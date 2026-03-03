Honduras

Honduras: Consejero del CNE Marlon Ochoa denuncia que buscan asesinarlo, su compañera de pleno Cossette López desmiente acusación

Ochoa responsabilizó de cualquier daño en su contra a las personas que él mismo denunció ante el Ministerio Público por un supuesto fraude electoral, según informó este martes en una entrevista durante el foro televisivo Frente a Frente

Marlon Ochoa solicitó medidas cautelares
Marlon Ochoa solicitó medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a las amenazas recibidas. Foto: REUTERS/Leonel Estrada

El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) Marlon Ochoa acusó públicamente que existe un plan para asesinarlo, vinculando esta amenaza con denuncias de fraude en las elecciones de noviembre de 2025 y tensiones internas por la posible inscripción del expresidente Juan Orlando Hernández en futuros comicios.

La preocupación de Ochoa ha escalado al punto de solicitar protección internacional. El consejero afirmó: “He solicitado medidas cautelares ante a Corte Interamericana de Derechos Humanos a través del comité de Familiares de Desaparecidos y Detenidos de Honduras, Cofadeh, y estamos a la espera de la respuesta”.

En sus declaraciones en Frente a Frente, agregó que la información que llegó a su conocimiento no fue una amenaza directa, sino un aviso sobre la planificación de un asesinato en su contra.

Ochoa identificó a las personas que, según él, estarían planificando el atentado: la consejera Cossette López, el presidente del Congreso Nacional Tomás Zambrano y un militar de las Fuerzas Armadas. Aseguró que estos actores, a los que acusa de conspirar contra el proceso electoral, mantienen un debate sobre si proceder con su asesinato o, antes, iniciar un proceso penal para enviarlo a prisión.

Expresó: “La discusión que se está teniendo ahorita en cierto círculo del partido oficialista es si me proceden directamente con mi asesinato o primero proceden con un proceso penal y me mandan a la cárcel.”

Según Ochoa, el objetivo sería
Según Ochoa, el objetivo sería eliminar testigos del supuesto fraude electoral y controlar futuras candidaturas presidenciales en Honduras. Foto: EFE/Gustavo Amador

El consejero remarcó que el objetivo de estas acciones sería eliminar cualquier vestigio del supuesto fraude electoral de 2025. Sostuvo: “Quieren eliminar todo vestigio del fraude ejecutado en las elecciones del noviembre de 2025, yo soy el único testigo directo de ese fraude.

Yo sé cómo fundamentar que las elecciones las ganó el ingeniero Salvador Nasralla y no quien fue declarado.” Además, señaló que otra motivación sería depurar el CNE de figuras que puedan oponerse a la habilitación de Juan Orlando Hernández como candidato presidencial para el ciclo electoral de 2029.

Las aseveraciones de Ochoa obtuvieron una respuesta inmediata por parte de la apoderada legal de Cossette López, Daniela Ferrera, quien rechazó de manera enfática la existencia de un plan para asesinar al consejero: “Esto afecta a la dignidad de mi representada y el honor de ella. En ningún momento se ha planificado matar a nadie. Son exposiciones a las que ha acudido lamentablemente en su desesperación por un posible juicio político.”

Daniela Ferrera calificó las denuncias
Daniela Ferrera calificó las denuncias de Ochoa como una estrategia frente a la posibilidad de un juicio político en su contra. REUTERS/Leonel Estrada

Mientras que, Cossette López, manifestó este martes a través de sus redes sociales, que está a la espera de que la justicia obre en el asesino de la dignidad de dos mujeres y sus hijas.

“Los medios de comunicación tradicionales juegan un papel fundamental en la prevención de la generación y difusión de la desinformación y deben cuidar no ser plataformas de difamación”, escribió López en la red social X.

Asimismo, hizo responsable al consejero Marlon Ochoa de cualquier cosa que le pase a ella, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall y sus hijas.

“Nosotras si esperamos que obre la justicia, sin inventar nada y tenemos millones como testigos, sin delirios ni fabricaciones”, remarcó López.

