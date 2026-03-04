Honduras

La Unión Europea confirma transparencia en el proceso electoral de Honduras

Las observaciones de la misión destacaron la ausencia de un golpe constitucional y de irregularidades graves, aunque advirtieron sobre la injerencia de organismos estatales y recomendaron una reforma legal antes de 2029

El jefe de la Misión
El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), el eurodiputado Francisco Assis, habla junto a la jefa adjunta de la MOE-UE, Tania Marques, durante una rueda de prensa este martes, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) aseguró este miércoles que no existieron fraude ni golpe electoral durante las elecciones presidenciales de 2025 en Honduras, proceso en el que resultó electo Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional. Según reportó EFE, el jefe de la misión, Francisco Assis, afirmó que los observadores constataron el respeto de la voluntad popular, pese al clima de polarización y las acusaciones posteriores al escrutinio.

Durante la presentación del informe final en Tegucigalpa, Assis sostuvo que “no ha habido fraude electoral. Nosotros presenciamos en nuestra posición que el presidente de la República es quien ganó las elecciones y eso es muy importante porque es la esencia de la vida democrática. No ha habido ningún golpe electoral”, según recogió EFE. El documento destaca que la amenaza de un “golpe constitucional” no se materializó y subraya la transparencia del proceso, a pesar de las tensiones.

Polarización política y tensiones institucionales durante los comicios

De acuerdo con la MOE-UE, los comicios del 30 de noviembre de 2025 se desarrollaron en un contexto de alta polarización política y disputas institucionales. El informe advierte sobre la “instrumentalización política” de instituciones estatales, en particular de la Fiscalía y la injerencia de la cúpula de las Fuerzas Armadas en la vida política del país. EFE indicó que el desempeño tanto del Consejo Nacional Electoral (CNE) como del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se vio afectado por constantes disputas, lo que evidenció la vulnerabilidad institucional ante la parálisis y posibles intervenciones políticas.

El proceso electoral, según la misión europea, estuvo marcado por un recuento lento y numerosas interrupciones, extendiéndose durante varias semanas hasta la comunicación oficial de resultados. EFE reportó que la jornada electoral transcurrió de manera pacífica, aunque con incidentes de protestas, intentos de boicot y acusaciones de fraude.

Nasry “Tito” Asfura asumió el poder el 27 de enero, tras una campaña caracterizada por el respaldo del entonces presidente estadounidense, Donald Trump, quien criticó públicamente a la candidata oficialista. El informe de la MOE-UE también destaca la alta participación ciudadana y llama a evitar “dramatismos excesivos” respecto a la alternancia política. “Los que ganan hoy pierden mañana, los que pierden hoy ganan mañana”, expresó Assis.

Recomendaciones de la Unión Europea para fortalecer la democracia

Entre sus recomendaciones, la MOE-UE instó al Parlamento hondureño a impulsar una reforma integral del marco legal electoral antes de 2029, para corregir inconsistencias y deficiencias de la normativa vigente. El informe enfatiza la necesidad de fortalecer la capacidad, independencia y rendición de cuentas del CNE, evitando injerencias partidarias y garantizando su funcionamiento continuo. “Es fundamental fortalecer la institucionalidad democrática en Honduras, de manera que quienes ejercen responsabilidades electorales puedan hacerlo con independencia, seguridad y garantías”, concluyó Assis en declaraciones recogidas por EFE.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea desplegó 138 observadores y mantuvo su presencia en Honduras entre el 11 de octubre y el 22 de diciembre de 2025, realizando un seguimiento detallado del proceso y sus incidencias.

