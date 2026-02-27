La Federación de Fútbol de Honduras nombra a José Francisco Molina como seleccionador nacional

La Federación de Fútbol de Honduras anunció la llegada de José Francisco Molina como nuevo seleccionador nacional con miras al Mundial de 2030. (Cortesía: Indian Super League)

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) designó al ex guardameta español José Francisco Molina como nuevo seleccionador nacional, con el objetivo de lograr la clasificación al Mundial de 2030, según informó la agencia EFE. El anuncio se realizó este viernes, en medio de expectativas por el inicio de una etapa renovada para el combinado hondureño.

De acuerdo con el comunicado difundido en las redes sociales de la FFH, el arribo de Molina, de 55 años y originario de Valencia, representa el inicio de “una nueva etapa” y un “nuevo camino” para la selección.

El ex arquero, que participó con la selección española en el Mundial de Francia 1998 y en la Eurocopa de Países Bajos 2000, también asumirá el cargo de director deportivo de las selecciones nacionales, función que ya desempeñó en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) entre 2018 y 2022.

Durante su etapa como futbolista, Molina se consolidó en el imaginario español tras custodiar la portería del Atlético de Madrid durante el ‘doblete’ de 1995-96, cuando el club obtuvo los títulos de Liga y Copa del Rey bajo la dirección técnica de Radomir Antic. Además, defendió los colores de equipos como Valencia, Villarreal, Albacete, Deportivo La Coruña y Levante.

José Francisco Molina, histórico exguardameta español, asume la dirección técnica de la Selección de Honduras y ejercerá como director deportivo de selecciones. (Cortesía: Federación de Fútbol de Honduras)

La experiencia del nuevo seleccionador se extiende a diversos países y competencias. Como entrenador, Molina se destacó en la Superliga India al guiar al Mohun Bagan a la revalidación del título de League Shield la temporada pasada.

También dirigió al Villarreal en su cantera y primer equipo, al Getafe B, al Kitchee de Hong Kong, al Atlético Calcuta y al Atlético de San Luis. Según EFE, logró que su equipo fuera el más sólido a lo largo de la temporada regular en la liga india.

En declaraciones recogidas por la agencia EFE, Molina reveló la clave de su éxito en Asia: “Para ganar un título hay que ser un equipo. No se trata solo de tener once jugadores. Tenemos que ser un equipo, juntos. Todos tienen que sentirse importantes dentro del equipo”.

La FFH enfatizó que el proyecto con el entrenador español apunta a trabajar a largo plazo, con el propósito de conseguir la cuarta clasificación de Honduras a una Copa del Mundo, después de las logradas en España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Según EFE, la federación deposita sus expectativas en la capacidad de Molina para impulsar un proceso sostenido y competitivo.

En el ciclo anterior, Honduras fue dirigida por el colombiano Reinaldo Rueda, quien no pudo asegurar el boleto al Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, recordando que sí había logrado la clasificación a Sudáfrica 2010.

Molina destaca por su trayectoria de arquero en el Atlético de Madrid, Valencia, Villarreal, Deportivo La Coruña y Levante, y por haber jugado en el Mundial de 1998. (Cortesía: Federación de Fútbol de Honduras)

El primer compromiso de Molina al frente de la selección será un amistoso frente a Perú, programado para el 31 de marzo en la ciudad española de Leganés, según la información difundida por EFE.

La Selección en eliminatoria mundialista de la CONCACAF

La Selección de Honduras quedó eliminada de la Copa del Mundo 2026 tras empatar 0-0 con Costa Rica. El equipo necesitaba una victoria o un triunfo amplio de Guatemala sobre Surinam para avanzar.

Aunque Guatemala ganó 3-1, el gol de Surinam redujo la diferencia de goles y dejó sin opciones a los hondureños, que cerraron la eliminatoria con ocho puntos.