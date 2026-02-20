Honduras

Honduras habilitará emisión de pasaportes en tres aeropuertos para agilizar trámites migratorios

La nueva administración migratoria de Honduras habilitará tres aeropuertos internacionales para la emisión de pasaportes, una medida que promete reducir los tiempos de entrega y simplificar el trámite para miles de ciudadanos que planean viajar

La expedición de pasaportes en Honduras se amplía a tres aeropuertos internacionales para facilitar el acceso a los viajeros. (Foto: Instituto Nacional de Migración)

Según el Instituto Nacional de Migración (INM), la iniciativa busca ampliar la cobertura y fortalecer la seguridad y transparencia en la expedición de este documento fundamental para la movilidad internacional, así lo informó su director, Carlos Cordero.

Aún falta que las autoridades confirmen la fecha de inicio e informen sobre las modalidades de pago y horarios de atención. Entre los cambios se incluye un punto específico de atención en el Aeropuerto Toncontín, orientado al control documental para menores de 21 años que viajen fuera del país, reforzando así las medidas de verificación durante períodos de alta movilidad como la Semana Santa.

Actualmente, la emisión completa de pasaportes se realizaba en las sedes del Centro Cívico Gubernamental en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, mientras que otras delegaciones regionales únicamente procesaban solicitudes y revisaban los requisitos previos. La nueva disposición promete atender tanto a viajeros frecuentes como a usuarios que necesitan tramitar pasaportes de manera urgente por motivos de turismo, estudios, trabajo o reunificación familiar, directamente en los puntos de mayor tráfico.

Estas medidas, enmarcadas en un plan de modernización migratoria, siguen las tendencias internacionales que priorizan la digitalización y descentralización para mejorar la experiencia del usuario.

Las terminales aéreas hondureñas ahora ofrecen atención integral, desde la solicitud hasta la entrega inmediata del pasaporte oficial. (Redes sociales)

Las autoridades del Instituto Nacional de Migración confirmaron la instalación de espacios para tramitar pasaportes en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de La Lima, Cortés; el Aeropuerto Internacional de Palmerola en Comayagua; y el Aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa.

Cada terminal contará con oficinas equipadas para recepcionar solicitudes, capturar datos biométricos y emitir el documento oficial de viaje, en un cambio respecto al esquema previo. Hasta ahora, los interesados debían trasladarse a oficinas distantes, usualmente en Tegucigalpa, San Pedro Sula o La Ceiba, y afrontar largas filas y amplios tiempos de espera.

En La Lima, el Aeropuerto Ramón Villeda Morales es un punto clave para el flujo internacional, sobre todo para habitantes de Cortés y departamentos cercanos. Contar con una oficina allí permitirá a los viajeros completar su documentación sin desvíos relevantes de su ruta principal.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Palmerola, cuya infraestructura fue modernizada recientemente, funciona como centro de conexiones en la zona central del país. La posibilidad de tramitar pasaportes directamente en esta terminal facilitará el acceso a residentes de Comayagua y otras regiones intermedias.

En el Aeropuerto Toncontín, la nueva ventanilla reforzará la atención en la capital, ofreciendo una alternativa para quienes requieren resolver trámites con urgencia o prefieren evitar desplazamientos prolongados.

La nueva estrategia migratoria descentraliza los servicios e incorpora la emisión biométrica de pasaportes en puntos con alto tráfico de pasajeros. (Foto: Redes sociales)

El resto del país continuará apoyándose en las delegaciones regionales de ciudades como Choluteca, Gracias, Trujillo, El Progreso, Santa Rosa de Copán, Ocotepeque, Roatán y Juticalpa. En estas sedes solo se realiza la recopilación de datos y la verificación administrativa previa, mientras que la emisión definitiva dependía de las oficinas con mayor infraestructura técnica.

El INM anunció la creación de un espacio de control documental dirigido a menores de 21 años en el Aeropuerto Toncontín. El objetivo es asegurar que quienes viajan por cualquier vía —aérea, marítima o terrestre— cumplan con los requisitos legales y tengan las autorizaciones requeridas antes de salir del país.

La instalación estará activa especialmente en períodos de alta movilidad, y su propósito es agilizar el trámite, garantizando protección adicional a los menores. El INM informó que habrá una coordinación estrecha con operadores aeroportuarios para asegurar tanto la eficiencia como la atención a padres y tutores, cumpliendo siempre con el marco normativo vigente.

