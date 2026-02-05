Honduras

El liberalismo hondureño cumple 135 años de historia en medio de desafíos políticos y llamados a la unidad

El Partido Liberal conmemoró este jueves 135 años de historia con actos en la capital de Honduras, en los que sus dirigentes destacaron su legado político y llamaron a la unidad en un contexto de retos internos y cambios en el escenario político nacional

Guardar
La conmemoración lleva a líderes
La conmemoración lleva a líderes y militantes a repensar el papel de la organización en la Honduras actual, priorizando la unidad interna y la adaptación al nuevo contexto político. (Créditos: Partido liberal de Honduras)

La celebración se desarrollo marcando este hito con un acto en Tegucigalpa que reunió dirigentes, figuras históricas y legisladores. La conmemoración, más que un simple evento protocolar, se enmarca en un escenario político caracterizado por retos internos, expectativas electorales y el desafío de consolidar una alternativa sólida frente a las principales fuerzas políticas de Honduras.

Durante la jornada, varios dirigentes hicieron llamados explícitos a la unidad partidaria, subrayando que cohesionar al movimiento resulta imprescindible para enfrentar los próximos retos electorales.

Entre los mensajes que destacaron se encuentra el del dirigente Roberto Contreras, quien exhortó a sus correligionarios a “darse un baño de humildad” y trabajar unidos para recuperar la confianza de la ciudadanía y fortalecer los valores que han definido al liberalismo hondureño desde su fundación. Estas declaraciones reflejan el clima de autocrítica y reflexión que acompañó la celebración.

El aniversario congregó a diputados liberales en el Congreso Nacional y a líderes del Consejo Central Ejecutivo del PLH, quienes resaltaron la larga trayectoria del partido y su papel en la construcción del sistema democrático.

Uno de los legisladores presentes puntualizó: “Este día es para recordar la lucha, las victorias y el compromiso con el pueblo hondureño que ha caracterizado al liberalismo durante más de un siglo”, enfatizando que el PLH sigue siendo una de las fuerzas políticas relevantes del país.

Desde su fundación en 1891,
Desde su fundación en 1891, el Partido Liberal impulsó reformas para modernizar el Estado y consolidar la educación pública hondureña. (Partido liberal de Honduras)

Desde su creación el 5 de febrero de 1891 por Policarpo Bonilla, el Partido Liberal ha desempeñado un rol central en la historia política hondureña, alternando periodos de gobierno con el Partido Nacional y promoviendo reformas orientadas a la modernización del Estado, el desarrollo de la educación pública y la institucionalización de la democracia.

El bipartidismo entre liberales y nacionalistas prevaleció durante gran parte del siglo XX. No obstante, la crisis derivada del golpe de Estado de 2009, que removió al entonces presidente Manuel Zelaya Rosales –un liberal que había girado hacia posiciones progresistas–, provocó una fragmentación partidaria.

La posterior creación de movimientos como Libertad y Refundación (Libre) atrajo a sectores importantes de la base liberal, transformando el panorama electoral.

En los procesos comiciales más recientes, el PLH recuperó cierta fuerza, convirtiéndose en la segunda organización más grande de Honduras al obtener más de 1,3 millones de votos y 41 escaños en el Congreso Nacional.

Sin embargo, no logró alcanzar la presidencia, quedando detrás del Partido Nacional por un margen reducido. Estos resultados evidencian tanto la vigencia de la organización como las aspiraciones insatisfechas de sus dirigentes de cara a los próximos desafíos en comicios futuros.

Con más de 1,3 millones
Con más de 1,3 millones de votos y 41 escaños parlamentarios, el Partido Liberal se posicionó como la segunda organización política de Honduras. (Partido Liberal de Honduras)

Tanto figuras históricas como actuales insistieron durante el aniversario en la necesidad de adaptar el proyecto político liberal. Coincidieron en que para reposicionarse resulta necesario atraer nuevos votantes, desarrollar propuestas claras en el ámbito social y económico, y formar un liderazgo capaz de competir en el contexto multipartidista hondureño.

El excandidato presidencial Elvin Santos reapareció en la ceremonia para pedirle al gobierno llevar adelante un “plan de nación bien estructurado” que supere los ciclos administrativos y siente bases para un desarrollo sostenible en sectores clave como la economía y el bienestar social.

La conmemoración, marcada por mensajes de esperanza entre la militancia, fue interpretada dentro del PLH como una oportunidad para reflexionar sobre el legado histórico de la organización, renovar compromisos internos y definir nuevas rutas políticas. En un escenario donde la pluralidad de fuerzas redefine las reglas del juego electoral, los liberales trabajan para reposicionarse y recuperar una influencia decisiva en el futuro político de Honduras.

Temas Relacionados

Honduraspartido liberalaniversariopolíticoscelebración135 añosfestejoactividadesunidadretosbipartidismofundacióntrayectoria

Últimas Noticias

La Fiscalía interviene talleres en Chalatenango Sur por supuesto tráfico de autopartes en El Salvador

Las acciones fueron coordinadas por el Ministerio Público y la policía, quienes inspeccionaron diversos establecimientos con el fin de detectar piezas vinculadas a vehículos hurtados y evaluar posibles responsabilidades penales de los propietarios

La Fiscalía interviene talleres en

Honduras enfrenta una ola de despidos y advertencias legales tras anulación de contratos heredados del gobierno anterior

Mientras el Ejecutivo de Nasry Asfura sostiene que busca corregir irregularidades, sectores jurídicos y trabajadores denuncian que la medida abre la puerta a un escenario de despidos e incertidumbre laboral

Honduras enfrenta una ola de

Las autoridades de El Salvador arrestan a dos hondureños por intentar ingresar a menor escondido en maleta

Los cuerpos policiales ubicaron al joven en el maletero de un automóvil, luego de que intentaran cruzar la frontera de forma irregular y sin la documentación requerida por sus familiares

Las autoridades de El Salvador

Nayib Bukele vincula a las pandillas con prácticas satánicas y afirma que conseguir seguridad en el país fue “milagroso”

El presidente salvadoreño sorprendió al exponer la conexión entre pandillas y prácticas oscuras. Su denuncia sacude la agenda política y desafía la mirada global sobre el fenómeno

Nayib Bukele vincula a las

El Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos inicia operaciones en El Salvador

La apertura facilita acceso a recursos financieros a largo plazo para organismos gubernamentales y expande las opciones comerciales para las empresas exportadoras estadounidenses interesadas en ingresar al mercado salvadoreño

El Banco de Exportación e

TECNO

Roblox presenta IA capaz de

Roblox presenta IA capaz de crear modelos jugables a partir de lenguaje natural

Verdad o mentira: WhatsApp tiene una papelera de reciclaje para borrar o recuperar archivos

Así es el diseño del Pixel 10a, el próximo lanzamiento de Google en febrero de 2026

Google Maps para ciclistas: así puedes recibir indicaciones sin mirar la pantalla

Ya no es 18 años: la Generación Z ha decidido a qué edad comienza la adultez

ENTRETENIMIENTO

Sung Hoon, de ENHYPEN, es

Sung Hoon, de ENHYPEN, es parte de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Nuevos detalles “Piratas del Caribe 6”: el hijo de Jack Sparrow sería el protagonista de la historia

¿Cuándo visitará Zayn Malik Latinoamérica? Estas son las fechas de su próxima gira

Kanye West tenía celos de Lewis Hamilton durante su matrimonio con Kim Kardashian

Así nació el mito de la tapa de Animals: el día que Pink Floyd perdió su cerdo inflable y causó caos en Londres

MUNDO

Zelensky anunció que Ucrania y

Zelensky anunció que Ucrania y Rusia continuarán pronto las negociaciones de paz

Irán incautó dos petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico

“Su hijo ha sido liberado”: el mensaje que el padre de un militar ucraniano esperaba desde 2022

Arabia Saudita refuerza su control sobre Yemen tras la salida de Emiratos Árabes Unidos

Donald Trump apoyó el acuerdo del Reino Unido por las Islas Chagos