Honduras

Honduras frena multas a migrantes en tránsito con prórroga temporal mientras se discute la ampliación de la amnistía

El Instituto Nacional de Migración (INM) anunció un periodo de gracia administrativa para los migrantes en tránsito, aclarando que no se trata de una extensión de la amnistía migratoria, pero sí exime del pago de la multa por ingreso irregular

Guardar
El corredor fronterizo de El
El corredor fronterizo de El Paraíso recibe diariamente a migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y otras naciones, obligados a cumplir trámites administrativos. REUTERS/Leonel Estrada

La reciente decisión del Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras de otorgar una prórroga de transición, eximiendo temporalmente a los migrantes en tránsito del pago de multas superiores a 250 dólares (aproximadamente 5 mil 789 lempiras con 76 centavos), ha traído alivio a miles de personas en medio de un contexto de creciente presión migratoria y demandas humanitarias.

Esta medida, según explicó el director del INM, Carlos Cordero, mantiene el control biométrico y el registro obligatorio, pero impide la imposición de sanciones económicas hasta que el Congreso Nacional resuelva la posible extensión de la amnistía migratoria.

En declaraciones recientes, Cordero aclaró que “la prórroga de transición no es una extensión de la amnistía migratoria, ya que esa acción corresponde al Congreso Nacional, pero cumple el mismo objetivo: eximir del pago de la multa a los migrantes en tránsito”.

En consecuencia, durante este periodo de gracia, ningún migrante que cruce Honduras de manera irregular será penalizado económicamente, aunque deberá someterse a procedimientos de registro ante la autoridad migratoria.

Según datos oficiales del INM, durante 2025 transitaron de forma irregular 39 mil 384 migrantes por Honduras. Este flujo evidencia la posición estratégica del país en la ruta centroamericana hacia México, Estados Unidos y otros destinos. La amnistía vigente desde agosto de 2022, prorrogada en al menos seis ocasiones, ha eliminado para los migrantes el pago de una multa de 236 dólares por persona adulta (equivalentes a 5 mil 957 lempiras con 63 centavos al cambio actual), permitiéndoles permanecer en el país hasta cinco días—un plazo que casi nunca agotan, dada la naturaleza de Honduras como territorio de paso.

Durante la prórroga, los migrantes
Durante la prórroga, los migrantes que atraviesan Honduras quedan exentos de sanciones económicas, aunque mantienen la obligación de registro biométrico ante las autoridades migratorias. (Créditos: Instituto Nacional de Migración Honduras)

El riesgo de que miles de migrantes debiesen afrontar pagos conforme al artículo 104 de la Ley de Migración y Extranjería motivó la reacción de organismos humanitarios, quienes alertaron sobre el impacto de tales sanciones para personas vulnerables.

Distintas organizaciones han advertido que la falta de pago fuerza a los migrantes a quedarse en Honduras en condiciones precarias, incrementando su exposición a riesgos y explotación.

Mientras el Congreso Nacional estudia la aprobación de una nueva amnistía, la prórroga de transición evita el vacío legal y protege a los migrantes de cargas económicas inmediatas.

Aunque no modifica la normativa vigente, garantiza la continuidad de los controles migratorios y la ausencia de multas. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, confirmó la convocatoria a una sesión plenaria para discutir varias exoneraciones, incluida la posible extensión de la amnistía migratoria, lo que augura una pronta definición del marco legal.

Durante la prórroga, los migrantes
Durante la prórroga, los migrantes que atraviesan Honduras quedan exentos de sanciones económicas, aunque mantienen la obligación de registro biométrico ante las autoridades migratorias. (Créditos: ERICK ESCOTO)

El debate actual, enmarcado en el incremento de la migración regional por factores económicos y de seguridad, apunta a encontrar soluciones efectivas y humanitarias. Autoridades y organizaciones humanitarias destacan la importancia de evitar medidas que profundicen la precariedad de los migrantes, señalando que flexibilizar las sanciones por tránsito irregular contribuye a reducir riesgos y vulnerabilidades.

En resumen, la medida adoptada por el INM asegura que los migrantes en tránsito por Honduras permanezcan exentos del pago de multas superiores a 250 dólares, siempre cumpliendo con el registro biométrico. Este mecanismo transitorio representa un respiro tanto para los migrantes como para quienes los acompañan, mientras la atención se centra en las próximas definiciones legislativas que determinarán el futuro de la política migratoria hondureña.

Temas Relacionados

HondurasMigrantesAmnistia migratoriaayudadolarescobroflujofinalizacongresodebateapoyosuspensionnuevo gobiernopoder legislativo

Últimas Noticias

Costarricenses celebran en la vía pública en la antesala de los comicios nacionales

Un ambiente de celebración y alta participación ciudadana se vivió en la víspera de los comicios, donde la población acudirá a elegir autoridades nacionales

Costarricenses celebran en la vía

El Salvador registra un sismo de intensidad 4.1 frente a playa El Espino, Usulután

Las autoridades informaron que el epicentro se ubicó a 72 kilómetros al sur de playa El Espino y que el movimiento telúrico fue perceptible en distintos puntos del departamento de Usulután

El Salvador registra un sismo

El Gobierno de Honduras anuncia inversión millonaria en medicamentos gratuitos y un plan para intervenir carreteras

El gobierno de Asfura informó una inversión anual de 10 millones de dólares para garantizar el abastecimiento de medicamentos en el sistema público de salud y la ejecución de un programa urgente de bacheo y reparación vial previo a Semana Santa

El Gobierno de Honduras anuncia

República Dominicana declara alerta verde en cinco provincias por lluvias asociadas a vaguada

Las previsiones meteorológicas anticipan un clima más frío, acompañado de episodios de lluvias localmente intensas y advertencias por nieblas en zonas elevadas y valles interiores durante la noche y madrugada

República Dominicana declara alerta verde

Primer votante emite su sufragio en Australia para las elecciones generales de Costa Rica 2026

La apertura de las elecciones generales de Costa Rica 2026 se registró con el voto del primer ciudadano en Australia, país donde inició oficialmente el proceso electoral antes que en el territorio nacional debido a la diferencia horaria.

Primer votante emite su sufragio

TECNO

Ranking de tendencias en YouTube

Ranking de tendencias en YouTube Argentina: los 10 videos más reproducidos

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Colombia este día

Lista de los 10 videos en tendencia hoy en YouTube Chile

YouTube en España: la lista de los 10 videos en tendencia este sábado

Así puedes liberar espacio en Google Fotos sin borrar imágenes

ENTRETENIMIENTO

Charlie Heaton reaccionó con humor

Charlie Heaton reaccionó con humor a las comparaciones con Harry Styles

El filme favorito de Millie Bobby Brown, los recuerdos con suegros y la inspiración detrás del desenlace de “Stranger Things”

Detrás de la crisis matrimonial más fuerte de Bianca Censori y Kanye West: “Ella trató de dejarlo varias veces”

Bad Bunny fue la estrella pop más grande de 2025, según Billboard

El último proyecto que Catherine O’Hara no pudo filmar: qué pasó con la temporada 2 de “The Studio”

MUNDO

Brasil y EEUU reforzaron la

Brasil y EEUU reforzaron la relación bilateral en comercio y evaluaron detalles de la visita de Lula a la Casa Blanca

Donald Trump confirmó conversaciones con el régimen de Irán para rebajar las tensiones: “Veremos qué pasa”

José Antonio Kast será expositor principal en la Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión en Bruselas

Un alto funcionario del régimen iraní reconoció que hay en marcha “un marco de negociación” con EEUU

Túnel de Simplón, el histórico paso ferroviario que es un símbolo europeo