales y el respaldo a iniciativas de seguridad regional, Honduras se enfrenta a decisiones que podrían marcar el rumbo del país en los próximos años.