El gobierno hondureño impulsa tres ejes estratégicos para transformar el sector marítimo

Los tres ejes estratégicos del sector marítimo hondureño priorizan la modernización de procesos, competitividad internacional y fortalecimiento institucional. (Foto: Diario La Tribuna)

Los tres ejes estratégicos definidos para el fortalecimiento del sector marítimo hondureño concentran una visión integral que abarca la modernización de procesos internos, el aumento de la competitividad internacional y la consolidación de una capacidad institucional robusta.

El primer eje prioriza impulsar la eficiencia operativa portuaria a través de la optimización de procesos logísticos y administrativos, lo que se traduce en la posibilidad de reducir significativamente los tiempos y costos en el comercio exterior. Este avance permitirá que las operaciones marítimas sean más ágiles y competitivas frente a los principales mercados de la región.

El segundo eje está enfocado en el fortalecimiento de la regulación y la competitividad nacional. Para lograrlo, se plantea la actualización normativa y el cumplimiento estricto de estándares internacionales, como los lineamientos de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Este proceso es clave para atraer inversiones extranjeras, incrementar la confianza de los actores internacionales y posicionar a Honduras como un referente de buenas prácticas en el ámbito marítimo centroamericano.

La modernización de las capacidades institucionales conforma el tercer eje, orientado a la Dirección General de la Marina Mercante. Aquí, la estrategia contempla la incorporación de tecnología avanzada, la capacitación especializada del personal y la mejora continua de los procesos internos.

El objetivo es elevar la calidad de los servicios ofrecidos, desde la gestión administrativa hasta el control de las operaciones portuarias y navieras.

Esto fue establecido en una reunión estratégica en la que el titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Enrique Rodríguez Burchard, recibió al director general de la Marina Mercante, Alejandro Rodríguez Escoto, y al comandante de la Fuerza Naval, Ricardo Dubón Cabrera.

En ese espacio, se definieron acciones conjuntas para transformar el sector marítimo, y se presentó un plan integral alineado con la visión del presidente Nasry Asfura, que impulsa la eficiencia, la transparencia institucional y la modernización permanente.

Enrique Rodríguez Burchard, Ministro de la Secretaría de Defensa Nacional (Foto: Secretaría de Estado de Defensa Nacional)

La Dirección General de la Marina Mercante, como autoridad marítima nacional, tiene la responsabilidad de regular, supervisar y promover el desarrollo ordenado y seguro de las actividades marítimas, portuarias y navieras en el país. Por eso, considera esencial acelerar la modernización institucional mediante la adopción de tecnología de punta y la mejora en la prestación de servicios, garantizando así mayor seguridad y competitividad.

El ministro Rodríguez Burchard remarcó que el fortalecimiento del sector marítimo impacta de manera directa en la seguridad económica nacional, la defensa integral del territorio y la protección de las fronteras marítimas de Honduras. Además, destacó la importancia de mejorar la coordinación interinstitucional para enfrentar desafíos como el crimen transnacional organizado y proteger los intereses comerciales estratégicos del país.

El respaldo gubernamental a la transformación del sector marítimo reafirma el objetivo de convertir a Honduras en un referente regional. Cada avance se sustenta en la legalidad, la transparencia y la excelencia institucional, principios que guían la agenda de modernización y posicionan al país como un destino confiable para la inversión y el comercio internacional.

Estas acciones representan las primeras medidas impulsadas por Rodríguez Burchard tras su nombramiento como titular de la secretaría de Estado de Defensa Nacional, realizado el 2 de febrero por el presidente Nasry Asfura.