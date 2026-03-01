Honduras eleva a USD 100,000 el monto de divisas libre de documentación para empresas y ciudadanos

El Banco Central de Honduras duplica de USD 50,000 a USD 100,000 el límite de compra de divisas sin documentación para promover liquidez. (Cortesía: Banco Central de Honduras)

En un gran paso hacia la modernización financiera y el fortalecimiento de la confianza económica, el Banco Central de Honduras (BCH) anunció un plan gradual de reformas estructurales diseñadas para agilizar el acceso al mercado de divisas donde se destaca el aumento al monto de divisas que pasa a ser de USD 100,000 para empresas y ciudadanos.

Las medidas, presentadas recientemente ante la Junta Directiva de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), buscan eliminar barreras burocráticas, aumentar la liquidez y ofrecer una mayor previsibilidad tanto a inversores locales como internacionales.

El paquete de ajustes, que ha sido recibido con optimismo por el sector financiero, representa un giro estratégico hacia la flexibilidad operativa. El objetivo principal es reducir la “fricción” en las transacciones internacionales, permitiendo que el flujo de dólares en la economía hondureña sea más constante y menos dependiente de trámites exhaustivos que, en el pasado, ralentizaban el comercio y la inversión.

El Banco Central hondureño ha fortalecido su compromiso con el mercado interbancario. La institución se ha comprometido a colocar al menos el 90% del promedio demandado en los últimos cinco días. Este mecanismo asegura que la disponibilidad de divisas no sufra interrupciones bruscas, evitando los picos de volatilidad que suelen afectar la planificación financiera de las empresas.

La simplificación de procesos abre oportunidades para inversionistas y mejora la confianza del entorno financiero hondureño. (Cortesía: Global 66)

Un salto en la agilidad operativa: Menos documentos, más eficiencia

De acuerdo con información del banco central hondureño, uno de los pilares más destacados de la reforma es el aumento al límite de compra de divisas sin documentación soporte. Anteriormente, el monto permitido para personas naturales y jurídicas sin presentar justificación era de USD 50,000; con los nuevos lineamientos, este límite se duplica a USD 100,000.

La estrategia reduce significativamente los tiempos de espera y la carga administrativa para las empresas que necesitan realizar pagos rápidos al exterior, facilitando un entorno de negocios mucho más dinámico.

Además, el BCH ha simplificado drásticamente los requisitos para diversas operaciones específicas que antes representaban un cuello de botella:

El plan también cancela la obligatoriedad de enviar archivos Excel detallados por cada postura y la obligación de publicar transacciones menores a USD 10,000, por lo que el sistema bancario gana en agilidad y capacidad de respuesta hacia sus clientes finales.

Las nuevas reglas eliminan formularios DUCA y contratos notariales, agilizando importaciones y pagos internacionales para empresas y personas. (Banco Central de Reserva de Honduras)

Las reformas transforman profundamente la operatividad de diversos sectores clave al simplificar procesos que antes eran exhaustivos. En el ámbito de las importaciones y bienes de capital, se ha eliminado la obligatoriedad de presentar el complejo formulario DUCA (Declaración Única Centroamericana) o contratos de proveedores para el pago de insumos y maquinaria, sustituyéndolos por la simple presentación de una factura comercial o proforma.

Esta apertura se extiende a la inversión directa en el exterior, donde se ha suprimido totalmente la exigencia de documentación soporte con el fin de fomentar una libre movilidad de capitales que posicione al país de forma más competitiva.

Asimismo, para el cumplimiento de compromisos relacionados con servicios y deuda, como los pagos por servicios informáticos o préstamos bancarios, los requisitos se han reducido exclusivamente a la entrega de facturas o estados de cuenta actualizados, lo que deja atrás la necesidad de gestionar contratos notariales o comprobantes de retenciones impositivas para acceder a la moneda extranjera.

Entre las medidas se elimina la exigencia de enviar archivos Excel detallados por cada postura diaria, reduciendo la carga administrativa de los bancos. (Cortesía: Banco Central de Reserva de Honduras)

¿Qué significa esto para el inversor internacional?

Para la comunidad internacional, estas reformas posicionan a Honduras como un destino más atractivo y seguro. La transparencia en las reglas del juego y la facilidad para repatriar dividendos o pagar utilidades (donde ahora solo se requiere un punto de acta y no certificaciones complejas) reducen el riesgo percibido.

En resumen, los nuevos lineamientos del BCH no solo buscan “dar más dólares”, sino crear un ecosistema financiero más lineal, predecible y flexible. La reducción de la fricción operativa es, en última instancia, una invitación al crecimiento económico. Con un flujo de divisas más estable y un acceso simplificado, Honduras se prepara para una nueva etapa de estabilidad y eficiencia que promete fortalecer su posición en el mercado regional.

La AHIBA afirmó su compromiso de dar seguimiento a estas iniciativas, asegurando que la implementación de estos cambios se traduzca en una confianza renovada en el sistema bancario hondureño, un motor indispensable para el desarrollo sostenible del país.