Honduras busca igualdad de condiciones comerciales en su acceso al mercado estadounidense

El mandatario hondureño insistirá ante su homólogo estadounidense en la necesidad de nivelar el marco arancelario para competir en el sector de la maquila, clave para la generación de empleo en el país centroamericano

La reunión entre ambos gobernantes
La reunión entre ambos gobernantes está prevista para el próximo fin de semana en Mar-a-Lago, residencia de Donald Trump en Florida.

La solicitud formal del presidente de Honduras para eliminar los aranceles que restringen la competitividad nacional marca el centro de la próxima reunión entre Nasry ‘Tito’ Asfura y el presidente de Estados Unidos.

La preocupación de Asfura por mantener intacta la relación bilateral responde tanto a desafíos actuales en materia comercial como a la necesidad de asegurar el bienestar de miles de ciudadanos hondureños en territorio estadounidense.

Según la citado la agencia EFE, el mandatario considera prioritario abordar los efectos del arancel general del 10 % y el impuesto del 25 % aplicado a los arneses destinados a la industria automotriz, convencido de que estas medidas amenazan la estabilidad de la economía local.

El presidente subrayó que la migración hondureña constituye una cuestión transversal en la relación bilateral.

Según declaraciones citadas en la prensa, Asfura calificó de “héroes” a los casi dos millones de compatriotas que residen en Estados Unidos —incluidos residentes legales e indocumentados— al reconocer el aporte que representan para Honduras.

FOTO DE ARCHIVO: Migrantes hondureños
FOTO DE ARCHIVO: Migrantes hondureños deportados de Estados Unidos esperan en fila para abordar un autobús en el Centro de Atención al Migrante Retornado, en San Pedro Sula, Honduras. 30 de enero de 2025. REUTERS/Yoseph Amaya

Además, expresó preocupación por la situación de unos 55,000 hondureños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), afectados por decisiones políticas de administraciones previas, y enfatizó la necesidad de proteger a esta comunidad migrante.

El encuentro clave

Según lo informado por la canciller de Honduras, Mireya Agüero, la reunión entre ambos gobernantes está prevista para el próximo fin de semana en Mar-a-Lago, residencia de Donald Trump en Florida.

De acuerdo con lo expuesto por Asfura, quien asumió el poder el pasado 27 de enero, el objetivo central es lograr que Honduras pueda competir en igualdad de condiciones con Guatemala y El Salvador en el mercado estadounidense.

“Eso es lo que tenemos que ir a hacer a Estados Unidos, a pedirle al presidente Trump que nos dé la oportunidad de que podamos ser competentes, igual que Guatemala y El Salvador”, expresó Asfura, tras asistir a la conmemoración del aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa.

Asfura remarcó que Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras y advirtió sobre la responsabilidad de “cuidar” la relación bilateral para sostener sectores estratégicos como la industria de maquila, la cual genera 200.000 empleos directos en Honduras.

Ante la prensa, citado por EFE, el mandatario también reconoció la dificultad de que el Estado absorba la totalidad de la demanda laboral, al afirmar: “No hay manera de que el Gobierno nos dé trabajo a todos”. Por ello, ligó la generación de empleo a la inversión privada interna y extranjera, subrayando la urgencia de crear garantías jurídicas para los inversionistas.

Dentro de esa estrategia para captar capital, Asfura anunció el regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), al considerarlo fundamental para brindar protección jurídica a los proyectos de inversión. Además, aseguró que su administración priorizará la ciberseguridad y la formación tecnológica de los jóvenes, y reiteró el compromiso de su Gobierno de trabajar para devolver “esperanza y oportunidades” a la población hondureña.

