Honduras

Menor asiática de 16 años es puesta bajo protección estatal en Honduras tras posible caso de trata de personas

Mientras se define su situación migratoria y se investiga un posible delito internacional, la joven permanece bajo resguardo oficial, recibiendo atención integral y con proceso abierto para su retorno seguro a su nación de origen

Las autoridades hondureñas mantienen bajo custodia a una adolescente de 16 años de origen asiático, quien fue rescatada en Roatán como presunta víctima de trata de personas. El caso, que involucra la activación de protocolos para menores extranjeros no acompañados, pone de manifiesto los desafíos del Estado hondureño ante delitos de carácter internacional y obliga a coordinar esfuerzos entre distintas entidades para asegurar la protección y el retorno seguro de la menor.

Actualmente, la joven se encuentra bajo resguardo institucional en La Ceiba, conforme lo establece la normativa nacional para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Las autoridades evitan divulgar su identidad o detalles sobre su origen para no exponerla a riesgos adicionales, y mantienen en reserva la información sobre el país específico de procedencia.

De acuerdo con declaraciones de Mayeli Flores, directora regional de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), la adolescente ya recibe atención integral del Estado hondureño, sin distinción respecto a su nacionalidad. Flores explicó que la atención incluye resguardo, atención psicológica, asesoría legal y acompañamiento social, mientras se define su situación migratoria y se tramitan las gestiones para su regreso junto a su familia.

Según la funcionaria, fue necesario recurrir a servicios de traducción porque “la niña efectivamente ya está bajo medida de protección. Aunque no sea de este país, se encuentra en territorio hondureño y está siendo tratada conforme a la ley para salvaguardar todos sus derechos, hasta que pueda regresar con su familia y a su lugar de origen”. La autoridad añadió: “Ya hicimos contacto con su familia y estamos empezando los trámites a través de Cancillería para que pueda retornar lo más antes posible”.

El proceso exige la coordinación de la Cancillería, responsable de gestionar los contactos diplomáticos y verificar que el traslado internacional se realice por las vías legales y en un entorno adecuado para su reintegración. Antes del retorno, las autoridades deben certificar las condiciones de recepción de la menor y establecer medidas para evitar que vuelva a quedar en riesgo, según los protocolos que dicta la legislación local.

El caso salió a la luz tras una operación realizada en Roatán, principal destino turístico de Honduras, donde la menor fue localizada sin compañía legal, portando documentación que no coincidía con su identidad y sin capacidad para comunicarse en español.

Ese conjunto de elementos disparó las alertas de las autoridades, quienes determinaron la imposibilidad de dejarla bajo custodia privada y activaron los mecanismos oficiales de protección. El Ministerio Público continúa investigando si existe el delito de trata de personas en su modalidad internacional y si el ingreso de la joven al país estuvo mediado por engaño, coacción o cualquier forma de explotación. Las pesquisas incluyen el esclarecimiento de la ruta de entrada al país, la identificación de posibles responsables y la cooperación interinstitucional para determinar si la adolescente fue víctima de un entramado internacional.

Ninguna persona ha sido capturada ni identificada públicamente como sospechosa hasta ahora. El expediente permanece bajo reserva por tratarse de una menor y debido a la naturaleza del delito que se investiga.

Las autoridades hondureñas precisaron que los casos de trata de personas con implicaciones internacionales no son habituales y requieren la intervención coordinada de distintas áreas del Estado. Además del resguardo físico, la menor tiene acceso a evaluaciones médicas, entrevistas especializadas y apoyo emocional, servicios alineados a la restitución de derechos que contempla la ley para víctimas de explotación. Esa legislación específica establece que, tratándose de menores de edad, no es necesario demostrar el uso de medios de presión para configurar el delito, dada su condición de vulnerabilidad.

Desde la Senaf subrayaron que la prioridad consiste en resguardar la integridad física y mental de la víctima hasta que todos los pasos legales nacionales e internacionales garanticen un entorno seguro para su regreso. Mientras completen esas gestiones, la joven permanecerá bajo protección estatal y con acompañamiento permanente. Las autoridades reiteraron que ofrecerán información adicional cuando avancen las investigaciones y se determinen responsabilidades por el ingreso y trasladado de la menor a territorio hondureño.

