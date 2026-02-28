Honduras

Canciller Mireya Agüero juramenta a Roberto Flores Bermúdez como nuevo embajador de Honduras en Estados Unidos

Esta designación, que se concretó durante una ceremonia encabezada por la canciller Mireya Agüero, ratifica la intención del Ejecutivo de impulsar una política exterior más activa y enfocada en resultados, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores

La designación de Flores Bermúdez
La designación de Flores Bermúdez busca impulsar una política exterior activa enfocada en comercio, migración y cooperación internacional. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

El Gobierno de Honduras ha formalizado el nombramiento de Roberto Flores Bermúdez como nuevo embajador ante Estados Unidos, en una maniobra destinada a fortalecer la agenda bilateral y responder a los retos económicos y migratorios entre ambos países.

La presencia de Flores Bermúdez en Washington cobra mayor relevancia en el actual contexto. Estados Unidos no solo se mantiene como el principal socio comercial de Honduras, sino que, además, es el destino privilegiado para sus exportaciones y alberga a una comunidad migrante hondureña cuyo flujo de remesas representa un elemento central para las finanzas del país.

El Ejecutivo puntualizó que la misión diplomática en la capital estadounidense será responsable de “profundizar el diálogo político y la cooperación en áreas como desarrollo económico, seguridad regional y movilidad humana”, funciones que el nuevo embajador tendrá como prioritarias.

Roberto Flores Bermúdez cuenta con una trayectoria diplomática que inició en 1976, lo que lo posiciona entre los funcionarios hondureños con mayor experiencia internacional. Se ha desempeñado en puestos de alto nivel en diversas capitales y organismos multilaterales. Entre 2002 y 2006 ya ejerció la embajada hondureña en Estados Unidos, periodo durante el cual fortaleció la relación bilateral y promovió la agenda política y económica de Honduras en Washington.

El nuevo embajador tendrá como
El nuevo embajador tendrá como prioridad profundizar el diálogo político y la cooperación en seguridad, desarrollo económico y movilidad humana. (Foto: Cortesía)

La administración de Nasry “Tito” Asfura definió su designación como una “apuesta por la experiencia y el conocimiento acumulado en la relación con la potencia norteamericana”. En funciones anteriores, Flores Bermúdez ocupó el cargo de canciller de la República durante el Gobierno de Carlos Flores Facussé entre 1998 y 2002, etapa marcada por gestiones internacionales tras el impacto del huracán Mitch y la búsqueda de cooperación para la reconstrucción nacional.

En el ámbito multilateral, el diplomático representó a Honduras en Naciones Unidas, participando en foros de alto rango, y se desempeñó como embajador ante el Reino Unido, Suiza y Alemania. Durante su carrera, volvió en distintas oportunidades a la sede diplomática hondureña en Estados Unidos, consolidando así un perfil profesional vinculado directamente a los principales intereses exteriores del país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que la llegada de Flores Bermúdez al mando de la embajada responde a la necesidad de fortalecer el diálogo político, ampliar oportunidades de inversión y cooperación, además de reforzar los mecanismos de protección para la comunidad hondureña en Estados Unidos. El gobierno remarcó que el funcionamiento óptimo de la misión diplomática en Washington es central para “la articulación en temas como comercio, migración, seguridad y cooperación para el desarrollo”.

La trayectoria de Flores Bermúdez
La trayectoria de Flores Bermúdez incluye cargos en Naciones Unidas, y representaciones en el Reino Unido, Suiza y Alemania. (Foto: Cortesía)

El Ejecutivo reafirmó que la política exterior bajo la administración de Asfura privilegia resultados concretos en beneficio tanto de los hondureños en territorio nacional como de quienes residen en el exterior. Por este motivo, el regreso de un diplomático de larga trayectoria como Flores Bermúdez constituye una decisión estratégica para mantener la continuidad institucional y avanzar en una relación bilateral que considera “fundamental para el desarrollo y la estabilidad del país”.

Con este movimiento, Honduras refuerza su apuesta por consolidar una agenda estratégica en la relación con Estados Unidos, uno de los aliados más relevantes en todas las áreas clave de interés nacional.

