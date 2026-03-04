Honduras

Presidente Asfura confirma el retiro de Grupo La Haya, porque no comparte la visión de los países miembros

El presidente Nasry Asfura viajó este miércoles a Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola para participar en una cumbre en Miami y sostener reuniones con altos funcionarios, donde abordará temas clave como el TPS, el retorno de Honduras al CIADI y la situación política interna del país

El mandatario argumenta diferencias con el bloque y busca proteger la economía tras varias demandas contra el país. (Créditos: Casa Presidencial Honduras)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, emprendió este miércoles una gira oficial a Estados Unidos que busca fortalecer las relaciones bilaterales, acceder nuevamente al mecanismo internacional de solución de controversias del Banco Mundial y redefinir la postura exterior del país tras la decisión de abandonar el Grupo de La Haya, lo que implica distanciarse de lineamientos ajenos e insistir en una política basada en intereses nacionales, según informó el propio mandatario a la prensa antes de partir.

En el marco de este viaje, el Estado hondureño hará frente a 16 demandas multimillonarias a raíz de su retiro anterior del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), situación que impactó severamente la economía nacional. Asfura reconoció que esta decisión “nos costó muy caro”, y justificó el regreso a dicho organismo con la intención de “sentarse a negociar esas deudas como país responsable” y restaurar la confianza de los inversionistas, herramienta que considera imprescindible para la generación de empleo en el país.

Uno de los anuncios principales de Asfura fue la retirada de Honduras del Grupo de La Haya. El presidente justificó la medida con base en la disparidad de enfoques con el resto de los países miembros y defendió que “no vamos a permitir que se mal utilice el nombre de Honduras”. Enfatizó que su gobierno priorizará una política exterior guiada por principios propios y alineada con los intereses nacionales.

Nasry Asfura anticipa el inicio de operaciones quirúrgicas y medidas de alto impacto para finales de marzo en todo Honduras. REUTERS/Fredy Rodriguez

El mandatario también abordó la crisis en el Medio Oriente, subrayando su apoyo a la paz mundial y destacando: “Apoyamos que haya orden en la paz mundial, especialmente en el Medio Oriente, y que los países que están defendiéndose puedan hacerlo de la mejor manera posible sin pérdidas humanas”.

Prioridad a migración y economía en la agenda bilateral

Durante su visita a Estados Unidos, Asfura tiene previsto participar en una cumbre de presidentes afines a Donald Trump en Miami, además de mantener reuniones con altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio. El jefe de Estado hondureño anunció que pondrá el Estatus de Protección Temporal (TPS) y la situación de los migrantes hondureños en el centro de sus diálogos, al señalar: “Todo es importante, lo que involucra a los hondureños, especialmente de nuestros compatriotas en Estados Unidos, España y cualquier otro país”.

La articulación de esta agenda responde a la magnitud de la migración hondureña y al impacto determinante de las remesas y la estabilidad de los compatriotas en el exterior sobre la economía nacional.

Compromisos internos

Uno de los desafíos inmediatos que enfrenta la administración de Asfura es el subsidio a los combustibles, cuyo costo anual asciende a 7 mil millones de lempiras. El presidente admitió la necesidad de un eventual ajuste en los precios para aliviar la presión sobre las finanzas públicas, aunque precisó que mientras tanto se trabaja en medidas positivas como el inicio de operaciones quirúrgicas en hospitales públicos, previsto para finales de marzo.

La agenda del presidente incluye gestiones para los hondureños en el exterior y encuentros con aliados internacionales (Foto: Casa Blanca)

En el ámbito educativo, anunció la extensión de la distribución de textos escolares hasta agosto o septiembre con el objetivo de cubrir los 18 departamentos del país, prestando especial atención a las zonas rurales y de difícil acceso.

A nivel de infraestructura, la administración avanza en la intervención y mantenimiento de la red vial, programas de generación de empleo, gestión de nuevas inversiones y pago de deudas heredadas. Una de las acciones recientes es la adquisición de maquinaria para las 298 alcaldías, lo que permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales.

Asfura hizo un llamado a los diputados del Congreso Nacional para resguardar la democracia, condenado los intentos de desestabilización vividos durante las elecciones del 30 de noviembre. Aseguró que “no es justo para cada hondureño, que nos vean internacionalmente que no respetamos la paz y la democracia; entonces creo que hay que poner orden”.

La distribución de textos escolares en los 18 departamentos de Honduras se extiende hasta agosto o septiembre, según informó el gobierno. (Foto: Europa Press)

En el plano regional, Asfura dejó abierta la posibilidad de sostener un encuentro con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al expresar con tono distendido: “Ojalá llegue para darle un abrazo”.

La comitiva que acompaña al presidente incluye al presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos; el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules; la canciller, Mireya Agüero; y el embajador en Washington, Roberto Flores Bermúdez. Con esta delegación, el gobierno hondureño busca consolidar alianzas, atraer inversiones y posicionar los intereses nacionales en el ámbito internacional.

