El Banco Central de Honduras explora el modelo de Paraguay para mejorar su calificación crediticia

El Banco Central de Honduras busca replicar el modelo paraguayo para alcanzar el grado de inversión y mejorar su calificación crediticia internacional. EFE/Gustavo Amador

El Banco Central de Honduras busca identificar las claves que permitieron a Paraguay alcanzar el grado de inversión con la meta de replicar este proceso en el país centroamericano y así mejorar su acceso al financiamiento internacional. Para este fin, el presidente de la entidad, Roberto Lagos, visitará la capital paraguaya entre el 11 y el 14 de marzo, coincidiendo con las reuniones anuales del Banco Interamericano de Desarrollo. La relevancia de este encuentro radica en que el grado de inversión obtenido recientemente por Paraguay constituye un reconocimiento internacional a su manejo crediticio y económico, lo que abre nuevas oportunidades en los mercados exteriores, según informó el propio Lagos al medios locales.

Durante su viaje, Lagos tendrá la compañía de Rosa Elizabeth Rivera, viceministra de Finanzas de Honduras, y participará en una agenda de trabajo centrada en comprender el proceso mediante el cual Paraguay consolidó su posición financiera en la última década. Según detalló Lagos, el encuentro permitirá abordar “un tema específico” de alto interés para la agenda hondureña: el proceso que llevó a Paraguay a obtener sucesivamente en 2024 y 2025 el grado de inversión de dos agencias calificadoras internacionales, Moody’s y Standard & Poor’s.

La visita de Roberto Lagos a Paraguay coincide con las reuniones del Banco Interamericano de Desarrollo y busca fortalecer la cooperación económica regional. Foto /Gustavo Amador

Las distinciones a Paraguay se produjeron en un lapso de nueve años de reformas; en julio de 2024 la calificadora Moody’s concedió el primer reconocimiento y en diciembre de 2025 Standard & Poor’s otorgó el segundo grado de inversión, posicionando al país sudamericano como referente para otros países de la región que aspiran a mejorar su calificación crediticia internacional.

Honduras busca replicar el proceso de éxito de Paraguay

Paraguay se destaca como un destino clave de inversión en Latinoamérica debido a su estabilidad macroeconómica, sino también por el régimen fiscal simplificado (“triple 10”: 10% IVA, 10% Renta, 10% Renta Personal).

Entre los sectores atractivos incluyen la agroindustria, energías renovables, maquila, desarrollo inmobiliario y logística.

Lagos subrayó que Paraguay y Honduras comparten similitudes estructurales y desafíos comunes, por lo que el camino seguido por el país sudamericano resulta especialmente valioso para la política hondureña. El presidente del Banco Central de Honduras destacó que “en un proceso de ocho a nueve años, Paraguay logró hacer grado de inversión”, lo que permitió a su economía obtener “una certificación crediticia que le da la credibilidad para ir al mercado internacional”. Esta certificación supone para Paraguay mejores condiciones de financiamiento y acceso a fuentes de capital externo en términos más ventajosos, dado que el grado de inversión refuerza la confianza de los inversionistas.

El presidente del Banco Central de Honduras destacó la importancia de posicionar a Centroamérica en la agenda del BID con propuestas económicas sólidas. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

Según anunció Lagos, la intención del gobierno hondureño es analizar cómo Paraguay estructuró sus políticas macroeconómicas, fiscales y regulatorias para alcanzar la certificación crediticia internacional. La delegación hondureña espera extraer aprendizajes que puedan aplicarse a la realidad nacional, en un contexto donde la competitividad financiera es clave para el desarrollo.