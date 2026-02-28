Honduras

La cancillería de Honduras expresa preocupación por ataques y tensiones en Medio Oriente

Las autoridades hondureñas han pedido utilizar la diplomacia como vía principal para resolver la crisis regional, al tiempo que orientaron a sus nacionales en países afectados mantenerse en resguardo y seguir instrucciones oficiales

Guardar
Irán asegura a la ONU
Irán asegura a la ONU que actúa en defensa propia y declara a las bases de EEUU como "objetivos legítimos". (Photo: Tasnim News Agency/ZUMA Press Wire/dpa)

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras emitió hoy un comunicado oficial en el que manifestó su “profunda preocupación ante la escalada de tensiones y las operaciones militares en curso en Medio Oriente”, tras los recientes ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán. El pronunciamiento, difundido tanto en canales institucionales como en redes sociales de la Cancillería, subraya el compromiso histórico del país con la paz, la solución pacífica de controversias y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas.

En el texto, el gobierno hondureño exhortó a todas las partes involucradas en el conflicto a ejercer “la máxima moderación”, proteger a la población civil y privilegiar la vía diplomática para alcanzar una solución sostenible. Honduras enfatizó la importancia de evitar una mayor escalada bélica y llamó a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos multilaterales para reducir el riesgo de un conflicto regional de mayor alcance.

La Cancillería instruyó a los ciudadanos hondureños que se encuentren en Irán, Kuwait, Catar, Bahréin, Emiratos árabes Unidos, Israel y zonas circundantes a tomar una serie de medidas de seguridad, entre ellas: permanecer en lugares seguros, evitar zonas de riesgo y áreas abiertas, mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales, acatar las disposiciones de las autoridades locales y comunicarse a la brevedad con las sedes diplomáticas hondureñas para su registro consular y asistencia. El comunicado proporciona los datos de contacto de las embajadas en Jerusalén, Kuwait y Doha, reiterando que “la seguridad de nuestros compatriotas es prioridad del Estado hondureño”.

En una publicación paralela en la red social X, la Cancillería de Honduras reiteró su llamado a la calma y la vía diplomática, señalando que “la seguridad de nuestros compatriotas es prioridad”. El mensaje subrayó la necesidad de mantenerse en lugares seguros y de informarse exclusivamente a través de fuentes verificadas.

<b>Escenario internacional: ataques y represalias en Medio Oriente</b>

El lugar de los ataques
El lugar de los ataques de Estados Unidos e Israel que alcanzaron una escuela primaria de niñas en Minab, en la provincia sureña de Hormozgán, cerca de la estratégica ruta marítima del estrecho de Ormuz. /(AFP)

El pronunciamiento hondureño se produce en un contexto de máxima tensión en Medio Oriente luego de que, en las últimas horas, fuerzas de Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva coordinada contra objetivos militares y de infraestructura en territorio iraní. Según reportes internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó el inicio de las operaciones militares, justificando la acción como parte de una estrategia para impedir que Irán adquiera capacidades nucleares y para neutralizar amenazas contra intereses estadounidenses y de sus aliados en la región.

Por su parte, el gobierno israelí informó que los ataques buscan “eliminar amenazas a Israel”, incluyendo la infraestructura nuclear y de misiles iraníes, así como a actores clave del denominado Eje de la Resistencia. Fuentes citadas por medios internacionales indicaron que las Fuerzas de Defensa de Israel han realizado ataques selectivos contra la cúpula militar y política iraní, incluyendo varios intentos de alcanzar al líder supremo Ali Khamenei. Aunque la situación de Khamenei es incierta, fuentes israelíes y de inteligencia internacional divergieron sobre su paradero y estado.

En respuesta a los bombardeos, Irán lanzó una serie de misiles balísticos contra posiciones en Israel y bases estadounidenses en la región, incluyendo instalaciones en Bahréin, Emiratos árabes Unidos, Kuwait, Jordania y Arabia Saudita. El alto mando militar iraní advirtió que continuará con sus represalias hasta lograr lo que denomina “la derrota definitiva” de Estados Unidos e Israel, mientras medios afiliados a la Guardia Revolucionaria reportan ataques contra al menos 14 bases estadounidenses.

La comunidad internacional se mantiene en alerta ante la posibilidad de una escalada mayor. Organizaciones multilaterales y gobiernos de distintas regiones han hecho llamados a la contención, la protección de civiles y la búsqueda de soluciones diplomáticas, en coincidencia con el posicionamiento expuesto por Honduras.

Temas Relacionados

Secretaría de Relaciones Exteriores de HondurasMedio OrienteNaciones UnidasGuardia RevolucionariaEscalada MilitarSeguridad Diplomática

Últimas Noticias

El crucero Vista arriba a Acajutla y fortalece la temporada turística en El Salvador

La embarcación de la línea Oceania Cruises atracó esta mañana con más de 2,300 visitantes, favoreciendo la estrategia del país para captar turistas internacionales y estimular la economía en comunidades locales.

El crucero Vista arriba a

El Salvador podría enfrentar alzas en precios del petróleo y desafíos diplomáticos tras ofensiva militar en Irán

La volatilidad de los mercados internacionales y las presiones externas se suman a la preocupación ante un posible aumento de costos en combustibles, transporte y productos básicos, impactando las finanzas del país

El Salvador podría enfrentar alzas

La rana dorada busca volver a casa tras más de 15 años ausente en los bosques panameños

El proyecto del Smithsonian y aliados busca comprender cómo la especie puede sobrevivir nuevamente en ambientes naturales afectados por el hongo que la puso al borde de la extinción.

La rana dorada busca volver

Honduras prevé generar entre 30 y 40 mil empleos en temporada de Semana Santa, anuncia ministro de Turismo

El sector turístico de Honduras proyecta la generación de 30 mil a 40 mil empleos temporales durante la próxima temporada alta de Semana Santa y el período de verano, acompañando el repunte de la actividad hotelera, gastronómica y de servicios vinculados tanto al turismo interno como regional.

Honduras prevé generar entre 30

Sorpresa en el Mercado San Miguelito: El inesperado y gigante pedido de Nayib Bukele en una cevichería

La emprendedora del Mercado San Miguelito vivió un día fuera de lo común cuando las cámaras y el pedido sorpresa del mandatario la pusieron en el centro de todas las miradas en redes sociales y medios

Sorpresa en el Mercado San

TECNO

Los 100 mejores nombres para

Los 100 mejores nombres para bebés que van a nacer en marzo 2026, según la IA

PS5 Pro actualiza su tecnología de gráficos: ya puedes probarlo en este videojuego

Modo unicornio rosa en WhatsApp: cómo se activa

El apocalipsis de IA recién empieza: centros de datos en EE. UU. consumirán 4 veces más energía para 2030

Así es el celular que permite ajustar el zoom girando la lente de la cámara

ENTRETENIMIENTO

Amigo de Brad Pitt acusa

Amigo de Brad Pitt acusa a Angelina Jolie de “separar a la familia” tras el cambio de apellido de Maddox

El mensaje de Dolores Fonzi en la alfombra roja de los Goya: “La película da mucho para hablar”

La película “Scream 7″ debuta con USD 60 millones y logra el mejor estreno en 30 años de la saga

Quién es la mexicana con la que se habría casado con Charles Leclerc, piloto de F1

Así fue el reencuentro más emotivo de Sylvester Stallone tras el éxito de Rocky

MUNDO

Netanyahu dijo que “hay indicios”

Netanyahu dijo que “hay indicios” de que el ayatollah iraní Ali Khamenei habría muerto en los ataques

Gabriel Ben Tasgal: “El régimen iraní va a caer, si Trump y Netanyahu insisten puede ser pronto”

Por qué el bloqueo del Estrecho de Ormuz podría amenazar la estabilidad del comercio mundial

Los mercados se preparan para el impacto en el precio del petróleo tras el bombardeo de Estados Unidos a Irán

Cinco preguntas fundamentales para entender qué ocurre y qué puede pasar en Irán y Medio Oriente