Honduras abrirá sus puertas al Foro Iberoamericano de Turismo

Honduras se prepara para recibir a cientos de representantes del sector público y privado del turismo en el marco del III Foro Iberoamericano de Turismo, que se celebrará los días 2 y 3 de junio en tres de sus ciudades más emblemáticas: San Pedro Sula, Copán y Roatán.

El evento, organizado por el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y respaldado por el gobierno hondureño, representa una oportunidad estratégica para fortalecer el posicionamiento internacional del país como destino turístico y motor de desarrollo regional.

Durante la presentación oficial del foro en el Palacio Presidencial de Tegucigalpa, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, extendió una invitación abierta a nivel nacional e internacional para participar en esta cita.

En sus palabras, destacó la importancia de mostrar al mundo el potencial de inversión, trabajo y oportunidades que ofrece Honduras, especialmente en el sector turístico. Asfura puntualizó que el gobierno acompañará activamente la iniciativa y que la nación está lista para recibir a los visitantes “con los brazos abiertos”.

El foro, que por primera vez se desarrollará en formato multisede, busca integrar a diversas regiones hondureñas y ampliar el alcance de la agenda turística. Según el CEIB, la elección de San Pedro Sula, Copán y Roatán responde al interés de visibilizar la riqueza natural y cultural del país, así como la diversidad de su oferta turística.

La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo, y otros representantes empresariales y gubernamentales, participaron en el acto de lanzamiento, reafirmando la apuesta de Honduras por el turismo como eje de crecimiento económico y social.

La agenda del foro estará estructurada en torno a cuatro ejes principales: la gobernanza basada en datos, la productividad con inclusión de pequeñas y medianas empresas (pymes), el fomento del talento y la empleabilidad juvenil, y la sostenibilidad con enfoque de inteligencia territorial. El secretario permanente del CEIB y director de Relaciones con Iberoamérica de la CEOE, Narciso Casado, subrayó que el formato multisede permitirá una mayor integración de los sectores y regiones del país, potenciando el intercambio empresarial y la colaboración público-privada.

El gobierno hondureño busca fortalecer el desarrollo económico y social a través del turismo/. (Foto: Cortesía)

Casado enfatizó la importancia de la tecnología como herramienta fundamental para el desarrollo turístico, señalando que su utilización facilita una mejor gestión, permite anticipar riesgos y ayuda a distribuir los beneficios del turismo de manera más equitativa. “La tecnología es un instrumento para tomar mejores decisiones, anticipar riesgos, mejorar la competitividad y distribuir mejor los beneficios del turismo”, afirmó durante su intervención.

El evento convocará a empresarios, responsables públicos, representantes de organismos internacionales, entidades financieras y especialistas en turismo e innovación, quienes debatirán sobre los desafíos y oportunidades para el sector en la región. El CEIB resaltó que el foro busca generar sinergias entre la comunidad empresarial y las autoridades gubernamentales, con el objetivo de fortalecer la posición de Honduras y Centroamérica en el escenario turístico internacional.

La empleabilidad juvenil será uno de los temas centrales. Casado destacó que la población joven de Honduras representa una ventaja competitiva para el país y que la apuesta por el empleo formal y estable constituye la mejor política de inclusión social. “No hay inclusión más efectiva que un empleo formal y estable”, puntualizó el dirigente empresarial.

La realización del III Foro Iberoamericano de Turismo en Honduras coincide con un momento clave para el sector, que busca recuperar su dinamismo tras los efectos de la pandemia y aprovechar las oportunidades que ofrece la transformación digital. El foro permitirá visibilizar el potencial de Honduras en ámbitos como el turismo, la agroindustria y los servicios, así como promover la inversión y el intercambio de experiencias en innovación turística.

Las autoridades hondureñas invitan a inversionistas y turistas a descubrir el potencial del país en oportunidades laborales y desarrollo turístico. (Foto: Cortesía)

El gobierno hondureño, junto con el sector privado, apuesta por impulsar la competitividad, la sostenibilidad y el talento local, fortaleciendo el tejido empresarial y promoviendo una imagen positiva del país a nivel internacional. La cita de junio representa una ventana para que Honduras muestre su capacidad de organización, su hospitalidad y su compromiso con la integración regional y el desarrollo sostenible.

El III Foro Iberoamericano de Turismo, con su formato multisede y una agenda orientada al futuro, coloca a Honduras en el centro del debate sobre la transformación y el crecimiento del turismo en Iberoamérica, abriendo nuevas posibilidades para su proyección global y el bienestar de su población.