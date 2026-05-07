El Salvador

La interconexión regional fortalece la resiliencia eléctrica de El Salvador

El Salvador ha reforzado su sistema eléctrico mediante la integración de protecciones automatizadas y herramientas de inteligencia artificial, permitiendo responder ante sobrecargas externas y planificar expansiones ante el aumento de consumo eléctrico en zonas clave

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Equipos de mantenimiento realizan inspecciones en la red eléctrica para garantizar la continuidad del servicio. /(Foto cortesía ETESAL)
Equipos de mantenimiento realizan inspecciones en la red eléctrica para garantizar la continuidad del servicio. /(Foto cortesía ETESAL)

El Salvador ha reforzado su seguridad energética mediante la interconexión con el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), incorporando sistemas de protección automatizados que aíslan al país ante sobrecargas o apagones en naciones vecinas.

Esta infraestructura, combinada con el uso de inteligencia artificial para la planificación y simulación de escenarios, ha permitido anticipar necesidades futuras y consolidar la estabilidad de la red salvadoreña frente a una demanda eléctrica en crecimiento.

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El funcionamiento del SIEPAC no solo facilita el intercambio de energía entre países centroamericanos, sino que también protege a la red nacional de incidentes externos.

En la entrevista Diálogo 21 de Grupo Megavisión, Edwin Núñez, presidente de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), detalló que los sistemas de protección instalados actúan en tiempo real ante cualquier anomalía proveniente de las redes interconectadas.

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“Cuando se detecta una sobrecarga o pérdida de capacidad en una línea externa, automáticamente nos desconectan de esa línea, aislando a El Salvador de la afectación”, indicó Núñez.

Este mecanismo ha evitado que eventos como apagones masivos ocurridos en República Dominicana y España impacten el suministro salvadoreño.

Núñez subrayó que “la eficiencia en la operación y el mantenimiento de las subestaciones es resultado de inversiones continuas y de la adopción de tecnologías modernas”.

En colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, ETESAL ha implementado procesos de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, incluyendo patrullajes aéreos para prevenir incidentes provocados por fauna silvestre, como aves y zorros, que pueden causar cortocircuitos.

El presidente de ETESAL, Edwin Núñez, explica el funcionamiento de los sistemas de protección automatizados./ (Redes de Grupo Megavisión)
El presidente de ETESAL, Edwin Núñez, explica el funcionamiento de los sistemas de protección automatizados./ (Redes de Grupo Megavisión)

El crecimiento turístico y el desarrollo inmobiliario en zonas como La Libertad, según el funcionario, han incrementado la demanda eléctrica, exigiendo nuevas infraestructuras.

ETESAL ha respondido con la construcción de subestaciones como Surf City en Tamanique, que permitirá abastecer a más de 16,000 usuarios nuevos y garantizar la expansión de proyectos como Ocean Breeze.

Núñez explicó que la coordinación entre ETESAL y las distribuidoras ha sido esencial para que las nuevas instalaciones eléctricas respondan a la demanda de sectores turísticos, residenciales e industriales.

La diversificación de la matriz energética salvadoreña también ha recibido inversiones en energías renovables y gas natural. Proyectos como el parque eólico Ventus en Metapán, con una inversión de 85.5 millones de dólares, y la planta de generación a gas natural en Acajutla, de más de mil millones de dólares, han fortalecido la capacidad del sistema.

Núñez recalcó que “sin transmisión, no hay desarrollo” y agregó que “ETESAL es la columna vertebral que lleva la energía desde su generación hasta los hogares, la industria y el turismo”.

Durante la entrevista, el presidente de ETESAL también señaló que la inteligencia artificial se ha incorporado de forma activa en la planificación de la expansión eléctrica nacional. “Utilizamos IA para proyectar el crecimiento del consumo, identificar cuándo y dónde podría haber déficit de capacidad y simular eventos críticos”, destacó.

Esta herramienta permite a la institución anticipar escenarios de alta demanda o fluctuación, especialmente con el aumento de la generación fotovoltaica, que introduce variaciones repentinas en la red.

Para enfrentar estos desafíos, la empresa impulsa la instalación de sistemas de almacenamiento BESS (Battery Energy Storage Systems), capaces de estabilizar la red y almacenar energía para su uso en momentos de baja producción solar.

El presidente de ETESAL remarcó que la modernización tecnológica también incluye sistemas de respaldo en subestaciones, similares a reguladores domésticos, que estabilizan la energía ante subidas o bajadas inesperadas.

“Estos dispositivos, junto a la automatización y la inteligencia artificial, nos permiten mantener un suministro constante y de calidad, incluso frente a eventos regionales imprevistos”, expuso Núñez.

La interconexión con el SIEPAC refuerza la seguridad y estabilidad del suministro eléctrico en todo el país. /(Foto cortesía ETESAL)
La interconexión con el SIEPAC refuerza la seguridad y estabilidad del suministro eléctrico en todo el país. /(Foto cortesía ETESAL)

El fortalecimiento de la red eléctrica, apoyado en la interconexión regional y la innovación tecnológica, ha posicionado a El Salvador como un referente para Centroamérica y el Caribe en materia de resiliencia energética.

La estrategia, según ETESAL, busca garantizar que tanto los hogares como el sector productivo y turístico cuenten con energía confiable y estable, consolidando los avances en seguridad, desarrollo y atracción de inversiones.

Lo que dejó el ENAE 2026

Durante el Encuentro Nacional de Energía (ENAE) 2026, organizado en San Salvador, líderes regionales y actores del sector eléctrico destacaron el papel de El Salvador como referente en innovación y resiliencia energética en la región.

Según explicó Núñez, la visión del gobierno ha sido clave para consolidar una matriz diversificada y una red de transmisión robusta.

“El evento dejó claro que El Salvador se percibe como un país que garantiza generación suficiente, diversificación y una infraestructura en transmisión reconocida”, afirmó el funcionario.

Las visitas técnicas durante el ENAE permitieron a los participantes observar el estado de las subestaciones salvadoreñas, tanto nuevas como de décadas de antigüedad, todas mantenidas bajo estándares de eficiencia.

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