Honduras

La Federación de Fútbol de Honduras nombra a José Francisco Molina como seleccionador nacional

El ex guardameta español asumirá también el puesto de director deportivo con la misión de encabezar un ciclo orientado a la calificación de Honduras al Mundial de 2030, tras la salida de Reinaldo Rueda

Guardar
La Federación de Fútbol de
La Federación de Fútbol de Honduras anunció la llegada de José Francisco Molina como nuevo seleccionador nacional con miras al Mundial de 2030. (Cortesía: Indian Super League)

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) designó al ex guardameta español José Francisco Molina como nuevo seleccionador nacional, con el objetivo de lograr la clasificación al Mundial de 2030, según informó la agencia EFE. El anuncio se realizó este viernes, en medio de expectativas por el inicio de una etapa renovada para el combinado hondureño.

De acuerdo con el comunicado difundido en las redes sociales de la FFH, el arribo de Molina, de 55 años y originario de Valencia, representa el inicio de “una nueva etapa” y un “nuevo camino” para la selección.

El ex arquero, que participó con la selección española en el Mundial de Francia 1998 y en la Eurocopa de Países Bajos 2000, también asumirá el cargo de director deportivo de las selecciones nacionales, función que ya desempeñó en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) entre 2018 y 2022.

Durante su etapa como futbolista, Molina se consolidó en el imaginario español tras custodiar la portería del Atlético de Madrid durante el ‘doblete’ de 1995-96, cuando el club obtuvo los títulos de Liga y Copa del Rey bajo la dirección técnica de Radomir Antic. Además, defendió los colores de equipos como Valencia, Villarreal, Albacete, Deportivo La Coruña y Levante.

José Francisco Molina, histórico exguardameta
José Francisco Molina, histórico exguardameta español, asume la dirección técnica de la Selección de Honduras y ejercerá como director deportivo de selecciones. (Cortesía: Federación de Fútbol de Honduras)

La experiencia del nuevo seleccionador se extiende a diversos países y competencias. Como entrenador, Molina se destacó en la Superliga India al guiar al Mohun Bagan a la revalidación del título de League Shield la temporada pasada.

También dirigió al Villarreal en su cantera y primer equipo, al Getafe B, al Kitchee de Hong Kong, al Atlético Calcuta y al Atlético de San Luis. Según EFE, logró que su equipo fuera el más sólido a lo largo de la temporada regular en la liga india.

En declaraciones recogidas por la agencia EFE, Molina reveló la clave de su éxito en Asia: “Para ganar un título hay que ser un equipo. No se trata solo de tener once jugadores. Tenemos que ser un equipo, juntos. Todos tienen que sentirse importantes dentro del equipo”.

La FFH enfatizó que el proyecto con el entrenador español apunta a trabajar a largo plazo, con el propósito de conseguir la cuarta clasificación de Honduras a una Copa del Mundo, después de las logradas en España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Según EFE, la federación deposita sus expectativas en la capacidad de Molina para impulsar un proceso sostenido y competitivo.

En el ciclo anterior, Honduras fue dirigida por el colombiano Reinaldo Rueda, quien no pudo asegurar el boleto al Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, recordando que sí había logrado la clasificación a Sudáfrica 2010.

Molina destaca por su trayectoria
Molina destaca por su trayectoria de arquero en el Atlético de Madrid, Valencia, Villarreal, Deportivo La Coruña y Levante, y por haber jugado en el Mundial de 1998. (Cortesía: Federación de Fútbol de Honduras)

El primer compromiso de Molina al frente de la selección será un amistoso frente a Perú, programado para el 31 de marzo en la ciudad española de Leganés, según la información difundida por EFE.

La Selección en eliminatoria mundialista de la CONCACAF

La Selección de Honduras quedó eliminada de la Copa del Mundo 2026 tras empatar 0-0 con Costa Rica. El equipo necesitaba una victoria o un triunfo amplio de Guatemala sobre Surinam para avanzar.

Aunque Guatemala ganó 3-1, el gol de Surinam redujo la diferencia de goles y dejó sin opciones a los hondureños, que cerraron la eliminatoria con ocho puntos.

Temas Relacionados

Federación de Fútbol de HondurasHondurasReal Federación Española de FútbolAtlético de MadridEliminatorias MundialistasSelección Nacional de Fútbol

Últimas Noticias

El gobierno elimina el requisito de solvencia fiscal para guatemaltecos retornados

La supresión de esta exigencia fue oficializada mediante un acuerdo interinstitucional, permitiendo que las personas que regresan accedan de manera más ágil a servicios y trámites, en el marco de la estrategia Plan Retorno al Hogar

El gobierno elimina el requisito

Estados Unidos y El Salvador firman acuerdo de salud con inversión superior a $31 millones

La asignación de más de $31 millones permitirá reforzar la cobertura médica, robustecer la vigilancia epidemiológica y promover el acceso a servicios esenciales en zonas vulnerables del territorio salvadoreño.

Estados Unidos y El Salvador

El presidente Abinader anuncia inversión privada para una red de puertos secos en la frontera con Haití

La propuesta busca transformar las provincias fronterizas en polos de desarrollo económico, aprovechando inversión privada y nuevas tecnologías para fortalecer el control, generar empleos y disminuir la informalidad en el intercambio comercial.

El presidente Abinader anuncia inversión

41 infantes de Marina de Estados Unidos llegan a Panamá para entrenamientos con estamentos de seguridad

Las maniobras se desarrollan en bases aeronavales y navales con participación de tres estamentos de seguridad.

41 infantes de Marina de

El Ministerio de Gobernación de Guatemala cierra formación al personal para luchar contra la criminalidad digital, bancaria y extorsiones

Los funcionarios consolidaron estrategias institucionales junto a expertos internacionales, priorizando la prevención y la mejora en la capacidad de respuesta ante hechos ilícitos que ponen en riesgo la seguridad nacional

El Ministerio de Gobernación de

TECNO

Una función premium de Gemini

Una función premium de Gemini llega a la versión gratuita: así puedes activarla

“La inteligencia artificial reemplaza empleos pero también crea nuevos”: el análisis de Delfina Arambillet luego de los despidos masivos en Block

Códigos Free Fire para este fin de semana: cuáles son y cómo canjearlos

HBO Max endurece sus reglas y pone fin a las cuentas compartidas en 2026

Cómo tener alertas de Instagram para saber si mi hijo busca temas de autolesión

ENTRETENIMIENTO

Denise Richards deberá pagar 5000

Denise Richards deberá pagar 5000 dólares mensuales a su exesposo Aaron Phypers como manutención conyugal

Paris Jackson y Debbie Rowe: así fue la lenta reconciliación madre-hija tras la muerte de Michael Jackson

“Destrozaron el libro”: el día que el hijo de J.R.R. Tolkien apuntó contra Peter Jackson por El señor de los anillos

La Llama que Llama estrena su miniserie en Flow y suma a Benjamín Vicuña entre sus sorpresas

Un arma, una nota y una puerta cerrada con llave: revelan nuevos detalles de la muerte de la hija de Martin Short

MUNDO

Las tensiones entre el hijo

Las tensiones entre el hijo del último sha de Irán y los disidentes kurdos muestran grietas en la oposición iraní

El FMI aprobó un préstamo de USD 8.100 millones a Ucrania y reforzó el respaldo internacional en medio de la guerra

Ghana denunció la muerte de 55 ciudadanos reclutados con engaños para combatir en Ucrania

El inesperado poder de la ceniza del Etna: cómo transforma la tierra y multiplica el potencial de los cultivos

Donald Trump: “Quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba”