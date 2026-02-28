La cancillería de Honduras expresa preocupación por ataques y tensiones en Medio Oriente

Irán asegura a la ONU que actúa en defensa propia y declara a las bases de EEUU como "objetivos legítimos". (Photo: Tasnim News Agency/ZUMA Press Wire/dpa)

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras emitió hoy un comunicado oficial en el que manifestó su “profunda preocupación ante la escalada de tensiones y las operaciones militares en curso en Medio Oriente”, tras los recientes ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán. El pronunciamiento, difundido tanto en canales institucionales como en redes sociales de la Cancillería, subraya el compromiso histórico del país con la paz, la solución pacífica de controversias y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas.

En el texto, el gobierno hondureño exhortó a todas las partes involucradas en el conflicto a ejercer “la máxima moderación”, proteger a la población civil y privilegiar la vía diplomática para alcanzar una solución sostenible. Honduras enfatizó la importancia de evitar una mayor escalada bélica y llamó a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos multilaterales para reducir el riesgo de un conflicto regional de mayor alcance.

La Cancillería instruyó a los ciudadanos hondureños que se encuentren en Irán, Kuwait, Catar, Bahréin, Emiratos árabes Unidos, Israel y zonas circundantes a tomar una serie de medidas de seguridad, entre ellas: permanecer en lugares seguros, evitar zonas de riesgo y áreas abiertas, mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales, acatar las disposiciones de las autoridades locales y comunicarse a la brevedad con las sedes diplomáticas hondureñas para su registro consular y asistencia. El comunicado proporciona los datos de contacto de las embajadas en Jerusalén, Kuwait y Doha, reiterando que “la seguridad de nuestros compatriotas es prioridad del Estado hondureño”.

En una publicación paralela en la red social X, la Cancillería de Honduras reiteró su llamado a la calma y la vía diplomática, señalando que “la seguridad de nuestros compatriotas es prioridad”. El mensaje subrayó la necesidad de mantenerse en lugares seguros y de informarse exclusivamente a través de fuentes verificadas.

<b>Escenario internacional: ataques y represalias en Medio Oriente</b>

El lugar de los ataques de Estados Unidos e Israel que alcanzaron una escuela primaria de niñas en Minab, en la provincia sureña de Hormozgán, cerca de la estratégica ruta marítima del estrecho de Ormuz. /(AFP)

El pronunciamiento hondureño se produce en un contexto de máxima tensión en Medio Oriente luego de que, en las últimas horas, fuerzas de Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva coordinada contra objetivos militares y de infraestructura en territorio iraní. Según reportes internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó el inicio de las operaciones militares, justificando la acción como parte de una estrategia para impedir que Irán adquiera capacidades nucleares y para neutralizar amenazas contra intereses estadounidenses y de sus aliados en la región.

Por su parte, el gobierno israelí informó que los ataques buscan “eliminar amenazas a Israel”, incluyendo la infraestructura nuclear y de misiles iraníes, así como a actores clave del denominado Eje de la Resistencia. Fuentes citadas por medios internacionales indicaron que las Fuerzas de Defensa de Israel han realizado ataques selectivos contra la cúpula militar y política iraní, incluyendo varios intentos de alcanzar al líder supremo Ali Khamenei. Aunque la situación de Khamenei es incierta, fuentes israelíes y de inteligencia internacional divergieron sobre su paradero y estado.

En respuesta a los bombardeos, Irán lanzó una serie de misiles balísticos contra posiciones en Israel y bases estadounidenses en la región, incluyendo instalaciones en Bahréin, Emiratos árabes Unidos, Kuwait, Jordania y Arabia Saudita. El alto mando militar iraní advirtió que continuará con sus represalias hasta lograr lo que denomina “la derrota definitiva” de Estados Unidos e Israel, mientras medios afiliados a la Guardia Revolucionaria reportan ataques contra al menos 14 bases estadounidenses.

La comunidad internacional se mantiene en alerta ante la posibilidad de una escalada mayor. Organizaciones multilaterales y gobiernos de distintas regiones han hecho llamados a la contención, la protección de civiles y la búsqueda de soluciones diplomáticas, en coincidencia con el posicionamiento expuesto por Honduras.