El liberalismo hondureño cumple 135 años de historia en medio de desafíos políticos y llamados a la unidad

La conmemoración lleva a líderes y militantes a repensar el papel de la organización en la Honduras actual, priorizando la unidad interna y la adaptación al nuevo contexto político. (Créditos: Partido liberal de Honduras)

La celebración se desarrollo marcando este hito con un acto en Tegucigalpa que reunió dirigentes, figuras históricas y legisladores. La conmemoración, más que un simple evento protocolar, se enmarca en un escenario político caracterizado por retos internos, expectativas electorales y el desafío de consolidar una alternativa sólida frente a las principales fuerzas políticas de Honduras.

Durante la jornada, varios dirigentes hicieron llamados explícitos a la unidad partidaria, subrayando que cohesionar al movimiento resulta imprescindible para enfrentar los próximos retos electorales.

Entre los mensajes que destacaron se encuentra el del dirigente Roberto Contreras, quien exhortó a sus correligionarios a “darse un baño de humildad” y trabajar unidos para recuperar la confianza de la ciudadanía y fortalecer los valores que han definido al liberalismo hondureño desde su fundación. Estas declaraciones reflejan el clima de autocrítica y reflexión que acompañó la celebración.

El aniversario congregó a diputados liberales en el Congreso Nacional y a líderes del Consejo Central Ejecutivo del PLH, quienes resaltaron la larga trayectoria del partido y su papel en la construcción del sistema democrático.

Uno de los legisladores presentes puntualizó: “Este día es para recordar la lucha, las victorias y el compromiso con el pueblo hondureño que ha caracterizado al liberalismo durante más de un siglo”, enfatizando que el PLH sigue siendo una de las fuerzas políticas relevantes del país.

Desde su fundación en 1891, el Partido Liberal impulsó reformas para modernizar el Estado y consolidar la educación pública hondureña. (Partido liberal de Honduras)

Desde su creación el 5 de febrero de 1891 por Policarpo Bonilla, el Partido Liberal ha desempeñado un rol central en la historia política hondureña, alternando periodos de gobierno con el Partido Nacional y promoviendo reformas orientadas a la modernización del Estado, el desarrollo de la educación pública y la institucionalización de la democracia.

El bipartidismo entre liberales y nacionalistas prevaleció durante gran parte del siglo XX. No obstante, la crisis derivada del golpe de Estado de 2009, que removió al entonces presidente Manuel Zelaya Rosales –un liberal que había girado hacia posiciones progresistas–, provocó una fragmentación partidaria.

La posterior creación de movimientos como Libertad y Refundación (Libre) atrajo a sectores importantes de la base liberal, transformando el panorama electoral.

En los procesos comiciales más recientes, el PLH recuperó cierta fuerza, convirtiéndose en la segunda organización más grande de Honduras al obtener más de 1,3 millones de votos y 41 escaños en el Congreso Nacional.

Sin embargo, no logró alcanzar la presidencia, quedando detrás del Partido Nacional por un margen reducido. Estos resultados evidencian tanto la vigencia de la organización como las aspiraciones insatisfechas de sus dirigentes de cara a los próximos desafíos en comicios futuros.

Con más de 1,3 millones de votos y 41 escaños parlamentarios, el Partido Liberal se posicionó como la segunda organización política de Honduras. (Partido Liberal de Honduras)

Tanto figuras históricas como actuales insistieron durante el aniversario en la necesidad de adaptar el proyecto político liberal. Coincidieron en que para reposicionarse resulta necesario atraer nuevos votantes, desarrollar propuestas claras en el ámbito social y económico, y formar un liderazgo capaz de competir en el contexto multipartidista hondureño.

El excandidato presidencial Elvin Santos reapareció en la ceremonia para pedirle al gobierno llevar adelante un “plan de nación bien estructurado” que supere los ciclos administrativos y siente bases para un desarrollo sostenible en sectores clave como la economía y el bienestar social.

La conmemoración, marcada por mensajes de esperanza entre la militancia, fue interpretada dentro del PLH como una oportunidad para reflexionar sobre el legado histórico de la organización, renovar compromisos internos y definir nuevas rutas políticas. En un escenario donde la pluralidad de fuerzas redefine las reglas del juego electoral, los liberales trabajan para reposicionarse y recuperar una influencia decisiva en el futuro político de Honduras.