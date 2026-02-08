“Fue una reunión productiva que reafirma la solidez de la relación entre Honduras y Estados Unidos”, Asfura, tras reunión con el PresidenteTrump

El 60% de las exportaciones hondureñas tiene como destino Estados Unidos, lo que convierte la renegociación comercial en un tema prioritario.

El presidente hondureño subrayó la urgencia de revisar los aranceles que gravan bienes clave del país, que actualmente enfrentan tasas del 10 % y 25 % durante su reunión con el presidente Donald Trump.

Nasry Asfura explicó que ya están conformadas las comisiones técnicas encargadas de analizar el tema y anunció que el diálogo con Estados Unidos para abordar los aranceles comenzará la próxima semana en Honduras.

La revisión de estos tributos es prioritaria para el mandatario, quien resaltó que “la mayoría de nuestros productos, el 60 %, vienen para acá, para Estados Unidos”. Asfura insistió en que mejorar las condiciones comerciales permitirá atraer inversión extranjera y generar empleo en el país. Detalló que ha sostenido reuniones con empresarios interesados en instalarse en Honduras, aunque reconoció que el país compite en desventaja frente a Guatemala y El Salvador, donde los marcos arancelarios y de inversión ya han sido ajustados para favorecer a sus industrias.

En materia migratoria, Asfura reveló que la conversación con el presidente estadounidense incluyó el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños que residen en Estados Unidos. “Está pendiente el TPS”, señaló el mandatario, quien prefirió no abundar sobre otras políticas migratorias, pero aseguró que ambas naciones revisarán conjuntamente sus leyes y acciones para proteger a los migrantes.

El presidente Nasry Asfura y Donald Trump acordaron revisar los aranceles de entre 10% y 25% sobre productos clave de Honduras.

El tema de la seguridad también ocupó un espacio central en la agenda bilateral. Asfura prometió reforzar la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad. Consultado sobre la CICIH (comisión internacional contra la corrupción e impunidad en Honduras)precisó que no se profundizó en ese tema durante la reunión, pero sí anunció el envío al Congreso de una nueva ley de corrupción, transparencia y antisoborno.

“No debe haber una CICIH, es un trámite que hay que hacer para poderlo lograr. Ningún gobierno, realmente, en los últimos años lo ha logrado, pero es un control donde queremos tener aún más auditoría interna y externa”, afirmó. El presidente también garantizó el fortalecimiento de la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional Anticorrupción y el Tribunal Superior de Cuentas, prometiendo duplicar el presupuesto de este último para ampliar la fiscalización estatal.

Durante el encuentro, ambos gobiernos abordaron el estado de las relaciones diplomáticas y el nombramiento de embajadores. Asfura confirmó que Honduras ya envió la propuesta para que Ricardo Flores Bermúdez asuma la representación en Washington, mientras que el presidente estadounidense manifestó que analiza la designación del nuevo embajador de Estados Unidos ante Honduras. El mandatario hondureño resaltó la importancia de contar con interlocutores formales para facilitar el avance de los acuerdos bilaterales.

Asfura relató que presentó a Donald Trump la propuesta de una nueva ruta de ferrocarril para Honduras. Entregó personalmente el mapa del proyecto y destacó el interés mostrado por el mandatario estadounidense. “Quedó de revisarlo, estudiarlo también. él se quedó con el mapa de Honduras, lo que yo le traía”, indicó. Remarcó que el desarrollo ferroviario representa una oportunidad estratégica para modernizar la infraestructura nacional y facilitar el comercio.

El futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para hondureños en EE.UU. formó parte de la agenda entre Asfura y Trump.

El presidente comparó la situación hondureña con la de Guatemala y El Salvador, admitiendo que Honduras enfrenta retos de competitividad e inversión. Explicó que Trump le preguntó sobre la fortaleza de la industria hondureña y el empresariado regional, y respondió que Honduras busca fortalecer su empresa privada para aumentar el empleo y la atracción de capitales. Enfatizó la necesidad de cerrar la brecha con los países vecinos y aprovechar el potencial del mercado estadounidense.

Estos asuntos, junto con otros temas de interés nacional, formaron parte de la agenda que Asfura trató durante su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario destacó la rapidez con la que fue recibido en la Casa Blanca, apenas diez días después de asumir el cargo, lo que consideró un gesto significativo para el fortalecimiento de la relación bilateral.

Trump elogia a Nasry Asfura tras reunión en Mar-a-Lago

La más reciente cita entre Donald Trump y Nasry “Tito” Asfura dejó en claro la sintonía política y personal entre ambos líderes. Durante el encuentro realizado en Mar-a-Lago, el mandatario de Estados Unidos elogió abiertamente al presidente hondureño y celebró el rumbo que ha tomado la relación bilateral.

“Compartimos muchos de los mismos valores de America First”, afirmó Trump, subrayando el eje ideológico que, según él, une a ambos gobiernos. El dirigente estadounidense no solo reiteró su respaldo a la gestión de Asfura, sino que también atribuyó parte de su éxito electoral a este apoyo: “¡Una vez que le di mi firme respaldo, ganó sus elecciones!”, publicó en su red social.

Donald Trump subrayó la importancia estratégica de la cooperación bilateral entre Estados Unidos y Honduras en seguridad, inversión y comercio.

La agenda de la reunión giró en torno a temas como cooperación en seguridad, comercio bilateral e inversión. Trump insistió en que la colaboración entre ambos países resulta determinante para enfrentar el narcotráfico y controlar los flujos migratorios en Centroamérica. Según el presidente, Honduras juega un papel estratégico dentro de la política de seguridad regional de Washington.

En materia de seguridad, Trump remarcó: “Tenemos una estrecha colaboración en Seguridad, trabajando juntos para contrarrestar cárteles peligrosos y narcotraficantes, y deportar a migrantes ilegales y miembros de pandillas fuera de Estados Unidos”. Este enfoque apunta a consolidar mecanismos de intercambio de información y acciones conjuntas contra el crimen organizado.

Durante la conversación, Trump se refirió al perfil social de la administración de Asfura, destacando su dedicación a la salud, la educación y el bienestar del pueblo hondureño. El mandatario consideró este compromiso social como uno de los puntos de coincidencia entre ambos gobiernos.